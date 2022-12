Medici români, în misiune în Irak pentru a salva copii cu malformații cardiace: ”Poliţia militară era pe străzi cu puşti, mergeam însoţiţi”

Medicul Cătălin Cârstoveanu a declarat într-un interviu acordat News.ro că anul acesta a fost alături de o echipă formată din mai mulţi medici şi asistenţi români, echipă coordonată de medicul Tamam Youssef, cu experienţă de peste 30 de ani în chirurgia cardiacă – în patru misiuni la Spitalul din Karbala, Irak, pentru a-i ajuta pe medicii de acolo în salvarea multor copii cu diferite malformaţii cardiace.

Este o ţară în care există peste 10.000 de copii cu astfel de malformaţii, a spus Dr. Cârstoveanu. Medicul a povestit că este foarte impresionat de toată munca pe care o depune medicul Youssef pentru copii, atât la noi în ţară, cât şi în străinătate, şi că în ultima misiune s-a deplasat alături de el în Irak pentru a salva un singur copil, revenind în ţară după numai câteva ore, în urma unei călătorii maraton, cu oprire în Liban.

Cârstoveanu: “Atunci când un copil este operat, 30 de oameni sunt în spatele lui”

“Chirurgia cardiovasculară este muncă de echipă, dânsul a trebuit să-şi aducă ajutoare şi din România. Atunci când un copil este operat, 30 de oameni sunt în spatele lui. Plecarea în afara ţării şi operaţiile în afara ţării…practic domnul profesor Tamam este cel care este dorit în afara ţării, pentru că el este principalul chirurg. Dar cum bine ştii, atunci când un copil se operează este nevoie de 30 de oameni ca să fie acel copil primit, analizat, operat, reanimat şi apoi externat.

Ads

Dânsul şi-a dus mulţi români acolo, pentru că românii au ajuns să facă bine unele lucruri, ăsta este lucrul pe care…şi noi am fost surprinşi de noi înşine văzând că, da, uite, putem să facem lucrul ăsta, da, suntem foarte mândri când putem să facem lucrul ăsta.

“Acolo este mult mai rău ca în România, sunt peste 10.000 de copii cu boli cardiovasculare”

Dânsul a mers în Irak anul trecut, iar practic eu am început să vin cu dânsul, tot ne spunea de treburile astea, de ce se întâmplă acolo, vedeam imagini, plecau asistente de la mine de pe secţie şi tot timpul era rugămintea ”Haide, haide” şi am plecat şi eu cu dânsul şi am fost de patru ori începând cu luna mai a anului acesta.

Ads

Acolo este o ţară care are peste 10.000 de copii cu boli cardiovasculare care practic nu sunt diagnosticaţi, trataţi şi este mult mai rău ca în România”, a explicat medicul Cătălin Cârstoveanu.

Medicii români sunt ajutor într-un spital imens din Karbala, construit după model american. Personalul medical de acolo este însă insuficient şi este nevoie de ajutor extern astfel încât să poată fi ajutaţi toţi copiii cu probleme cardiace. Dr. Cârstoveanu spune că atât el, cât şi echipa puteau ieşi din incinta centrului medical numai însoţiţi şi că în oraş existau multe filtre cu oameni înarmaţi. “Sunt nişte ziduri mari şi în afara lor nu poţi să ieşi”, spune medicul, “pentru că Irak este Irak”.

“Domnul profesor a fost invitat să facă chirurgie cardiacă, practic să rezolve o problemă importantă în Karbala, este la peste 200 de kilometri de Bagdad, mai spre nord-vest, este un oraş foarte mare, este un spital absolut senzaţional, dar gol, ştii…este un spital făcut de Guvernul turc pentru Irak, este un spital după model american, cu spaţii imense, mari, exact aşa cum trebuie făcut, România nu are aşa ceva la ora actuală, este practic un centru spitalicesc, un hotel aşa de rezidenţi, sunt nişte ziduri mari şi în afara lor nu poţi să ieşi.

Ads

Pentru că încă Irak este Irak.

“Se moare şi din patologie simplă acolo”

Eu am văzut acolo şi patru copii operaţi pe zi, patru copii pe zi, au fost şi 40 de copii operaţi în 10-12 zile, practic a fost senzaţional. Au fost şi cazuri complexe făcute, Fallot, Glenn, bendinguri pentru canale, transpoziţii, nu era deloc simplu ce se întâmpla. Colegii au ales şi patologie mai simplă pentru că se moare şi de patologie simplă acolo, dar uneori se fac şi cazuri complicate.

Nici nu prea aveai timp să simţi altceva pentru că erau schimburi de 12 ore, aşa se lucrează acolo, evident dacă este o urgenţă, cum ni s-a întâmplat, te duci la orice oră, pentru că totul e foarte aproape, într-un minut eşti din hotelul de rezidenţi în spital.

“Ne opreşte poliţia aceasta a armatei, sunt pe străzi cu puşti şi nu treci de filtre”

Practic nu te lasă să ieşi din clădire, nu te lasă, păzit în sensul că este cineva responsabil pentru grupul nostru. Vin cu noi, ne duc cu maşinile lor. Odată ne-au dus să vedem ruinele Babilonului şi au mers, ne-au luat, au mers după noi două persoane, când am fost la masă au mers cu noi pentru că ne opreşte poliţia aceasta a armatei, sunt pe străzi cu puşti şi nu treci de filtre. Au fost în urmă cu două luni la Parlament o problemă pe acolo, explozii, asta este.

