Mărturiile cutremurătoare ale rudelor altor copii decedați la Spitalul Sfânta Maria din Iaşi. „Serafima a dorit să trăiască. Cineva trebuie tras la răspundere!” Ce arată controlul DSP

Voica Maria Pleşca este mătuşa Serafimei, o fetiţă care a murit în iunie, la vârsta de o lună, la Spitalul ”Sfânta Maria” din Iaşi. Aşa cum se arată în răspunsul DSP transmis la solicitarea News.ro, copilul nu avea niciun fel de infecţie la internare.

Serafima a ajuns la unitatea sanitară prin transfer de la Maternitatea ”Cuza Vodă” din Iaşi, la vârsta de 12 zile, pentru a primi tratament pentru un icter prelungit. La trei zile de la internarea în Spitalul ”Sfânta Maria”, analizele bebeluşului au arătat însă prezenţa bacteriei Klebsiella pneumoniae. Starea fetiţei s-a deteriorat repede aşa că a rămas internată pe secţia de ATI şi intubată. A primit tratament cu antibiotice, însă nu a răspuns favorabil la terapie. Pe 30 mai a făcut un prim stop cardiorespirator şi în noaptea de 8 spre 9 iunie un al doilea. Fetiţa a decedat în spital pe data de 9 iunie.

Voica Maria Pleşca, mătuşa fetiţei: „Nu a reuşit niciun tratament să o ajute să scape de sepsis-ul cu klebsiella, inclusiv transfuzii de sânge, tot ce s-a făcut pentru ea”

„Serafima s-a internat pe data de 25 mai anul acesta, pentru un icter prelungit, fără nicio altă afecţiune care să-i fi pus viaţa în pericol. Conform analizelor de la maternitate şi a celor din prima noapte, când s-au făcut analizele, nu avea niciun fel de infecţie.

Prima zi a stat în salon, apoi a fost mutată la clinica de terapie intensivă pentru a a face fototerapia şi totul a decurs bine, copilul sugea la sân, totul în regulă. A doua zi a coborât din nou pe ATI, iar fototerapie, a treia zi, la 72 de ore, pentru că se schimbase starea copilului, au ieşit analizele şi s-a pozitivat pe klebsiella, nu a fost prezent nici la internare nici la externarea de la maternitate.

După ce s-a descoperit klebsiella s-au dat antibiotice, tot protocolul, ce a fost, numai că nu a reuşit niciun tratament să o ajute să scape de sepsis-ul cu klebsiella, inclusiv transfuzii de sânge, tot ce s-a făcut pentru ea.

La internare avea 9 zile, iar la externare o lună. În această perioadă a făcut un stop cardiorespirator resuscitabil şi după o săptămână a intrat din nou în stop şi atunci a murit.

Pe 30 mai a suferit un prim stop cardiorespirator, fiind resuscitată, apoi intubată şi ventilată mecanic. A rămas intubată, însă Serafima a luptat, deschidea ochii, mişca mânuţele, copilul a dorit să trăiască, doar că nu a fost leac pentru micuţa noastră.

Eu sunt sora mamei, mătuşa copilului, mama nu a reuşit până acum să dea niciun fel de declaraţie pentru că încă îşi plânge copilul mort.

Cât am stat în spital cei de acolo ştiau de existenţa klebsiellei pentru că, conform răspunsului de la DSP sunt 12 copii decedaţi de klebsiella în primul semestru, adică ar fi doi copii pe lună, în iulie a fost declarat un focar de kebsiella, la o lună de moartea Serafimei.

Dacă se făcea un control riguros din iunie, din martie, când au fost copiii infectaţi cu siguranţă nu se ajungea ca astăzi să discutăm despre o altă bacterie intraspitalicească. Cineva trebuie tras la răspundere”, a relatat pentru News.ro mătuşa copilului.

