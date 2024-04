Spitalul ridicat de Asociația Dăruiește Viață din donațiile românilor a primit avizul Ministerului Sănătății. Aici vor fi tratați copii bolnavi de cancer

Primul spital de stat construit doar din donații private e pe cale să fie autorizat. Ministerul Sănătății a avizat structura modificată a Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii “M. S. Curie” pentru a include noua clădire.

"Acordarea avizului pentru structura modificată a Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii “M. S. Curie” a permis deplasarea echipei Direcției de Sănătate Publică a mun. București pentru efectuarea evaluării necesare autorizării sanitare a clădirii spitalului, care va fi eliberată la începutul săptămânii viitoare", anunță Ministerul Sănătății.

"Noua clădire aparține Spitalului ”M.S. Curie” și a fost construită din fonduri colectate de Asociația Dăruiește Viață. În paralel cu activitatea de autorizare, personalul administrativ și de specialitate al spitalului inventariază bunurile și echipamentele din noua clădire pentru a putea fi încheiată donarea acestora și înregistrarea în patrimoniul spitalului. Pentru ca acest proces să se desfășoare cât mai rapid, Ministerul Sănătății a trimis o echipă de specialiști încă din luna Februarie.

Ministerul Sănătății este consecvent în a sprijini orice proiect pentru dezvoltarea infrastructurii medicale din România, în limitele legislației în vigoare", se mai arată în comunicat.

La începutul săptămânii, ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, a spus, într-un interviu pentru Euronews, că spitalul construit de Asociația Dăruiește Viață nu poate fi autorizat până când clădirea nu este intabulată.

Potrivit acestuia, asociația trebuie să depună toate documentele contabile pentru a ști cât a costat acea clădire. În acest context, Oana Gheorghiu, membru fondator al Asociației Dăruiește Viață, susține că intabularea unei clădiri este o procedură birocratică și nu are nimic de-a face cu funcționarea acelei clădiri.

„Toate informațiile de care Ministerul Sănătății are nevoie pentru a elibera acest Ordin de ministru sunt cunoscute de Ministerul Sănătății. Nu mai considerăm că este un proces birocratic normal, ci considerăm că este pur și simplu o tărăgănare, o amânare și avem o muncă de Sisif... Încă o hârtie și încă o hârtie. Ni s-a cerut acum un inventar pe fiecare cameră în parte din această clădire. Să spunem ce există în această cameră, ca să fie mai ușor. (...)

Mi-am adus aminte de Colectiv. În primele zile după Colectiv, am ieșit și am spus cât am putut noi de ferm și de răspicat că tinerii ăștia vor muri în România dacă nu sunt lăsați să plece afară. Orgoliul unor oameni a fost mai presus de viața unor tineri. Eu sper că orgoliul unor funcționari, miniștri, nu știu... ai Guvernului, nu e mai importantă decât viața acestor copii care pot să beneficieze de aceste condiții. Fac un apel la rațiune și la bun simț, până la urmă. Este o chestie de normalitate. La cinci metri distanță niște copii stau la coadă la toaletă, în timp ce o clădire utilată după ultimul standard care există în lumea asta, la momentul ăsta, stă goală. Nu suntem într-un teatru absurd? Contează mai mult hârtiile pt domnul ministru sau viața unor copii?

Eu cred că birocrația este normală, noi ne dorim respectarea legalității, am fost extrem de riguroase în tot ce am făcut pe parcursul acestui proiect, tocmai pentru că știm cu cine avem de-a face, cu statul român, care deși nu face, are timp să arate cu degetul pe alții care fac”, a declarat Oana Gheorghiu la Euronews.

Peste 350.000 de oameni și peste 8.000 de companii au donat bani pentru ridicarea clădirii aflate lângă spitalul Marie Curie.