Ads

“Nu ai timp să te gândeşti la teamă”

Teama. În primul rând nu ai timp să te gândeşti la lucrul ăsta pentru că treci imediat la treabă, nu ai timp să te gândeşti că afară poate sunt probleme. Este altă problemă mult mai serioasă înăuntru”, a detaliat Dr. Cârstoveanu.

O misiune pentru un singur copil. Medicul Cârstoveanu este impresionat de faptul că Dr. Tamam Youssef a plecat ultima dată în Irak cu o echipă din România pentru un singur copil cu probleme cardiovasculare. Medicul Cătălin Cârstoveanu a fost alături de Dr. Youssef în această misiune deosebită.

“Data trecută am venit cu domnul profesor pentru un copil, un copil, am plecat trei zile din România pentru un copil care nu era bine. Stimulul ăsta este mult mai puternic şi esenţial, este dominant în minte şi în inimă decât toate celelalte lucruri, temerea de condiţiile politice şi ce se întâmplă acolo.

“Mi-a plăcut unitatea echipei româneşti în toată treaba asta”

Cel mai marcat din tot ce am făcut eu până acum am fost de atitudinea doctorului Tamam pentru un copil. Mi-a spus că e un copil cu o problemă acolo şi că ar trebui să-l rezolvăm. A fost foarte greu, mă uitam la dânsul, zburat noaptea, mers în Liban, dormit câteva ore, apoi plecat în Bagdad, de acolo cu maşinile până la Karbala şi apoi intrat în sala operatorie şi plecat la 4 dimineaţa acasă pe aceeaşi rută, nicio urmă de oboseală la dânsul şi a fost şi pentru mine…adrenalina care dă un boost senzaţional şi am zis, uite, pentru un copil, asta mi-a plăcut foarte mult. Şi apoi ce mi-a plăcut foarte mult, mi-a plăcut unitatea echipei româneşti în toată treaba asta şi am fost foarte impresionat de echipa noastră că ştie să-şi aducă contribuţia într-o situaţie foarte serioasă. M-am simţit foarte mândru pentru echipa noastră, pentru ce a putut să facă acolo şi ce face acolo.

Ads

Cum e în spitalul din Karbala – dotări de ultimă generaţie însă fără personal medical suficient. Unitatea sanitară primeşte din afară ajutor format din echipe medicale aproape complete.

Nu au, tocmai asta este problema, tocmai de aceea noi de data trecută, echipa românească a venit cu zece persoane, au venit chirurgi, trei, a fost domnul profesor, eu, Irina de la noi, a fost Laurenţiu de la Timişoara unde domnul profesor face training şi acolo, a fost o altă anestezistă, Andrada, tot aşa din Timişoara pentru că ei învaţă aici şi sunt buni, ştiu să facă lucrurile. Eu am mers la reanimare. Dintre cardiologi au fost din Liban, cunoscuţi de domnul profesor, din România au fost asistenţi plus asistent de sală din România, şi, pe lângă tot acest personal, a mai venit personal din Liban şi din Siria.

Oamenii ăştia sunt la început, mi-am adus aminte cum eram noi în urmă cu zece ani, în zece ani personalul a crescut. Acest serviciu practic începe de la 0, nu au mai nimic. Este dl director al spitalului, care este şi chirurg cardiovascular, de adulţi şi mai intră cu domnul profesor ca ajutor ca să înveţe cum este chirurgia cardiovasculară la copil.

Este vorba de procente, noi avem 150 de mii de copii născuţi şi avem 1000-1500 de copii cu probleme cardiovasculare. Femeile acolo au cam câte 3-4 copii născuţi şi plus populaţia de 40 de milioane şi de aici numărul mai mare”, a explicat Dr. Cârstoveanu.

Speranţe de viitor. Mult mai mulţi copii vor putea fi salvaţi în România, la Spitalul Marie Curie. Secţia de terapie intensivă nou născuţi va fi extinsă cu încă 20 de paturi şi o sală de operaţii unde vor fi operaţi bebeluşii cu probleme critice.

“Este un an care promite foarte mult aşa pentru noi ca viitor, parcă văd că terminăm secţia foarte repede, asta înseamnă 20 de paturi pentru noi, înseamnă probabil să tăiem listele de aşteptare şi să nu mai fie copii care mor, vreau să văd că listele acelea dispar.

Noi am construit lipit de spital, cu ajutorul Fundaţiei Vodafone şi al Asociaţiei Inima Copiilor, în spatele spitalului Marie Curie, facem extinderea tot în spatele spitalului între unitatea de primiri urgenţe, şoseaua mică Dumitru şi actuala secţie şi spitalul Robănescu, acolo este un loc mare. Am ras şi amfiteatrul, o să facem un amfiteatru nou, facem subsol tehnic, facem rezerva de apă, vor fi şi încă 20 de paturi pentru nou născuţi ceea ce înseamnă că aproape dublăm activitatea, înseamnă centru senzaţional de training, înseamnă zonă de preparare a fluidelor într-o manieră farmaceutică la cel mai înalt nivel. Apoi va fi şi o sală operatorie cu toate facilităţile pentru un nou născut de 500 de grame sau un nou născut cu probleme critice de orice fel.

Vom avea şi RMN neo-natal dedicat şi va fi produsă şi presiune negativă în acea zonă.

8844 şi mesajul Bine înseamnă 2 euro care sunt recurenţi, oricine face lucrul acesta poate să spună oricând stop. Este comunitatea care a investit practic 2 milioane de euro. În scurtă vreme se adună un million de mesaje”, a explicat Dr. Cătălin Cârstoveanu, şeful secţiei ATI nou-născuţi de la Spitalul Marie Curie din Capitală.

Ads