Momentan, părinţii copilului nu au depus plângeri către poliţie sau alte instituţii, au cerut numai răspunsuri de la DSP Iaşi, pe data de 13 august 2025, la o lună de la moartea fetiţei. Ce spun reprezentanţii DSP Iaşi despre cazul Serafimei, la solicitarea News.ro.

Reprezentanţii DSP confirmă că Serafima a dezvoltat în cursul internării o infecţie asociată asistenţei medicale cu klebsiella pneumoniae. Analizele efectuate pacientei la internare nu au identificat bacterii prezente. Fetiţa a fost transferată în secţia de ATI pentru fototerapie. A doua zi a urmat încă o şedinţă de fototerapie în ATI. În acest moment starea fetiţei era deja alterată. A treia zi i se recoltează probe de laborator. După 48 de ore a venit rezultatul: infecţie cu Klebsiella pneumoniae. Medicii au început în acest caz tratament cu antibiotice.

Cum a fost gestionat acest caz de unitatea sanitară

Conform documentelor medicale (FOCG), pacienta Z.S. s-a prezentat, în UPU, la vârsta de 12 zile de viaţă, la două zile de la externarea din maternitatea Cuza-Vodă (unde a stat internată 10 zile), respectiv în data de 25.05.2025, ora 01:28, fiind internată la ora 06:47 în cadrul secţiei Pediatrie Generală 1, având ca diagnostic de internare icter nespecificat. S-a efectuat screeningul la internare prin efectuarea controlului microbiologic cu rezultate negative, validate în datele de 26.05.2025 şi 27.05.2025. In data de 25.05.2025 a fost transferată în secţia ATI, corp B pentru fototerapie, cu readmisie pe secţia Pediatrie Generală 1 la ora 22:00.

În data de 26.05.2025, pacienta a revenit in ATI – compartiment neonatologie pentru o nouă şedinţă de fototerapie impusă de valorile crescute ale parametrilor specifici paraclinici. Întrucât la admiterea în ATI starea generală a pacientei era mediocră, se decide rămânerea pacientei pe secţia ATI pentru tratament specific. În data de 28.05.2025 se recoltează probe de laborator cu validare la 48 de ore, cu rezultat pozitiv pentru Klebsiella Pneumoniae. Se iniţiază antibioterapie conform antibiogramei. Pe parcursul internării starea generală s-a degradat şi s-a menţinut gravă, în ciuda antibioterapiei ţintite administrate şi a medicaţiei suportive, cu evoluţie fatală, declarându-se decesul în data de 09.06.2025.

Conform declaraţiei conducerii unităţii sanitare, ”incubatoarele sunt alocate sectiei de ATI neonatologie şi nu secţiilor pediatrice deoarece necesită monitorizarea simultană şi a altor funcţii vitale precum şi conectarea la anumite surse externe specifice ATI. În cazul pacientei Z.S. incubatorul a fost prelucrat conform fişei de prelucrare zilnică a incubatoarelor, iar în momentul relocării din corpul B ATI în corpul A ATI, a fost plasată în alt incubator prelucrat. Pacienții sunt alocați incubatoarelor prelucrate cu precădere înainte de plasarea pacientului, precum si in momentul externării/părăsirii acestuia, iar pelincile utilizate in interiorul incubatoarelor sunt sterile.”

