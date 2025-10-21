Cu ochii în lacrimi, pacienta infectată cu bacterii la Floreasca face anunțul cel mare. "Plec acasă la copii. AMR 1 zi până la externare!" VIDEO

Alina Alexandru și sora sa Lavinia Vlad, în spitalul din Belgia FOTO Facebook/Alina Alexandru

Lavinia Vlad, pacienta care în urmă cu aproape trei luni a fost transferată de la Spitalul Floreasca la un centru de arşi din Belgia, va fi externată şi va putea merge la familia sa, unde o aşteaptă doi copii.

Femeia, care a avut arsuri pe 70% din corp şi care a fost dusă din România în Belgia după ce sora sa a dezvăluit că a fost infectată cu o ciupercă şi o bacterie în spitalul din România, a făcut anunţul pe o reţea de socializare. Sora sa, Alina Alexandru, povestea că medicii de la Floreasca i-au spus că nu vrea să accepte că Lavinia ”nu mai are resurse”.

”Sunt Lavinia Vlad, omul în care aţi crezut. Azi, în ziua 143, după 90 de zile de la momentul sosirii în Belgia, plâng de fericire pentru că urmează să fiu externată şi să plec acasă la copii. Doresc să mulţumesc tuturor celor care aţi făcut posibilă această zi, celor care aaţi crezut că voi lupta şi voi reuşi. Vă sunt extrem de recunoscătoare şi îmi doresc să aveţi parte de aceleaşi lucruri minunate pe care le oferiţi”, a anunţat Lavinia Vlad, pe Facebook.

Pacienta, mamă a doi copii, care a ajuns la Spitalul Floreasca cu arsuri pe 70% din corp, apare într-un scaun cu rotile, având braţele acoperite şi picioarele aparent vindecate, cu cicatrici adânci.

Ea a fost transferată în urmă cu aproape trei luni, după ce sora sa, Alina Alexandru, a povestit public calvarul prin care a trecut în spitalul din România.

Alina Alexandru a relatat că sora sa a fost infectată cu o bacterie şi o ciupercă în timpul internării la Floreasca, relatând că în spitalul din România nu erau respectate cele mai elementare reguli de protejare a pacienţilor internaţi în secţia de critici.

”Şeful secţiei mi-a spus că eu nu accept că Lavinia nu mai are resurse. Ce resurse îi lipseau Laviniei? Resursele de a lupta cu o bacterie multirezistenta contactată în spital, numită Pseudomonas aeruginosa? Nu mai avea resurse să se lupte singură, fără tratament adecvat, pentru infectarea cu o ciupercă clasificată în grupul de maximă prioritate (fungi critici), numită Candida auris? Nu mai avea resurse ptr a se reuşi să fie acoperită cu piele după ce aţi luat pielea de pe ea şi de pe noi, familia, şi această a fost distrusă de mizeriile contactate în spital?”, relata Alina Alexandru, într-o scrisoare adresată în luna august managerului Spitalului Floreasca.

Ea mai povestea că sora sa a ajuns în pragul depresiei, pe de o parte pentru că nu a avut acces la servicii de consiliere psihologică, dar şi din cauză că nu i s-a adus o oglindă, să poată vedea că faţa nu îi este desfigurată şi nu a devenit ”un monstru” de care să se sperie copiii săi.

