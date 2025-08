Sora femeii infectate la Floreasca, acuzații la adresa personalului: Sub privirea mea, s-au întors de la fumat fără a se schimba. Manager: Ăștia-s oamenii!

Sora pacientei care a fost internată cu arsuri pe 70% din suprafaţa corpului şi care a fost infectată cu bacterii la Spitalul Floreasca, cazul său generând controlul dispus de ministrul Sănătăţii în urma căruia a fost confirmată prezenţa Candida auris, aduce, într-o scrisoare deschisă adresată managerului unităţii sanitare, acuzaţii grave privind modul în care sunt gestionaţi marii arşi. Femeia vorbeşte despre lipsa unor măsuri elementare de igienă, cum ar fi faptul că uşile rezervelor pacienţilor critici sunt ţinute deschise sau personalul intră la ei fără a se schimba după ce vine de afară, dar şi fără mască sanitară. Aparţinătoarea mai relatează, în scrisoarea adresată conducerii spitalului, cum bolnavii nu sunt ajutaţi de psiholog, iar surorii sale nu i s-a adus nici măcar o oglindă să vadă că faţa nu i-a fost desfigurată, femeia amintind, în acest context, că orice bolnav poate lupta mai eficient cu boala dacă starea sa psihică este una bună.

Alina Alexandru, sora femeii vorbeşte, într-o scrisoare postată sâmbătă, 2 august, pe Facebook şi adresată managerului Spitalului Floreasca, Bogdan Zidaru, despre „standardele” la care a fost tratată sora sa care a fost infectată cu o bacteria Pseudomonas aeruginosa şi cu Candida auris în spital.

Alina Alexandru povesteşte că sora sa, Lavinia Vlad, a ajuns la spitalul Floreasca cu arsuri extrem de grave şi cu şanse minime de supravieţuire, conform raportului scris de medici, fiind internată într-o rezervă în secţia pentru pacienţi în stare critică.

„Încă de la început, medicul curant mi-a explicat care sunt riscurile ei, cât e de important să o protejăm, cât de mare este impactul lipsei pielii, a barierei de protecţie. (...) Domnule manager, la atât s-a limitat ideea de protocol şi protecţie pentru sora mea, mare ars. La această discuţie de informare. În cele peste 7 săptămâni cât a fost pacientă în Spitalul Foreasca sora mea, am încercat sa comunic de mai multe ori cu şeful secţiei de arşi, atât direct, cat și prin comunicarea mesajelor prin medicii care o tratau pe Lavinia”, îi transmite femeia directorului spitalului.

Aceasta relatează că unele dintre solicitările sale au vizat aspecte care ţin de igienă.

Femeia spune că a rugat ca uşa rezervei surorii sale să stea închisă, iar şeful de secţie i-a răspuns că dacă s-ar întâmpla asta, pacienţii nu ar mai fi auziţi când au nevoie de ajutor.

„Domnule Zidaru, de ce există camera care filmează în rezervă? Nu pentru a fi monitorizaţi pacienţii? Nu scrie în ordinul de ministru ca trebuie să existe un asistent medical la 1-2 pacienţi pe tură? Cum putem proteja de infecţii un pacient cu arsuri pe 70% din suprafaţa corpului, care nu este pansat, dacă este tratat într-o rezervă a cărei uşă nu se închide se reţine că nu exista o problemă tehnică, ci era ţinută deschisă în mod voit)”, scrie femeia, adăugând că medicul curant a dispus ca uşa rezervei să rămână închisă, însă acest lucru s-a întâmplat doar două zile.

Ea mai relatează că i-a rugat pe asistenţii şi infirmierii, care merg afară să fumeze în faţa spitalului, să se schimbe când plecă şi revin pe secţia pentru arşi.

„Am comunicat şi am numit exact zilele şi persoanele care au intrat pe secţie, sub privirea mea, după ce s-au întors de la fumat, fără a se schimba. Oameni care intrau inclusiv în rezervele pacienţilor internaţi la secţia de CRITIC. Răspunsul domnului şef de secţie a fost că “ăştia sunt oamenii”, dar va lua măsuri”, povesteşte Alina Alexandru.

Ea mai susţine că inclusiv sora sa i-a cerut să solicite personalului medical că poarte masca sanitară pentru că acest lucru nu se întâmpla şi se temea că o banală răceală îi va îngreuna lupta pentru recuperare.

„Domnul şef de secţie mi-a spus că doresc doar să atac. Ca eu nu ştiu că personalul medical face zilnic exudat şi este testat. Aş fi râs, domnule manager, dar mă înecam în suferinţă, teamă, neputinţă. Nu îmi puteam permite sa contrazic un medic cu atâtea alte abrevieri şi titluri scrise în faţa numelui”, mai scrie femeia.

Aceasta mai povesteşte că, în condiţiile în care sora ei, imobilizată la pat, îşi vedea corpul a început să aibă stări de anxietate şi depresie, spunând că este „un monstru” care îşi va speria copiii când va reveni acasă. Femeia a cerut, pentru sora ei, o oglindă, pentru ca aceasta să vadă că faţa şi gâtul nu i-au fost afectate de foc.

