Medicul chirurg de la Spitalul Fundeni care a amenințat un șofer cu pistolul în trafic, pus sub acuzare

Procurorii de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 l-au pus sub acuzare pe medicul de la Spitalul Fundeni care, la începutul lunii iulie, a ameninţat un şofer cu un pistol airsoft, după o şicanare în trafic.

Medicul a fost chemat la Parchet, unde i s-a adus la cunoştinţă faptul că are calitatea de suspect, pentru săvârşirea infracţiunii de ameninţare.

Incidentul s-a produs în dimineaţa zilei de 3 iulie, în jurul orei 7,00, lângă Spitalul Fundeni, unde un şofer de ride sharing adusese un client. După ce s-au şicanat în trafic, medicul s-a apropiat de şofer şi l-a ameninţat cu un pistol airsoft.

Şoferul a sunat la 112, iar agenţii Secţiei 7 Poliţie au venit la faţa locului şi l-au identificat pe agresor, fiind vorba de un medic chirurg în vârstă de 40 de ani.

În momentul în care i-au cerut permisiunea pentru un control corporal şi să-i fie percheziţionată maşina, medicul a încercat să fugă.

"Ulterior, bărbatul a fost oprit, iar în urma controlului efectuat, în interiorul maşinii au fost găsite două pistoale de tip airsoft şi un obiect tăietor-înţepător, acestea fiind ridicate în vederea continuării cercetărilor", preciza Poliţia Capitalei după incident.

Ulterior, medicul a declarat că regretă conflictul, dar susţine că celălalt şofer i-a pus viaţa în pericol.

"Regret profund escaladarea conflictului din trafic în care am fost implicat în această dimineaţă în drum spre locul de muncă. Am considerat că şoferul reclamant mi-a pus viaţa în pericol prin comportamentul său imprudent, schimbând banda de circulaţie fără semnalizare şi efectuând alte şicane în trafic. M-am simţit ameninţat şi, într-un moment de panică, am ridicat pistolul airsoft, fără a-l îndrepta spre şofer, cu intenţia de a preveni alte incidente, nicidecum de a face rău. Deşi nimic nu justifică gestul meu, pe care îl regret sincer, acest eveniment a survenit şi pe fondul unui surmenaj. Colegii şi pacienţii mei pot confirma că nu am lipsit niciodată nemotivat de la muncă şi că activitatea mea profesională este impecabilă (...). Acest incident nu reflectă activitatea mea ca medic şi nici standardele morale şi profesionale ale Spitalului Fundeni. În afara spitalului, sunt un om şi, ca orice om, pot face greşeli", spunea el, într-o postare pe Facebook.

