Caracatița politică ce proteja spitalul privat din Constanța, unde a murit o tânără mămică. Sediu de partid și birou parlamentar PSD, la aceeași adresă

Moartea unei tinere de 29 de ani la Spitalul Privat Armonia din Constanța scoate la iveală o rețea de interese care combină afaceri medicale cu legături politice locale.

Ancheta realizată de Digi24.ro arată cum neregulile medicale erau mușamalizate, pacienții în stare critică erau transferați la spitale publice, iar presiunile și frica împiedicau personalul să semnaleze problemele. În paralel, acționarii spitalului, printre care medici cu influență și conexiuni politice, foloseau instituția pentru evenimente publice care consolidau relațiile cu politicieni locali.

Clinica Armonia este condusă de doi medici cu putere și conexiuni politice.

Maternitatea unde neregulile grave erau mușamalizate, cu complicitatea autorităților

O angajată care a lucrat ca moașă în spitalul privat a povestit că spitalul era o mașină de făcut bani în care se ignorau regulile medicale.

„Discutând și cu colegii de atunci, medici, moașe și asistente, ăsta era răspunsul: ”Și ce să facem? Că nu avem cum. Nu știi în ce te bagi” Exista o frică. Ei, fiind mai vechi ca mine, mă avertizau: ”Nu face asta, că o să-ți pară rău dacă lucrezi aici. E o bombă cu ceas, sunt riscuri peste tot”. Era ideea asta că nu puteam să facem nimic, că sunt prea puternici, nu avem ce să zicem, nu ne ascultă nimeni”, a povestit femeia, sub o identitate protejată.

Cine conducea clinica privată

Mohamed Zaher, medic ginecolog cunoscut în Constanța și care, în ultimii ani, s-a implicat în mai multe afaceri în județ, a înființat firma ISIS Medical Center SRL, în 2008. ISIS Medical Center a fost și numele spitalului, până a fost schimbat în Armonia.

Mohamed Zaher este și șeful Armonia Grup, care înglobează toate afacerile derulate de acesta, inclusiv cele două spitale private - Armonia și Heka. Tot în anul 2008, în acționariatul companiei a intrat un alt medic ginecolog, Vlad Țîcă, până de curând șeful secției Secției de Obstetrică-Ginecologie de la Spitalul Județean Constanța.

Țîcă a lucrat la Spitalul Județean Constanța din anul 1995, iar din anul 2002 a condus, până recent, Clinica de Obstetrică și Ginecologie I. În prezent, medicul conduce Școala Doctorală din cadrul Universității „Ovidius” din Constanța”.

„I-am cunoscut pe amândoi. Cel mai mult interacționam cu dr. Zaher, nu cu prof. Țîcă. Dânsul era prezent mai des în spital. Zaher a spus: 'Oamenii vin, oamenii pleacă. Orice persoană e înlocuibilă', legat de personalul medical care se tot schimba. Și alții ca și mine au văzut ce se întâmpla acolo și nu rezistau (...) Ce livrau era ceva sub orice critică posibilă”, a mărturisit fosta angajată a spitalului privat.

Sediu PSD, la aceeași adresă ca spitalul și biroul parlamentar al fratelui primarului

În momentul în care Vlad Țîcă a intrat în conducerea ISIS Medical Center, compania și-a schimbat sediul în bulevardul Mircea cel Bătrân 102. Acolo, în același timp, funcționa sediul Partidului Social Democrat Constanța și biroul de parlamentar al lui Alexandru Mazăre (fost senator PSD și fratele fostului primar al Constanței, Radu Mazăre).

„Era un cabinet al domnului Mazăre la parterul spitalului. Era chiar branduit peste tot și în spital, practic, funcționa acest birou al domnului Mazăre”, a amintit și fosta angajată a spitalului Armonia. Sediul PSD din Constanța a ajuns în acei ani la o companie din România, în acționariatul căreia se regăsea o companie din Cipru, conform Ziua de Constanța, în anul 2014. Aceeași publicație relata că este vorba de compania cipriotă Talmage Overseas Limited.

