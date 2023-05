Spitalul construit în Ucraina din donațiile românilor, bombardat de Rusia. "N-avea nimic de-a face cu armata" FOTO

O unitate medicală mobilă construită în zona frontului din Ucraina din donații ale cetățenilor români a fost vizată de un bombardament rusesc.

Atacul a avut loc în noaptea zilei de 19 spre 20 mai, în jurul orei 1.30. Locul precis unde a fost amenajată stația mobilă de ambulanțe nu a fost dezvăluit până acum, din motive de securitate. Cel mai probabil, undeva în zona frontului din Bahmut.

Inițiativa construirii unității medicale, din partea românească, a aparținut activistului civic brașovean Radu Hossu, care a scris pe Twitter despre atacul rusesc.

"Spitalul mobil pe care-l construiam din donațiile românilor a fost vizat și bombardat de ruși. A fost construit pe o locație civilă, de către o companie civilă din Kiev. N-avea nimic de-a face cu armata", scrie Radu Hossu în debutul postării.

#RussiaIsATerroristState The Mobile Hospital i was building from Romanan's donations was targeted and bombed by the russians. It was built on a civilian site by a civilian company in Kyiv. Nothing to do with military! A MOBILE HOSPITAL WAS BUILDING THERE! Damages: pic.twitter.com/QVLmxc1jlu