Spitalul din România care se confruntă cu o criză acută. Lipsesc peste 1.200 de medici și personal medical

Joi, 30 Octombrie 2025, ora 09:26
Spitalul din România care se confruntă cu o criză acută. Lipsesc peste 1.200 de medici și personal medical
Spitalul din Pliești se confruntă cu criza de personal FOTO: Pixabay

Spitalul Județean de Urgență „Dr. Constantin Andreoiu” din Ploiești se confruntă cu o criză acută de personal. Peste 1.200 de posturi lipsesc, afectând secții-cheie și gărzile medicilor, iar pacienții ajung redirecționați către alte spitale. Managerul dr. Sebastian Toma promite soluții și atrage atenția că redresarea depinde atât de angajamentul medicilor, cât și de o gestionare managerială eficientă.

„Spitalul Județean de Urgență Dr. Constantin Andreoiu Ploiești se confruntă de ani de zile cu o criză de medici, personal medical și auxiliar. Mai exact, cea mai mare unitate medicală din județ are, în acest moment, 2.670 de angajați, aici intră medici, asistenți, infirmieri, personal auxiliar.

Practic, spitalul înregistrează un deficit de 1.200 de posturi, conform organigramei și necesarului”, a declarat, în exclusivitate pentru Observatorul Prahovean, managerul unității, dr. Sebastian Toma.

Managerul susține că sunt secții unde abia se acoperă gărzile.

„Ne confruntăm cu un deficit mare de personal, deficit pe care am încercat, iar în mare măsură am și reușit să-l acoperim. În speță, discutăm despre secțiile de ATI, Cardiologie, Boli Interne, Urologie.

Dar avem și secții precum Urologie și Neurologie unde continuăm să avem un deficit relativ mare de personal. Am făcut demersuri către UMF-uri, spitale universitare, pentru a soluționa criza de personal.

Am reușit să identificăm medici din județ și am încheiat un contract cu un medic neurolog. Avem discuții și cu alți medici neurologi din țară care și-au dat specialitatea și care vor prelua la noi gărzi”, a explicat dr. Toma.

Unele secții reușesc cu greu să-și acopere turele de gardă, iar cauzele nu țin doar de lipsa de specialiști.

„Există medici suficienți pe anumite secții ca să fie acoperite toate gărzile și să nu fie sincope. Din nefericire, există medici care uită de jurământul lui Hipocrate și aleg să se erijeze în spatele legii care prevede doar o gardă pe lună.

Sunt însă medici care, în mod curent, fac 4-5 gărzi lunar, fără ca asta să reprezinte un efort major. Aici însă, totul ține de conștiință și de vocația de medic!

Un deficit major avem și la Radiologie. Așteptăm doi rezidenți care urmează să susțină examenul de specialitate pe 3 și 4 noiembrie. Pentru gărzi și contracte mai avem discuții cu doi rezidenți pe care îi vom coopta în echipă.

La nivel de instituție avem 8 medici radiologi, în contract, care efectuează gărzi, dar din păcate… puține ca număr. Normalitatea unui medic este de 5 gărzi pe lună, unii fac doar o gardă!”, a precizat dr. Sebastian Toma.

Așa se face că, atunci când nu sunt acoperite gărzile, pacienții sunt trimiși la spitale din Târgoviște sau Buzău. Iar dacă vorbim de cazuri mult mai grave, către Capitală.