„Răspunsul dlui şef de secţie a fost că în rezerva Laviniei se găseşte o oglindă şi probabil, fiind încă foarte bulversată, ea nu a văzut-o şi astfel că nu a reuşit să se vadă. Domnule manager Zidaru, dacă nu ştiţi deja despre ce oglindă vorbea şeful secţiei, va rog să faceţi chiar dvs o vizită în rezerva nr 5- Secţia Critic- Centrul de arşi. Este vorba despre o oglindă lipită pe perete, lângă geam, deasupra chiuvetei. Doresc să amintesc că pacienta, sora mea, era şi este imobilizată la pat, nefiind capabilă să mişte, să se ridice. Deci, era IMPOSIBIL să se poată vedea în acea oglindă despre care îmi spunea şeful secţiei că există, arătându-mi cât sunt eu de absurdă cu o solicitare nefondată şi fără a mă documenta anterior. (...) Ba chiar unul dintre medici mi-a spus că este bizară cererea mea şi că nu înţelege la ce ar ajută că ea să se vadă. Ea deja ştie că e arsă. Când Lavinia a fost copleşită de dureri şi de coşmaruri, când plângea şi implora să o ajut să vorbească cu cineva care să o ajute să înveţe cum să gestioneze imaginile care îi tot reveneau în cap şi cum să gestioneze starea de anxietate şi depresie care o copleşea, am mers, din nou, la şeful secţiei şi l-am rugat să fie văzută de un psiholog. Răspunsul şefului de secţie a fost că NU EXISTĂ decât un psiholog în spital şi nu are timp să se ocupe de ea. Mai mult, mi-a spus că “datoria lor este să o ţină în viaţă, iar DACĂ într-o zi ea va merge acasă, atunci voi avea tot timpul să mă ocup de emoţiile ei. Ei tratează arsuri aici, nu emoţii”, mai povesteşte femeia, adăugând că i s-a spus că sora sa a fost văzută de psihiatru, primeşte medicamente, dacă va fi nevoie i se vor creşte dozele.

Alina Alexandru mai povesteşte că a propus să i se permită să aducă un psiholog, de la Spitalul de arşi din Bucureşti, plătit de familie, şi că i s-a spus că acest lucru se poate face în programul de vizită, însă a doua zi a primit un document prin care era anunţată că programul de vizită este de 10 minute.

„Ce psiholog să aduc domnule manager când ne dădeau doar 10 minute la vizită? După 7 săptămâni, şi mai multe încercări de a putea ajunge la o soluţie, mi s-a comunicat de către medici că Lavinia a fost văzută de un psiholog. DUPĂ 7 SĂPTĂMÂNI! Când am întrebat cum de e posibil şi dacă aveţi în spital un medic dedicat centrului de arşi, mi s-a spus că nu, dar a revenit medicul spitalului din concediu de odihnă. Domnule manager, dvs ştiţi că medicul psiholog al spitalului a fost în concediu de odihnă timp de 7 săptămâni şi că în acest timp spitalul NU a putut asigura un psiholog pacienţilor? Ştiţi că, în plus, eu şi unchiul meu, donatori de piele, pacienţi ai spitalului Floreasca, nu am fost văzuţi de un psiholog şi nu a existat nicio discuţie cu un astfel de specialist, deşi se impunea conform procedurilor în ceea ce priveşte donatorii?”, îi mai scrie femeia managerului Spitalului Floreasca

Ea mai susţine că surorii sale i-au fost administrate cinci antibiotice, deşi nu existau rezultatele analizelor bacteriologice, iar când a întrebat la ce ajută o cantitate atât de mare de antibiotic i s-a spus, de către medici, că acestea „se dau preventiv„, întrucât bacteriile şi infecţiile vor apărea.

„La data de 17.07.2025, analizele Laviniei arătau o prezenţa în urină a Candidei auris. De ce noi, familia, nu am luat la cunoştinţă despre pericolul ascuns de prezenţa acestei ciuperci? De ce nu s-au recoltat probe şi din plagă, sau dacă s-au recoltat DE CE NU NE-AU FOST COMUNICATE ŞI AU FOST ASCUNSE informaţiile? De ce în biletul de externare eliberat la momentul transferului NU este notată prezenţa acestei ciuperci? S-au luat măsuri pentru a asigura siguranţă celorlalţi pacienţi? Domnule manager Zidaru, şeful secţiei mi-a spus că eu nu accept că Lavinia nu mai are resurse. Ce resurse îi lipseau Laviniei? Resursele de a lupta cu o bacterie multirezistenta contactată în spital, numită Pseudomonas aeruginosa? Nu mai avea resurse să se lupte singură, fără tratament adecvat, pentru infectarea cu o ciupercă clasificată în grupul de maximă prioritate (fungi critici), numită Candida auris? Nu mai avea resurse ptr a se reuşi să fie acoeprita cu piele dup ace aţi luat pielea de pe ea şi de pe noi, familia, şi această a fost distrusă de mizeriile contactate în spital?”, îi mai transmite aparţinătoarea managerului unităţii sanitare.

Ea îl întreabă de asemenea pe manager, de ce sora sa nu primeşte formularul S2, „pentru a primi îngrijiri medicale decontate, într-un centru de arşi în care “avem de toate” nu este doar o lozincă, este o realitate?” dar şi cum s-a ajuns în situaţia cu care confruntă spitalul Floreasca, unde pacienţi au fost infectaţi.

Ministerul Sănătăţii (MS) a anunţat vineri că, în urma controlului făcut de Corpul de control al ministrului şi de Inspecţia Sanitară de Stat la Centrul de Arşi al Spitalului Floreasca, au fost date amenzi de 30.000 de lei firmei de curăţenie, pentru nerespectarea procedurilor, şi o amendă de 30.000 de lei unităţii medicale, pentru lipsa ventilaţiei conforme în Compartimentul de Arşi. Totodată, a fost confirmată prezenţa Candida auris la nivelul Centrului pentru Arşi, astfel că se suspendă internarea de noi pacienţi, dar continuă tratamentul celor deja internaţi, se restricţionează accesul vizitatorilor, se înlocuiesc filtrele de apă şi se intensifică dezinfecţia şi decontaminarea. Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, îi cere public demisia şefului Centrului de Arşi Grav de la Spitalul Floreasca, pe care îl acuză de ”iresponsabilitate crasă şi nepăsare”.

