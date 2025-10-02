Noul manager al Spitalului de Copii din Iași ridică standardele după moartea celor 7 copii. "Această tragedie ne obligă pe toți"

Autor: Adrian Zia
Joi, 02 Octombrie 2025, ora 21:53
79 citiri
Noul manager al Spitalului de Copii din Iași ridică standardele după moartea celor 7 copii. "Această tragedie ne obligă pe toți"
Spitalul Sfânta Maria din Iași FOTO Facebook /Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Sfanta Maria Iasi

Radu Constantin Luca, noul manager al spitalului de copii ”Sfânta Maria” din Iaşi, unde 7 copii au murit din cauza unei bacterii, susţine că infecţii nosocomiale există peste tot în lume, dar că trebuie luate măsurile conform protocoalelor, pentru a combate răspândirea acestora. El a anunţat că unitatea medicală va începe aplicarea măsurilor impuse în raportul Corpului de Control al Ministerului Sănătăţii.

Medicul Radu Constantin Luca, numit în funcţia de manager după demiterea Cătălinei Ionescu de către şefii Consiliului Judeţean Iaşi, a recunoscut joi, 2 octombrie, că a preluat mandatul ”într-o perioadă dificilă, marcată de controverse, investigaţii şi suferinţă”.

”Infecţii nosocomiale există peste tot în lume, însă trebuie luate măsurile conform protocoalelor, pentru a reduce fenomenul şi a combate răspândirea acestora. Această tragedie ne obligă pe toţi să îmbunătăţim modul în care funcţionează spitalul”, a declarat medicul Radu Constantin Luca.

Managerul spitalului ieşean susţine că va comunica transparent cu toate autorităţile sanitare şi că va fi monitorizată aplicarea procedurilor medicale.

”Vom începe aplicarea măsurilor impuse în Raportul Corpului de Control al Ministerului Sănătăţii. Vom comunica deschis şi transparent cu toate autorităţile sanitare şi vom monitoriza îndeaproape aplicarea procedurilor şi respectarea standardelor de siguranţă medicală. Fac apel la întregul colectiv al spitalului pentru a sprijini şi respecta toate măsurile pe care le vom lua în această perioadă, astfel încât să redăm părinţilor încrederea şi să ne îndeplinim misiunea de a îngriji cu responsabilitate micii pacienţi”, a adăugat managerul Spitalului de Copii, Radu Constantin Luca.

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat, tot joi, că raportul Inspecţiei Sanitare de Stat şi cel al Corpului de Control al ministerului au evidenţiat ”deficienţe grave” cu privire la modul în care au fost aplicate procedurile pentru limitarea răspândirii infecţiilor nosocomiale în Spitalul ”Sfânta Maria” din Iaşi, dar şi nerespectarea legislaţiei privind numirea în funcţie a şefei Secţiei ATI din spital şi a medicului epidemiolog.

Rogobete anunţă că aceste două rapoarte vor fi trimise către Parchetul General. Ministrul a subliniat că şi în anul 2024 au fost făcute controale în spital, şi atunci au fost descoperite nereguli, şi niciuna dintre recomandările lăsate nu a fost pusă în aplicare.

O nouă tragedie în fotbal. Tânărul portar a murit după o lovitură primită în timpul meciului
O nouă tragedie în fotbal. Tânărul portar a murit după o lovitură primită în timpul meciului
Fotbalul spaniol este în doliu după moartea lui Raul Ramirez, tânărul portar al unui club amator din liga a cincea din nordul ţării. Victimă a unui traumatism la cap în timpul meciului...
Tragedie teribilă în fotbal. Portarul a murit în vestiar, după meci
Tragedie teribilă în fotbal. Portarul a murit în vestiar, după meci
Clubul francez CF Estrablin a fost lovit de o tragedie teribilă cu câteva ore înainte de un meci din al patrulea tur al Cupei Franţei. Potrivit Dauphiné Libéré, portarul echipei a doua a...
#spital copii iasi, #manager nou, #infectii nosocomiale spitale, #tragedie , #spitale
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Ucrainenii au aflat ca Mircea Lucescu va scoate din buzunar 17.500.000 Euro si nu au stat pe ganduri
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Fara mila! Elvetienii, concluzie categorica dupa ce au vazut FCSB - Young Boys: "E clar"
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Noul manager al Spitalului de Copii din Iași ridică standardele după moartea celor 7 copii. "Această tragedie ne obligă pe toți"
  2. Putin îi ia indirect apărarea lui Călin Georgescu, la scurt timp după ce Nicușor Dan a prezentat UE raportul despre alegerile prezidențiale
  3. Statul american Tennessee, gata să execute o femeie pentru prima dată în peste 200 de ani. Crima brutală comisă de Christa Gail Pike
  4. Premierul unei țări mici îl ironizează în public pe președintele Trump, după ce liderul SUA a confundat Armenia cu Albania. Președintele Franței râde și el
  5. Impactul revenirii la putere a controversatului fost premier ceh Andrej Babiš. Ar putea convoca un referendum privind apartenența Cehiei la NATO - Analiză
  6. Blocaj în discuțiile UE privind un credit de 140 de miliarde de euro pentru Ucraina din activele rusești înghețate. Statele care au pus frână
  7. Interceptare la 4.000 de metri. Ucraina dezvăluie drona „Blitz” care poate neutraliza ținte și la altitudini mari
  8. Putin avertizează Europa pe fondul militarizării continentului. "Dacă cineva dorește să concureze cu noi, să încerce"
  9. Au apărat Mariupol, Azovstal și Cernobîl. 185 de soldați s-au întors în Ucraina din captivitatea rusă
  10. Cadourile primite de Maia Sandu de la Papa Leon, Emmanuel Macron și Friedrich Merz. Cine a cheltuit cel mai mult pentru președinta Moldovei

Ultimele emisiuni

Acum 2 ore

Ziare.com Fara Filtru,
Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...