Ce arată concret ancheta făcută în spital

”Serviciul de control în Sănătate Publică din cadrul DSP Iaşi efectuează controale în limitele de competenţă stabilite de Ordinul MS nr. 1757/2025 şi Legea nr.95/2006. Astfel încât efectuarea unei anchete pentru stabilirea unei legături de cauzalitate între decesul pacientei Z.S. şi îngrijirile medicale acordate de unitatea sanitară poate fi analizată în condiţiile dispoziţiilor Legii nr.95/2006, privind reforma în domeniul sănătăţii, Titlul XVI – Răspunderea civilă a personalului medical şi a furnizorului de produse şi servicii medicale, sanitare şi farmaceutice care arată că analizarea şi soluţionarea cazurilor de malpraxis intră în competenţa Comisiei de monitorizare şi competenţă profesională pentru cazurile de malpraxis, constituită la nivelul fiecărei direcţii de sănătate publică (Ordin MS nr. 1.343/2006). Conform art. 681 din legea menţionată, această Comisie se pronunţă numai la sesizarea persoanei interesate. Sesizarea trebuie formulată în scris, adresată direct Comisiei, şi trebuie însoţită de documente justificative relevante. Mai mult, în temeiul aceleiaşi raţiuni, Colegiul Medicilor din România este abilitat să analizeze cazurile de abateri de la normele de etică profesională, de deontologie medicală şi de la regulile de bună practică profesională, în calitate de organ de jurisdicţie profesională”, se arată în comunicatul DSP trimis News.ro.

Din păcate, după două stopuri cardio-respiratorii, fetiţa a decedat în spital, în noaptea de 8 spre 9 iunie, aşa cum a declarat mătuşa ei şi aşa cum au explicat şi reprezentanţii DSP.

„Din datele pe care le deţine Compartimentul de supraveghere epidemiologică şi control boli transmisibile din cadrul DSP Iaşi (Fişa IAAM): Copilul internat în data de 25.05.2025 cu diagnosticul ”Sepsis datorat altor organisme Gramnegative”, a dezvoltat în cursul internării, infecţie asociată asistenţei medicale cu Klebsiella pneumoniae ESBL, motiv pentru care s-a completat Fişa cazului de infecţie asociată asistenţei medicale (IAAM) în care, la cauza decesului s-a bifat posibil cauzat de infecţia IAAM. Fişele cazurilor de infecţii asociate asistenţei medicale se transmit conform Ord 1101/2016, de către unitatea raportoare, lunar, direcţiei de sănătate publică până la data de 5 a lunii pentru luna precedentă. În unitatea sanitară, serviciul de prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale (SPIAAM) stabileşte măsurile pentru prevenirea şi limitarea apariţiei acestor infecţii şi efectuează analiza fiecărui caz diagnosticat împreună cu medicul curant. Ancheta internă o efectuează unitatea sanitară la cazurile diagnosticate, iar măsurile dispuse nu sunt consemnate în fişa de raportare IAAM, astfel încât acestea sunt cunoscute doar de unitatea sanitară. În situaţia apariţiei unui focar IAAM, DSP Iaşi recomandă măsuri pentru limitarea infecţiilor de focar.

Ca urmare a controlului efectuat la unitatea sanitară de Serviciul de Control în Sănătate Publică – Compartiment Inspecţia şi controlul în unităţi furnizoare de servicii medicale din DSP Iaşi, menţionează:

Ce au aflat reprezentanţii DSP Iaşi după ce au fost sesizaţi de părinţii fetiţei decedate.

Sesizarea a fost făcută spre DSP pe 13.08.2025, la o lună după moartea fetiţei. Aceştia au explicat că, la data controlului, aspectele privind aplicarea protocoalelor de igienă în perioada internării pacientei nu pot fi probate decât prin verificarea documentelor privind înregistrarea efectuării curăţeniei spaţiilor şi incubatoarelor, aspect care se confirmă, au mai precizat aceştia. Pe durata controlului din august, au fost însă prelevate 39 de probe din secţia de ATI, secţia de pediatrie şi blocul operator. În ceea ce priveşte prezenţa germenilor şi a bacteriilor patogene prezente, acestea fie au lipsit fie nu au depăşit limita maximă admisă, au precizat reprezentanţii DSP.