Companie menționată în dosarul în care Mazăre a fost condamnat

Începând cu anul 2011 și până în 2017, Talmage Overseas Limited s-a regăsit, printr-o altă companie din România, în acționariatul firmei ISIS Medical Center. În acei ani, tot din informațiile prezentate de presa locală, compania Talmage Overseas Limited era una dintre companiile cipriote legate la afacerile derulate de gruparea politică Mazăre - Constantinescu

Compania Talmage Overseas Limited a fost menționată și în dosarul Retrocedărilor, în care procurorii subliniau că patrimoniul public al Constanței „a fost deposedat de mari suprafețe de teren intravilan, în valoare de 114 milioane de euro”.

În acest dosar, fostul primar al Constanței, Radu Mazăre, a fost condamnat la 9 ani de închisoare pentru „abuz în serviciu contra intereselor publice”, iar Nicușor Constantinescu a fost condamnat la 5 ani de închisoare pentru aceeași acuzație.

Clădirea spitalului a fost hotel

Raportul Corpului de Control al Ministerului Sănătății, prezentat după moartea tinerei de 29 de ani, a scos în evidență că Spitalul Armonia figura, în acte, drept hotel.

„Am găsit avize emise din pix, proceduri ignorate şi decizii dictate de profit, nu de responsabilitate”, a subliniat și Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății. În replică, medicul Vlad Țîcă, prezent în acționariatul companiei Isis Medical Center, a menționat că nu a citit raportul Corpului de Control și că „nu știe” nimic în acest sens.

Planurile de afaceri în cazul Spitalului Armonia au mers mână în mână cu planurile de mușamalizare subtilă a cazurilor critice. O practică ar fi fost ca pacienții fără șanse de supraviețuire să fie transferați în ultimul moment la Spitalul Județean, iar decesele să fie înregistrate acolo, nu la spitalul privat.

„Asta era ținta: să-l transferi cât mai are un pic de... chiar dacă îi menții viața artificial, să nu fie declarat decesul la ei, ca practic să nu se strice statistica și imaginea”, a mai explicat fosta angajată a Spitalului Armonia.

Pacienții în stare critică ajungeau exact la Spitalul Județean Constanța, adică spitalul în care Vlad Țîcă era șef de secție. „Din punctul meu de vedere, ce am observat eu, nu am observat să fi fost pacientele în pericol, nu. Dar, încă o dată, nu am cunoștință de normele care s-au respectat sau nu s-au respectat”, a fost replica lui Vlad Țîcă.

Fosta soție a lui Zaher, consilier local PSD

Mohamed Zaher și fosta soție a lui Zaher, Cireșica Floreta Ungureanu, au fondat împreună și Asociația Clubul Isis.

Cireșica Floreta Ungureanu, care a fost în conducerea spitalului privat Heka și a reprezentat o altă companie deținută de Mohamed Zaher (Armonia Med, care are contracte publice cu diverse instituții de stat), a fost consilier local în Medgidia, între 2012 și 2016, din partea PSD.

Începând cu anul 2011, Asociația Clubul Isis, cu susținerea Spitalului Privat Isis, a organizat Gala „10 Oameni de Valoare pentru Constanța”.

„Un eveniment de anvergură, singurul de acest gen din Dobrogea, în care sunt premiate figurile emblematice ale Constanței (...) Este cea mai frumoasă formă de recunoștință pe care o putem avea față de cei care fac cinste orașului nostru”, era descrierea evenimentului. Deși evenimentul și-a propus să omagieze personalități științifice sau artistice ale județului, componenta politică era de nelipsit. Timp de trei ani, din 2011 până în 2013, câștigător al premiului de la categoria „politică” a fost Radu Mazăre. În 2014, câștigătorul premiului a fost Alexandru Mazăre, fratele fostului primar al Constanței. În cadrul acestei gale au mai primit premii și alți politicieni locali, cum ar fi Nicușor Constantinescu sau Decebal Făgădău. „Nu. M-oi fi întâlnit vreodată prin oraș, spital... Odată îmi amintesc, a venit cu o pacientă. N-am avut relații cu ei”, a răspuns medicul Vlad Țîcă, întrebat de Digi24 dacă îl cunoaște pe fostul edil Radu Mazăre.

Mohamed Zaher și fosta soție Cireșica Ungureanu nu au răspuns solicitărilor Digi24 pentru un punct de vedere.

