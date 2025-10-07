Alba-neagră cu chiuveta la Spitalul Sfânta Maria din Iași. Președintele CJ recunoaște că există lipsuri: ”Toți cei care se fac responsabili vor plăti”

Președintele CJ Iași recunoaște o parte din lipsurile de la Spitalul Sf. Maria FOTO Facebook /Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Sfanta Maria Iasi

Controversa problemelor de la Spitalul Sfânta Maria din Iași, unde 7 din 9 copii care au contractat o infecție nosocomială au murit, continuă cu un nou capitol marți, 7 octombrie. După ce a negat informațiile prezentate de ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, că lipsesc chiuvete din saloanele ATI, președintele CJ Iași, Costel Alexe, a recunoscut că există cel puțin una lipsă.

Raportul inițial prezentat de ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, după moartea copiilor infectați cu bacteria Serratia marcescens arată că nu există suficiente chiuvete la ATI care să permită personalului medical să se dezinfecteze.

Președintele CJ Iași, Costin Alexe (PNL), a negat însă informația „rostogolită în spațiul public”. Câteva zile mai târziu, a descoperit însă lipsa unei chiuvete.

„În corpul A, pe lângă grupurile sanitare, ar fi trebuit să mai fie și o chiuvetă pe un perete al salonului. Acest lucru va fi remediat. Vom monta tot ce este nevoie să montăm sau să cumpărăm. Toți cei care se fac responsabili vor plăti”, a declarat Costel Alexe, președintele Consiliului Județean Iași, pentru ȘtirileProTV.

Printre multiplele nereguli semnalata de Corpul de Control al Ministerului Sănătății se numără și lipsa protocolului pentru curățarea aparatelor de climatizare și a unei verificări că părinții copiilor internați la ATI nu răspândesc microbi în zone sterile.

Spitalul a primit fonduri europene în valoare de 138 de milioane de lei pentru modernizare, iar proiectul a fost finalizat în 2023.

Fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rafila, a sugerat că sursele infecțiilor nosocomiale din spitale ar fi chiar rudele și vizitatorii pacienților internați.

„Aparținătorii trebuie să aibă un echipament de protecție, trebuie să aibă botoși, că unii vin direct de pe stradă. Ei sunt bine intenționați, își iubesc rudele, dar iubirea asta trebuie să aibă grijă că uneori este cauzatoare de boală”, a declarat Rafila tot marți, 7 octombrie.

