Sora femeii infectate cu bacterii la Floreasca vrea imaginile din salonul pacientei. "Să vedem ce angajat a refuzat să respecte dreptul la viață"

Sora pacientei care a fost internată cu arsuri pe 70% din suprafaţa corpului şi care a fost infectată cu bacterii la Spitalul Floreasca continuă "războiul" cu instituția medicală. În timp ce Lavinia Vlad se recuperează într-un spital din Belgia, Alina Alexandru, sora sa, cere insistent imaginile din salonul de la Centrul de Arşi "să vedem ce angajat a refuzat să respecte dreptul la viață".

Ea a postat pe Facebook o nouă scrisoare deschisă adresată managerului unităţii medicale, Andrei Bogdan Zidaru, în care îi reamintește acestuia că a făcut o solicitare să pună la dispoziția familiei înregistrările video din salonul unde Lavinia a fost internată, la care nu a primit niciun răspuns, relatează adevărul.ro.

„Consider aceste imagini ca fiind extrem de importante pentru corpul de control… Nu vreți să vedeți cum se făcea economie de mănuși sau măști? Nu vreți să vedeți dacă ușa rezervei era defectă sau lăsată deschisă în mod intenționat? Nu vreți să vedeți cum Lavinia, în imposibilitate totală de a se mișca, era nevoită să "facă cu mâna" la cameră dacă avea nevoie de ceva, pentru a chema un asistent? Nu vreți să vedeți cum un pacient plânge de durere în spitalul dvs. și nu poate nici măcar să își șteargă fața și chipul de lacrimi?”, a scris Alina Alexandru pe rețeaua de socializare.

Pentru că nu a primit până acum niciun răspuns, sora Laviniei a repostat solicitarea de a primi imaginile de pe camerele de supraveghere.

"Pentru că încă mai sper ca dumneavoastră să fiți cu adevărat orientat spre siguranța pacienților, las mai jos, încă o dată, solicitarea amintită mai sus, în vederea unei analize și în vederea luării de măsuri imediate.

Poate va reuși cineva să își găsească timp și să îmi și răspundă într-un viitor apropiat.

Către: Spitalul Clinic de Urgență București

Subsemnata Alexandru Alina Mihaela, în calitate de soră și reprezentant legal al pacientei Vlad Elena-Lavinia, raportat la interesul legitim conform drepturilor prevăzute de Constituția României și prevederilor CEDO, vă solicit următoarele:

1- Punerea la dispoziție a copiilor imaginilor preluate de camerele de preluare a imaginii video, de pe durata internării surorii mele, din incinta în care s-a aflat internată pacienta Vlad Elena-Lavinia; Rog în acest sens imaginile preluate de camera din rezerva nr. 5 a Centrului de Mari Arși, secția critic, din perioada 01.06.2025-23.07.2025, dar și a camerelor de preluare a imaginilor din zona de acces în rezerva surorii mele.

2- Stocarea, respectiv salvarea de îndată a înregistrărilor în cauză, numite la punctul anterior.

Menționez faptul că prezenta cerere și cele două solicitări, formulate mai sus, sunt înaintate în vederea evitării pierderii, respectiv a deteriorării acestor înregistrări, deci vă rog să acționați cu celeritate".

Lavinia Vlad, 37 de ani, a ajuns la Spitalul Floreasca din București cu arsuri pe 70% din suprafața corpului după ce și-a salvat cei doi copii pe care îi are dintr-un incendiu. La unitatea medicală ea a contractat mai multe infecții nosocomiale, printre care Candida auris, a povestit sora ei, Alina Alexandru, în mai multe postări pe Facebook.

După 53 de zile de internare la Centrul de Mari Arși, familia a reușit să strângă bani, și cu ajutorul donațiilor, și să o transfere pe Lavinia într-un spital din Belgia, unde primește îngrijiri specializate și „umane”, după cum a transmis sora ei.

