Preşedintele Nicuşor Dan cere de urgenţă o anchetă la Spitalul din Iași unde au murit 6 copii. "Toleranţă zero faţă de erori care ucid copiii"

Vineri, 26 Septembrie 2025, ora 17:38
Preşedintele României Nicuşor Dan a transmis vineri, 26 septembrie, că este profund îndurerat de tragedia care a avut loc la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iaşi, unde şase copii şi-au pierdut viaţa, arătând că este ”o dramă inacceptabilă şi se impune de urgenţă o anchetă, pentru a stabili dacă s-au ascuns informaţii sau au existat responsabilităţi individuale”.

Preşedintele cere ministrului Sănătăţii, în primul rând, şi Guvernului în ansamblu, să pună la punct un plan de combatere a infecţiilor nosocomiale din spitalele din România. Este o restanţă a sistemului de sănătate care nu mai poate fi amânată.

”Sunt profund îndurerat de tragedia petrecută la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iaşi, unde şase copii şi-au pierdut viaţa. Gândurile mele sunt alături de familiile care trec printr-o durere de neimaginat”, a scris preşedintele pe Facebook.

Nicuşor Dan arată că ”aceasta este o dramă inacceptabilă şi se impune de urgenţă o anchetă pentru a stabili dacă s-au ascuns informaţii sau au existat responsabilităţi individuale”.

”Toate aceste lucruri trebuie clarificate şi sancţionate fără echivoc. Solicit transparenţă totală privind rezultatele corpului de control, inspecţiilor sanitare şi anchetelor medico-legale, incluzând publicarea rapoartelor complete. Toleranţă zero faţă de erori care ucid copiii este un principiu de la care nu putem abdica”, declară şeful statului.

Preşedintele adaugă că, în acelaşi timp, acest eveniment teribil reconfirmă o problemă structurală veche de ani de zile.

În România, infecţiile nosocomiale şi infrastructura depăşită pun în pericol viaţa pacienţilor. România are nevoie de spitale noi, de investiţii reale în secţiile de terapie intensivă şi de protocoale ferme de prevenţie şi control al infecţiilor. Cer ministrului Sănătăţii, în primul rând, şi Guvernului în ansamblu, să pună la punct un plan de combatere a infecţiilor nosocomiale din spitalele din România. Este o restanţă a sistemului de sănătate care nu mai poate fi amânată”, mai cere şeful statului.

Direcţia de Sănătate Publică Iaşi a început o anchetă epidemiologică la Spitalul de Copii ”Sfânta Maria” privind un posibil focar de infecţii cu o bacterie, după ce şase copii au murit în secţia de Terapie Intensivă.

Directorul Spitalului de Copii ”Sfânta Maria” din Iaşi, Cătălina Ionescu, a declarat că germenele identificat este sensibil la antibiotice, precizând că s-a decis limitarea internărilor la ATI încă din 16 septembrie. Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, afirmă că este ”inacceptabil ca aceste situaţii să nu fie raportate şi să nu fie luate măsurile specifice”.

Rogobete susţine că primul caz de infecţie a fost raportat la DSP abia după cinci zile, iar Ministerul Sănătăţii a aflat ”abia astăzi”, după 13 zile de la primul caz. Potrivit datelor preliminare, spitalul nu a luat la timp măsurile necesare de izolare a infecţiei, în Secţia de Terapie Intensivă. ”Am dispus de urgenţă un control comun de la minister. Cei care nu şi-au făcut treaba vor pleca acasă fără discuţie”, avertizează ministrul.

Ministerul Sănătăţii (MS) a precizat că, la Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii “Sfânta Maria” din Iaşi, nouă pacienţi cu vârsta sub un an au fost infectaţi cu Serratia Marcescens.

Preşedintele Nicuşor Dan cere de urgenţă o anchetă la Spitalul din Iași unde au murit 6 copii. "Toleranţă zero faţă de erori care ucid copiii"
