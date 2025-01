Un spital își mută pacienții pentru că nu are destui medici. Urgențele sunt trimise în alt oraș

Activitatea Compartimentului Terapie Intensivă Coronarieni din cadrul Secției Cardiologie a Spitalului Județean de Urgență (SJU) Slatina a fost suspendată temporar începând de joi, 9 ianuarie 2025, din cauza deficitului de medici, a informat conducerea unității medicale într-un mesaj postat pe Facebook.

Deficitul de medici cardiologi a dus la imposibilitatea asigurării în totalitate, în luna ianuarie, a liniei de gardă.

Conducerea spitalului menționează că pacienții în stare critică vor fi transferați la alte unități spitalicești, iar asistența medicală pentru pacienții cu patologie cardiacă prezentați la Urgențe va fi asigurată de medicii din UPU, de medici cardiologi și de medicină internă aflați în linia de gardă.

''Conducerea Spitalului Județean de Urgență Slatina anunță modificări în asigurarea asistenței medicale în specialitatea cardiologie. Începând cu data de 09.01.2025, s-a suspendat temporar activitatea Compartimentului Terapie Intensivă Coronarieni din cadrul Secției Cardiologie. Această măsură a fost luată din cauza deficitului de medici în specialitatea cardiologie, care a dus la imposibilitatea asigurării în totalitate a liniei de gardă în cursul lunii ianuarie. Pentru siguranța pacienților, au fost dispuse următoarele: asistența medicală pentru pacienții prezentați în Unitatea de Primire Urgențe cu patologie cardiacă va fi acordată de medicii din UPU și de medicii cardiologi/medicii din linia de gardă în specialitatea medicină internă; pacienții aflați în stare critică vor fi transferați către alte unități spitalicești, conform acordurilor de colaborare și prevederilor legale în vigoare; continuitatea asistenței medicale pentru pacienții internați în Secția Cardiologie, în zilele în care nu se asigură gardă în această specialitate, va fi asigurată de Secția Medicină Internă prin linia de gardă'', se arată în postarea menționată.

Reprezentanții SJU Slatina notează că situația este temporară și se urmărește remedierea ei în cel mai scurt timp posibil.

Totodată, conducerea spitalului informează că a început demersurile pentru ocuparea a patru posturi de medici cardiologi și a notificat toate instituțiile cu rol în gestionarea acestei situații, inclusiv Serviciul de Ambulanță și Direcția de Sănătate Publică.

Primarul municipiului Slatina, Mario De Mezzo, a criticat joi seara, într-un mesaj postat pe Facebook, situația de la Secția de cardiologie a Spitalului Județean de Urgență.

''De azi, Slatina nu mai are secție de terapie intensivă pentru cardiologie, UPU Slatina nu are medic cardiolog, tot Spitalul Județean mai are doar doi cardiologi, iar urgențele, repet urgențele sunt trimise la Craiova. Asta în condițiile în care, la infarct, câteva minute pot face diferența între viață și moarte'', a spus Mario de Mezzo în mesajul postat online.

