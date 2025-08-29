Sora pacientei infectate cu bacterii la Floreasca face anunțul cel mare. Ministerul Sănătății preia costurile pentru tratamentul din Belgia

Sora pacientei care a fost internată 53 de zile în Spitalul Floreasca din Capitală, cu arsuri pe 70% din corp, și transferată apoi în stare gravă, cu multiple infecții, la un spital din Belgia anunță că Ministerul Sănătății va prelua costurile pentru tratamentul femeii. ”Acum avem speranța că există un început de schimbare, atât de necesar, pentru toți pacienții români”, a afirmat ea.

”În ultimele zile am auzit des personalul medical al spitalului belgian folosind cuvântul miracol, atunci când descriu situația medicală a Laviniei. Speranța noastră, la care nu am renunțat vreodată, a devenit acum mai mare și mai puternică decât frica. Sunteți mii, mii de oameni care ne-ați sprijinit cu donații, distribuiri, gânduri bune, rugăciuni. Vă mulțumim pentru dragoste – așa o simțim, dragoste trimisă nouă de acasă!”, a arătat, joi seară, într-o postare pe Facebook, Alina Alexandru.

Ea a anunțat că au fost informate că Ministerul Sănătății va prelua costurile aferente tratamentului surorii sale.

”Cu câteva ore în urmă am fost informate că Ministerul Sănătății - România se alătură nouă în lupta pentru viața și viitorul Laviniei. Ministerul o va sprijini pe Lavinia și va prelua costurile aferente tratamentului ei. Vă vom ține la curent cu tot ce urmează. Vrem să mulțumim domnului ministru Alexandru Rogobete pentru că a ascultat povestea noastră, pentru încrederea pe care ne-a acordat-o. Pentru că a verificat situația de la spitalul Floreasca și nu s-a lăsat intimidat, deși știm că unele adevăruri nu sunt ușor de scos la iveală. Pentru că a dispus măsurile necesare pentru restaurarea legislației mutilate. Și pentru că nu și-a uitat promisiunea de a căuta soluții și a demarat procedurile legale în vederea preluării cheltuielilor aferente tratamentului Laviniei. Domnule ministru, vă suntem recunoscătoare pentru toate demersurile făcute, dar, mai ales, pentru empatie. Și pentru că acum avem speranța că există un început de schimbare, atât de necesar, pentru toți pacienții români”, a adăugat Alina Alexandru.

Ea a menționat că vineri sora sa va fi supusă unei noi intervenții: ”Familia noastră poate privi cu mai multă speranță și încredere spre viitorul Laviniei. Azi Lavinia a plâns și a râs în același timp. Azi am plâns amândouă și de bucurie. Azi doare mai puțin. Pentru toate acestea, vă mulțumim! Mâine urmează o nouă intervenție. Mulțumim, mulțumim tuturor!”.

În vara acestui an, Lavinia Vlad a fost internată cu arsuri pe 70% din suprafața corpului, în urma exploziei centralei de apartament din locuința sa, fiind dusă la Spitalul Floreasca din București, unde a stat 53 de zile, timp în care a fost infectată cu mai multe bacterii, în cele din urmă fiind transportată la un spital din Belgia.

Sora sa, Alina Alexandru, și ea pacientă în spitalul bucureștean, fiind una dintre persoanele donatoare de piele pentru Lavinia, a adus, într-o scrisoare deschisă adresată managerului unității sanitare, acuzații grave privind modul în care sunt gestionați marii arși. Femeia a vorbit despre lipsa unor măsuri elementare de igienă, cum ar fi faptul că ușile rezervelor pacienților critici sunt ținute deschise sau că personalul intră la ei fără a se schimba după ce vine de afară, dar și fără mască sanitară.

Aparținătoarea a relatat cum bolnavii nu sunt ajutați de psiholog, iar surorii sale nu i s-a adus nici măcar o oglindă să vadă că fața nu i-a fost desfigurată, femeia amintind, în acest context, că orice bolnav poate lupta mai eficient cu boala dacă starea sa psihică este una bună.

