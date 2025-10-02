Noul manager al Spitalului de Copii din Iași ridică standardele după moartea celor 7 copii. "Această tragedie ne obligă pe toți"

Radu Constantin Luca, noul manager al spitalului de copii ”Sfânta Maria” din Iaşi, unde 7 copii au murit din cauza unei bacterii, susţine că infecţii nosocomiale există peste tot în lume, dar că trebuie luate măsurile conform protocoalelor, pentru a combate răspândirea acestora. El a anunţat că unitatea medicală va începe aplicarea măsurilor impuse în raportul Corpului de Control al Ministerului Sănătăţii.

Medicul Radu Constantin Luca, numit în funcţia de manager după demiterea Cătălinei Ionescu de către şefii Consiliului Judeţean Iaşi, a recunoscut joi, 2 octombrie, că a preluat mandatul ”într-o perioadă dificilă, marcată de controverse, investigaţii şi suferinţă”.

”Infecţii nosocomiale există peste tot în lume, însă trebuie luate măsurile conform protocoalelor, pentru a reduce fenomenul şi a combate răspândirea acestora. Această tragedie ne obligă pe toţi să îmbunătăţim modul în care funcţionează spitalul”, a declarat medicul Radu Constantin Luca.

Managerul spitalului ieşean susţine că va comunica transparent cu toate autorităţile sanitare şi că va fi monitorizată aplicarea procedurilor medicale.

”Vom începe aplicarea măsurilor impuse în Raportul Corpului de Control al Ministerului Sănătăţii. Vom comunica deschis şi transparent cu toate autorităţile sanitare şi vom monitoriza îndeaproape aplicarea procedurilor şi respectarea standardelor de siguranţă medicală. Fac apel la întregul colectiv al spitalului pentru a sprijini şi respecta toate măsurile pe care le vom lua în această perioadă, astfel încât să redăm părinţilor încrederea şi să ne îndeplinim misiunea de a îngriji cu responsabilitate micii pacienţi”, a adăugat managerul Spitalului de Copii, Radu Constantin Luca.

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat, tot joi, că raportul Inspecţiei Sanitare de Stat şi cel al Corpului de Control al ministerului au evidenţiat ”deficienţe grave” cu privire la modul în care au fost aplicate procedurile pentru limitarea răspândirii infecţiilor nosocomiale în Spitalul ”Sfânta Maria” din Iaşi, dar şi nerespectarea legislaţiei privind numirea în funcţie a şefei Secţiei ATI din spital şi a medicului epidemiolog.

Rogobete anunţă că aceste două rapoarte vor fi trimise către Parchetul General. Ministrul a subliniat că şi în anul 2024 au fost făcute controale în spital, şi atunci au fost descoperite nereguli, şi niciuna dintre recomandările lăsate nu a fost pusă în aplicare.

