Atac armat la un spital de psihiatrie din SUA. O persoană a murit VIDEO

Un individ înarmat a intrat vineri în holul unui spital psihiatric de stat din New Hampshire şi a împuşcat mortal o altă persoană înainte ca un ofiţer de poliţie de stat aflat în serviciu de pază în unitate să îl împuşte şi să îl ucidă pe suspect, au anunţat autorităţile, citate de Reuters.

Nimeni altcineva, inclusiv poliţistul care s-a confruntat cu suspectul, nu a fost rănit în incidentul armat, care a izbucnit în jurul orei 15:30 la Spitalul de Stat New Hampshire din Concord, capitala statului, potrivit colonelului Mark Hall, de la poliţia de stat.

Hall a refuzat să ofere orice informaţie despre suspect sau despre victima ucisă. El a declarat că anchetatorii încă încearcă să îl identifice pe agresor.

BREAKING: At least one person was killed in a shooting at a state-run psychiatric hospital in New Hampshire. Officials say there is currently no threat to the public and no motive known yet. pic.twitter.com/ulBmnJcpQ1