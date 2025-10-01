Spitalul din Iași, unde șase copii au murit după ce s-au infectat cu o bacterie, primise bani prin PNRR pentru a combate infecțiile nosocomiale. Suma uriașă încasată

Spitalul „Sfânta Maria” din Iași FOTO Facebook /Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Sfanta Maria Iasi

Spitalul „Sfânta Maria” din Iași, unde șase copii au murit după ce s-au infectat cu o bacterie extrem de periculoasă în timp ce erau internați, a primit nu mai puțin de 5 milioane de euro prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României (PNRR) pentru a combate tocmai infecțiile nosocomiale.

Datele apar într-un document al Consiliului Județean Iași, iar banii erau destinați dezvoltării laboratorului de microbiologie și achiziționării de echipamente și materiale pentru a reduce riscul acestor infecții intra-spitalicești, relatează antena3.ro

Potrivit documentului postat pe site-ul CJ Iași, unitatea medicală a primit aproape 26 de milioane de lei (aproximativ 5 milioane de euro) în 2023 prin programul PNRR.

Contractul, semnat pe 23 noiembrie 2023 de Consiliul Județean Iași și Ministerul Sănătății, prevedea dotarea „Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Sf. Maria Iași cu echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale” și era finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență.

Proiectul a fost aprobat în cadrul apelului PNRR/2022/C12/MS/I2.4/Echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale, finanțat prin PNRR.

Ce prevedea proiectul

- Obiectivul general al proiectului: creșterea siguranței actului medical în Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Sf. Maria Iași, prin dotarea cu echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale.

Ads

- Obiective specifice: dezvoltarea laboratorului de microbiologie, prin creșterea capacității de investigații și analize de microbiologie specializate; achiziționarea de echipamente și materiale destinate reducerii infecțiilor nosocomiale;

Valoarea totală a proiectului, conform documentului de pe site-ul CJ Iași, a fost de 30.767.794,68 lei, din care valoarea eligibilă din PNRR a fost de 25.855.289,65 lei, iar valoarea TVA eligibilă aferent PNRR a fost de 4.912.505,03 lei.

Reamintim că la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași au murit 6 copii, un al șaptelea decedând la București, unde fusese transferat, toți din cauza bacteriei Serratia marcescens.

Ce este Serratia marcescens

Serratia marcescens este o bacterie din familia Enterobacteriaceae. Deși a fost considerată inițial o bacterie fără relevanță patogenă, în prezent este asociată frecvent cu infecțiile nosocomiale, afectând pacienți vulnerabili, în special pe cei spitalizați pe termen lung sau cu imunitate compromisă.

Este un bacil Gram-negativ, izolat de rutină din sânge și din plăgi pe medii de cultură precum agar-sânge, dar și din tractul respirator sau urinar, utilizând medii selective precum agar MacConkey sau agar cromogen.

Ads

Cât de periculoasă este Serratia marcescens

"Este o bacterie care, inițial, când a fost descoperită acum 150 de ani, era considerată banală, saprofită. Ulterior s-a constatat că produce, mai ales în cazul pacienților care au și alte afecțiuni, așa-numitele infecții nosocomiale, și produce fie infecții urinare, rezistente la tratament, pentru că bacteria a devenit între timp și multirezistentă la tratament.

Dar sunt și cazuri în care se răspândește și poate să producă sepsis sau septicemie. Problema legată de această bacterie este că este rezistentă în mediu, se găsește mai ales la nivelul instalațiilor sanitare, care trebuie curățate foarte bine cu produse pe bază de clor, ca să elimine sau să reducă riscul de infecție", a declarat pentru Observator fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rafila.

Ads