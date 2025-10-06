Noi demiteri la spitalul din Iași, unde au murit șapte copii. Ministerul Sănătății a sesizat Poliția și Parchetul. Postul de manager va fi scos la concurs, promite șeful CJ Iași

Președintele Consiliului Județean (CJ) Iași, Costel Alexe, a declarat luni, în cadrul unei conferințe de presă, că la Spitalul pentru Copii 'Sf. Maria' s-au făcut noi demiteri, urmând ca postul de manager al unității medicale să fie scos la concurs.

'Înțeleg că au fost schimbați șefa ATI, SPIIAM, asistenta șefă care au avut nereguli în management', a răspuns jurnaliștilor președintele CJ Iași, Costel Alexe.

Acesta a precizat că postul de manager al spitalului va fi scos la concurs public, după finalizarea anchetei privind cazurile de infecții nosocomiale cu bacteria Serratia Marcescens, care au dus la pierderea vieții a șapte copii.

'Cu siguranță, CJ Iași va scoate la concurs postul de manager. În prezent, în România sunt medici excepționali care fac și management medical, dar de asemenea, societatea noastră are nenumărate cazuri în care oameni din exterior - economiști sau juriști - conduc foarte bine unități medicale, având performanțe în această privință', a afirmat Costel Alexe.

El a menționat că trebuie să plătească, inclusiv penal, toți cei care nu au respectat protocoalele sanitare și se fac responsabili de pierderea de vieți omenești.

'Toți cei care se fac responsabili de pierderea de vieți omenești sau de lucruri care nu au funcționat conform protocoalelor medicale aflate în vigoare vor plăti. (...) Mă bucur și apreciez foarte mult că Ministerul Sănătății a trimis deja adrese către Poliție și către Parchet pentru a verifica cum s-au desfășurat lucrurile la Spitalul de Copii 'Sfânta Maria'. Practic, ei ar fi trebuit să trimită un raport, dar raportul, nefiind finalizat, nu l-am primit încă', a mai declarat presei președintele CJ Iași.

