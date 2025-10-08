Fosta directoare a Spitalului din Iași unde au murit 7 copii din cauza unei bacterii, repusă în funcție. Ministrul Sănătății: "Este noaptea minții"

Miercuri, 08 Octombrie 2025, ora 16:33
383 citiri
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete - Foto Hepta
Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, a anunțat miercuri, 8 octombrie, că directoarea demisă în urmă cu două săptămâni din conducerea Spitalului de copii Sânta Maria din Iași a fost repusă în funcție.
"În a continua această iresponsabilitate, acest haos administrativ. Un haos mai mare administrativ nu am văzut în această țară. (...) Nimeni din acel spital nu a putut să îmi explice cum au acționat în momentul în care a apărut primul caz. Documentele au arătat și au evidențiat această lipsă de management.
Am cerut atunci imperativ demiterea managerului și oamenilor implicați în această situație. (...) Am solicitat public demiterea managementului, a șefului de serviciu care se ocupă de prevenirea și controlul infecțiilor, demiterea șefului ATI.
Observ astăzi că, după două săptămâni, conducerea CJ Iași a decis să repună în funcție aceleași persoane care nu au fost în stare timp de 2 săptămâni să aplice un protocol", a declarat Alexandru Rogobete pentru Adevărul.
Rogobete susține că, în momentul în care a aflat ce s-a întâmplat, a rămas fără cuvinte.
"Iresponsabilitate administrativă. Nu am alte cuvinte. Sunt fără cuvinte".
Întrebat dacă repunerea în funcție a fostei șefe a unității medicale ieșene poate fi o răzbunare după contradicțiile dintre PNL și PSD din ultima perioadă, ministrul a răspuns diplomat.
"Nu vreau să speculez. Nu cred că este corect să amesteci politica atunci când vorbim de viața unor oameni. Spitalul trebuie să funcționeze conform unor reglementări, care există. Faptul că nu le-au aplicat este responsabilitatea lor. Mai ales într-o astfel de situație responsabilitatea se asumă, nu se pasează
Nu cred că era numită politic, era numită de un decident politic. (...) Este noaptea minții, ca după tot ce s-a întâmplat acolo, toate măsurile luate, după, până la urmă solicitarea fermă a ministrului Sănătății, care răspunde de domeniul sănătății, tu, după o săptămână, să vii și să pui în funcție același om sub conducerea căruia a avut loc acest dezastru", a explicat Rogobete.
Noul manager interimar al Spitalului de Copii „Sfânta Maria” din Iaşi, medicul Radu Constantin Luca, a demisionat marți, 7 octombrie, la doar o săptămână de la preluarea funcției.
Șapte copii cu vârsta sub un an, internați în secția de Terapie Intensivă a Spitalului „Sfânta Maria” din Iași, s-au infectat cu bacteria Serratia marcescens și au murit în ultimele săptămâni. Aceștia sufereau și de alte afecțiuni grave, iar cauzele exacte ale deceselor urmează să fie stabilite de medicii legiști, mai scrie sursa citată.
