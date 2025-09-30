Unde a fost descoperită bacteria care a ucis copiii de la spitalul „Sf. Maria” din Iași. Au apărut primele rezultate

Unde a fost descoperită bacteria care a ucis copiii de la spitalul din Iași FOTO Facebook /Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Sfanta Maria Iasi

După două săptămâni de teste, au venit primele rezultate ale analizelor de la spitalul Sfânta Maria din Iaşi. Bacteria care a ucis şapte copii a fost descoperită în scurgerea unei chiuvete de la secția de Terapie Intensivă.

Direcția de Sănătate Publică din Iași a găsit Serratia marcescens, bacteria despre care se spune că i-ar fi ucis pe cei șase copii de la Iași și cu care a fost infectat și al șaptelea, transferat la mijlocul lunii la București, într-o chiuvetă de la terapie intensivă, relatează observatornews.ro.

De asemenea, DSP Iași a anunțat că a fost identificată și Pseudomonas, o altă bacterie despre care se afirmă că provoacă multe dintre infecțiile asociate asistenței medicale din spitalele din România.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, urmează să facă public raportul miercuri, 1 octombrie.

În urma scandalului declanșat de moartea celor 7 copii, au avut loc mai multe demisii (conducerea spitalului și conducerea Direcției de Sănătate Publică) și, probabil, vor urma și altele după prezentarea raportului.

Bacteria Serratia Marcescens, descoperită și la Tg. Mureș

Înainte de moartea a 7 copii, infectați cu bacteria Serratia Marcescens la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași, o situație similară a fost tratată diferit în iunie 2025, la Spitalul Județean de Urgență Târgu Mureș. Atunci, focarul de infecție s-a extins la 8 bebeluși, însă medicii au implementat măsuri stricte de la primul caz.

Incidentul de la Târgu Mureș a fost rezolvat fără decese, iar unul dintre factorii cheie a fost comunicarea rapidă cu echipele DSP, înainte de existența focarului, a spus dr. Mihai Negrea, medic specialist epidemiolog cu supraspecializare pe managementul infecțiilor asociate asistenței medicale.

Din păcate, în cazul celor 9 copii infectați cu bacteria la Iași, medicii nu au luat la timp măsurile necesare pentru a opri răspândirea bacteriei periculoase.

Ce este Serratia marcescens

Serratia marcescens este o bacterie din familia Enterobacteriaceae. Deși a fost considerată inițial o bacterie fără relevanță patogenă, în prezent este asociată frecvent cu infecțiile nosocomiale, afectând pacienți vulnerabili, în special pe cei spitalizați pe termen lung sau cu imunitate compromisă.

Este un bacil Gram-negativ, izolat de rutină din sânge și din plăgi pe medii de cultură precum agar-sânge, dar și din tractul respirator sau urinar, utilizând medii selective precum agar MacConkey sau agar cromogen.

Cât de periculoasă este Serratia marcescens

"Este o bacterie care, inițial, când a fost descoperită acum 150 de ani, era considerată banală, saprofită. Ulterior s-a constatat că produce, mai ales în cazul pacienților care au și alte afecțiuni, așa-numitele infecții nosocomiale, și produce fie infecții urinare, rezistente la tratament, pentru că bacteria a devenit între timp și multirezistentă la tratament.

Dar sunt și cazuri în care se răspândește și poate să producă sepsis sau septicemie. Problema legată de această bacterie este că este rezistentă în mediu, se găsește mai ales la nivelul instalațiilor sanitare, care trebuie curățate foarte bine cu produse pe bază de clor, ca să elimine sau să reducă riscul de infecție", a declarat pentru Observator fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rafila.

