S-a prezentat la spital la un pas de moarte, dar a fost trimis acasă. Caz revoltător în Satu Mare: ”Nu am mai rezistat de durere”

Un bărbat care s-a prezentat la spital cu dureri abdominale insuportabile a fost trimis acasă de medicii de la Unitatea de Primiri Urgențe Satu Mare cu o rețetă cu No-Spa. Acesta a fost operat ulterior de urgență.

Un pacient din zona localității Tășnad din județul Satu Mare a depus vineri, 20 octombrie, plângere împotriva unui medic din cadrul UPU Satu Mare. Pacientul susține că a fost tratat superficial și că era la un pas de moarte.

Potrivit acestuia, în data de 11 octombrie în jurul orei 15.00 s-a prezentat la UPU cu dureri abdominale, a fost consultat de către doamna doctor, i s-a făcut o ecografie, EKG, după care a fost trimis acasă cu recomandarea să se adreseze unui gastroenterolog. A primit şi o rețetă cu No-Spa şi alte medicamente, relatează portalsm.ro.

"Am venit la Urgenţe cu durere de stomac, mi-au dat două perfuzii, apoi au zis: puteţi să mergeţi acasă să faceţi programare la gastro. Am mers acasă şi la 23.00 nu am mai rezistat de durere”, a spus pacientul.

Bărbatul s-a dus la Unitatea de Primiri Urgențe din Tășnad, în jurul orei 23.00, unde a primit o perfuzie. În tot acest timp i s-a umflat abdomenul. Medicul de la Tășnad a chemat ambulanța ca să îl transporte la spitalul din Satu Mare, unde a fost operat de urgență cu diagnosticul de ocluzie intestinală.

"Puteam să mor. Bine că mai sunteţi în viaţă, mi s-a spus după operaţie”, a afirmat pacientul.

