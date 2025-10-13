Spitalul privat unde o femeie a avut complicații la naștere se laudă cu dotările: ”Secție ATI complet echipată şi perfect funcţională”

Autor: Aniela Manolea
Luni, 13 Octombrie 2025, ora 10:39
Reacția Armonia Hospital după moartea femeii cu complicații la naștere FOTO Facebook /Armonia Hospital

Spitalul privat din Constanţa unde o femeie a avut complicaţii la naştere, apoi a murit după ce a fost transferată la Spitalul Judeţean Constanţa, a transmis luni, 13 octombrie, detalii cu privire la dotările unității. Medicii au recomandat o histerectomie pentru a-i salva viața, dar soțul femeii s-a opus, iar întârzierea ar fi dus la moartea ei.

Conducerea spitalului privat afirmă că unitatea medicală are secţie ATI complet funcţională şi că autorizaţia de funcţionare a spitalului a fost reînnoită în luna martie 2025.

„Armonia Hospital este autorizat şi complet echipat, inclusiv cu secţie ATI. Unitatea este dotată cu o secţie de Anestezie şi Terapie Intensivă (ATI), complet echipată şi perfect funcţională. Armonia Hospital funcţionează în baza unei autorizaţii sanitare de funcţionare, reînnoită în luna martie 2025. Fără această secţie ATI, spitalul nu ar fi putut desfăşura activitatea. Existenţa şi funcţionarea acestei secţii reprezintă o condiţie obligatorie pentru orice unitate medicală care efectuează intervenţii chirurgicale”, au anunţat reprezentanţii unităţii medicale.

Ei au explicat de ce pacienta a fost transferată la Spitalul Judeţean Constanţa.

„După intervenţia chirurgicală efectuată în regim de urgenţă (histerectomie subtotală), echipa medicală a considerat necesar transferul pacientei la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, unitate cu resurse multidisciplinare extinse, unde există intervenţie coordonată a mai multor specialităţi medicale în acelaşi timp”, au mai transmis reprezentanţii spitalului.

Ei au adăugat că spitalul Armonia sprijină în totalitate verificările autorităţilor competente şi colaborează activ pentru clarificarea tuturor aspectelor legate de acest caz, dar şi că îşi exprimă „compasiunea sinceră faţă de familia pacientei şi asigurăm opinia publică de faptul că echipa medicală a acţionat cu profesionalism şi responsabilitate, în toate etapele intervenţiei”.

O femeie în vârstă de 29 de ani a murit, miercuri, 8 octombrie, în urma unor complicaţii apărute după ce a născut la o clinică privată din municipiul Constanţa. După naştere, starea ei s-a agravat, femeia fiind dusă la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă, dar medicii nu au reuşit să o salveze. Poliţiştii au deschis un dosar penal.

De asemenea, ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat că vor fi făcute controale în acest caz.

