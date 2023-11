Cum se folosesc teroriștii Hamas de ambulanțe pentru a se deplasa în Gaza. "Și-au făcut sediul central sub spitalul Al-Shifa" VIDEO

O ambulanță palestiniană care circula în Gaza a fost lovită de forțele armate israeliene în seara zilei de vineri, 3 noiembrie.

Faptul a stârnit revoltă la nivel internațional, fiind criticat de șefii ONU și OMS, printre alții. Hamas susține că ar fi fost vorba despre un transport medical, iar lovitura israeliană de rachetă ar fi provocat 15 morți și 60 de răniți.

În replică, forțele armate din Israel (IDF) au publicat un mesaj pe Twitter (X) referitor la bombardament: "O celulă teroristă Hamas a fost identificată folosind o ambulanță. Ca răspuns, o aeronavă IDF a lovit și neutralizat teroriștii Hamas, care operau în cadrul ambulanței.

Subliniem că această zonă din Gaza este o zonă de război. Civilii sunt îndemnați în mod repetat să se autoevacueze spre sud pentru propria lor siguranță".

Purtătorul de cuvânt al IDF a mai declarat aseară: "Nu este prima și nici a suta oară când agenții Hamas, inclusiv lideri de rang înalt, folosesc ilegal ambulanțele pe câmpul de luptă".

“This is not the first and not the hundredth time that Hamas operatives, including senior leaders, make illegal use of ambulances on the battlefield.”—an IDF Spokesperson @jconricus pic.twitter.com/Av7W99iZ0V

O sursă apropiată de guvernul israelian arată că folosirea ambulanțelor pentru deplasarea în Gaza este o tactică comună a teroriștilor Hamas.

"La fel de cunoscut este faptul că și-au făcut (n.r. - Hamas) sediul central sub Spitalul Al-Shifa (n.r. - cel mai mare din Gaza)", arată pagina de Twitter Israel War Room.

Administratorii prezintă apoi un video (jos) din 2014 în care sunt filmați aerian doi pasageri în civil așteptați de o ambulanță la un colț de stradă. "Sunt doi teroriști care folosesc o ambulanță pentru a fugi dintr-o luptă cu IDF (IDF nu a vizat ambulanța în acea zi)", se arată în postare.

It's been public knowledge for YEARS that Hamas uses ambulances to get around Gaza — just like it's been public knowledge that its main HQ is located underneath Shifa Hospital.

This clip, from Israel's 2014 war against Hamas, shows two terrorists using an ambulance to flee a… pic.twitter.com/B7gR2RU70z