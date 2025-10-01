Spitalul din Iași, unde șase copii au murit după ce s-au infectat cu o bacterie, primise bani prin PNRR pentru a combate infecțiile nosocomiale. Suma uriașă încasată

Miercuri, 01 Octombrie 2025, ora 16:24
361 citiri
Spitalul „Sfânta Maria” din Iași FOTO Facebook /Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Sfanta Maria Iasi
Spitalul „Sfânta Maria” din Iași, unde șase copii au murit după ce s-au infectat cu o bacterie extrem de periculoasă în timp ce erau internați, a primit nu mai puțin de 5 milioane de euro prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României (PNRR) pentru a combate tocmai infecțiile nosocomiale.
Datele apar într-un document al Consiliului Județean Iași, iar banii erau destinați dezvoltării laboratorului de microbiologie și achiziționării de echipamente și materiale pentru a reduce riscul acestor infecții intra-spitalicești, relatează antena3.ro
Potrivit documentului postat pe site-ul CJ Iași, unitatea medicală a primit aproape 26 de milioane de lei (aproximativ 5 milioane de euro) în 2023 prin programul PNRR.
Contractul, semnat pe 23 noiembrie 2023 de Consiliul Județean Iași și Ministerul Sănătății, prevedea dotarea „Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Sf. Maria Iași cu echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale” și era finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență.
Proiectul a fost aprobat în cadrul apelului PNRR/2022/C12/MS/I2.4/Echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale, finanțat prin PNRR.
Ce prevedea proiectul
- Obiectivul general al proiectului: creșterea siguranței actului medical în Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Sf. Maria Iași, prin dotarea cu echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale.
- Obiective specifice: dezvoltarea laboratorului de microbiologie, prin creșterea capacității de investigații și analize de microbiologie specializate; achiziționarea de echipamente și materiale destinate reducerii infecțiilor nosocomiale;
Valoarea totală a proiectului, conform documentului de pe site-ul CJ Iași, a fost de 30.767.794,68 lei, din care valoarea eligibilă din PNRR a fost de 25.855.289,65 lei, iar valoarea TVA eligibilă aferent PNRR a fost de 4.912.505,03 lei.
Reamintim că la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași au murit 6 copii, un al șaptelea decedând la București, unde fusese transferat, toți din cauza bacteriei Serratia marcescens.
Ce este Serratia marcescens
Serratia marcescens este o bacterie din familia Enterobacteriaceae. Deși a fost considerată inițial o bacterie fără relevanță patogenă, în prezent este asociată frecvent cu infecțiile nosocomiale, afectând pacienți vulnerabili, în special pe cei spitalizați pe termen lung sau cu imunitate compromisă.
Este un bacil Gram-negativ, izolat de rutină din sânge și din plăgi pe medii de cultură precum agar-sânge, dar și din tractul respirator sau urinar, utilizând medii selective precum agar MacConkey sau agar cromogen.
Cât de periculoasă este Serratia marcescens
"Este o bacterie care, inițial, când a fost descoperită acum 150 de ani, era considerată banală, saprofită. Ulterior s-a constatat că produce, mai ales în cazul pacienților care au și alte afecțiuni, așa-numitele infecții nosocomiale, și produce fie infecții urinare, rezistente la tratament, pentru că bacteria a devenit între timp și multirezistentă la tratament.
Dar sunt și cazuri în care se răspândește și poate să producă sepsis sau septicemie. Problema legată de această bacterie este că este rezistentă în mediu, se găsește mai ales la nivelul instalațiilor sanitare, care trebuie curățate foarte bine cu produse pe bază de clor, ca să elimine sau să reducă riscul de infecție", a declarat pentru Observator fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rafila.
Ți-a plăcut articolul?
Vrem să producem mai multe, însă avem nevoie de susținerea ta. Orice donație contează pentru jurnalismul independent
6 copii au murit la Iași
Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, a afirmat miercuri, 1 octombrie, că nu exclude noi demiteri în cazul deceselor de la Spitalul 'Sf. Maria' din Iași.
'Pe lângă sancțiunile pe...
Spitalul „Sfânta Maria” din Iași, unde șase copii au murit după ce s-au infectat cu o bacterie extrem de periculoasă în timp ce erau internați, a primit nu mai puțin de 5 milioane de...
A trecut aproape o săptămână de când a ieșit la iveală cazul grav al infecțiilor nosocomiale de la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iași, dar raportul Corpului de Control al...
După două săptămâni de teste, au venit primele rezultate ale analizelor de la spitalul Sfânta Maria din Iaşi. Bacteria care a ucis şapte copii a fost descoperită în scurgerea unei...
Înainte de moartea a 7 copii, infectați cu bacteria Serratia Marcescens la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași, o situație similară a fost tratată diferit în iunie 2025, la Spitalul...
Premierul Ilie Bolojan declară că la Spitalul pentru copii "Sf. Maria" din Iaşi, unde au murit mai mulţi copii internaţi, nu au fost respectate procedurile de igienă şi curăţenie....
Bogdan Cojocaru, liderul PSD Iași, a ieșit la atac împotriva președintelui Consiliului Județean, Costel Alexe (PNL), luni, 29 septembrie. Social-democratul cere demisia șefului CJ Iași,...
Al șaptelea copil ar fi murit după internarea la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași. Autoritățile vor anunța luni, 29 septembrie, noua conducere a spitalului, după scandalul privind...
Managera Spitalului pentru copii „Sfânta Maria” din Iaşi, dr. Cătălina Ionescu, a fost demisă din funcție, iar noul post ocupat va fi cel de manager medical. Anunțul a fost făcut luni,...
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, dezvăluie că, în timpul vizitei făcute la Spitalul Sfânta Maria din Iaşi, unde şase copii au murit, în ultimele săptămâni, în secţia de...
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, afirmă, în urma controlului făcut la Spitalul Sfânta Maria din Iaşi, unde şase copii au murit după ce au fost infectaţi cu o bacterie, că „un...
Managerul spitalului de Copii ”Sfânta Maria” din Iaşi, medicul Cătălina Ionescu a declarat, referindu-se la cererea ministrului Sănătăţii, Alexandru Rogobete, de a-şi da demisia, că...
Președintele Colegiului Medicilor din România, Cătălina Poiană, spune că sancțiunile aplicate de DSP după ce șase copii internați la Spitalul 'Sf. Maria' din Iași au murit din cauza...
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat că apreciază investiţia făcută la spitalul de copii ”Sfânta Maria” şi că este una dintre unităţile de pediatrie din ţară care...
Medicul Adrian Marinescu a declarat, sâmbătă, 27 septembrie, după tragedia de la Spitalul de Copii din Iaşi, unde 6 bebeluşi au murit la Terapie Intensivă, că aceste infecţii nosocomiale...
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, anunță sâmbătă, 27 septembrie, că a discutat cu oficialii Colegiului Medicilor și Societății de ATI, iar până la finalul acestui an va fi pus...
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat sâmbătă, 27 septembrie, după ce a vizitat Spitalul de Copii ”Sfânta Maria”, că discutăm de o lipsă de aplicare a protocoalelor,...
Deputatul Emanuel Ungureanu, membru al Comisiei de sănătate din Camera Deputaților, a atras atenția sâmbătă, 27 septembrie, asupra proastei gestionări a focarului de infecții nosocomiale...
Ai nevoie de oameni calficati nu de sistente si medici cu 20 de ani... Vezi tot