“Ca urmare a sesizării petenţilor Z.V. şi Z.A.A., în data de 13.08.2025, Direcţia de Sănătate Publică Iaşi a efectuat o acţiune de control prin Serviciul de Control în Sănătate Publică - Compartimentului de Inspecţie şi control în unităţi furnizoare de servicii medicale la Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii ”Sf. Maria” Iaşi. S-a verificat respectarea şi aplicarea protocoalelor de igienă în perioada internării pacientei precum şi la momentul controlului. Menţionăm că la data controlului aspectele privind respectarea şi aplicarea protocoalelor de igienă în perioada internării pacientei nu pot fi probate decât prin verificarea documentelor privind înregistrarea efectuării curăţeniei şi igienizării spaţiilor şi a incubatoarelor, aspect care se confirmă. Pentru evaluarea condiţiilor de la momentul controlului privind curăţenia, dezinfecţia şi sterilizarea, în cadrul controlului a fost recoltat de echipa de control un număr total de 39 probe de autocontrol: (6 probe sterilitate, 2 probe apă sterilă, 16 probe sanitaţii suprafeţe, 9 probe sanitaţii tegumente mâini personal, 6 probe aeromicrofloră) din secţia ATI, sector A şi B, Secţia Clinică Pediatrie I şi Bloc Operator. Probele de autocontrol recoltate de echipa de control au fost analizate la nivelul Laboratorului de diagnostic şi investigare în sănătate publică din DSP Iaşi. La probele de autocontrol recoltate s-a analizat prezenţa germenilor şi bacteriilor patogene cu relevanţă pentru mediul spitalicesc şi s-au înregistrat următoarele rezultate:

Pentru probele de sanitaţii tegumente mâini personal (toate categoriile de personal) şi suprafeţe (lenjerie curată, salteluța incubator, interior incubator, interior pătuţ tip ”covăţică” cu pacient, suprafaţă lampă fototerapie incubator, suprafaţă injectomat, suprafaţă interior cărucior lenjerie curată, suprafaţă ecran ventilator, suprafaţă baterie chiuvetă, lenjerie pat, pervaz, poliţă oglindă toaletă, cearşaf pat din depozit lenjerie curată, halat infirmieră) rezultatele au indicat absenţa în totalitate a acestora sau valori care nu depăşesc limita maximă admisă, fără semnificaţie patogenă. Pentru probele de aeromicrofloră rezultatele au indicat absenţa în totalitate a acestora sau valori care nu depăşesc limita maximă admisă. Pentru probele de apă sterilă rezultatele au indicat absenţa în totalitate a acestora, adică probele de apă sterilă sunt sterile. Pentru probele de sterilitate (pelinci sterile pentru incubator, laringoscop sterilizat, tubulatură dispozitiv aspiraţie sterilizat, compresă sterilă, pensă anatomică sterilizată) rezultatele au indicat absenţa în totalitate a acestora, adică probele de sterilitate recoltate sunt sterile”, au precizat reprezentanţii DSP.

Ce nereguli a descoperit totuşi DSP Iaşi la Spitalul ”Sfânta Maria”

Spitalul nu afişează pe site informaţiile statistice privind infecţiile asociate asistenţei medicae, procedura de prelucrare a incubatorului, neactualizată, diagnosticul Serafimei nu a fost încadrat ca infecţie asociată asistenţei medicale. Spitalul a avut termen pentru remedierea deficienţelor însă, cu o singură excepţie, nu le-a remediat, motiv pentru care a primit amendă din partea DSP.

“În conformitate cu verificările efectuate şi atribuţiile stabilite de legislaţia în vigoare, s-au constatat următoarele neconformităţi: * Unitatea sanitară nu afişează pe site-ul spitalului informaţiile statistice privind IAAM; * Nu se respectă termenele de raportare ale Registrului electronic de monitorizare a IAAMurilor şi Fişelor cazurilor IAAM; * Procedura de prelucrare a incubatorului necesită actualizare din punct de vedere al precizării legislatiei actuale; * Efectuarea fototerapiei la nou născuţi nu este procedurată, la nivelul unităţii sanitare utilizându-se ghidurile medicale de specialitate.

La cazul Z.S, diagnosticul de IAAM, declarat în Fişa cazului de infecţie asociată asistenţei medicale, este consemnat în FOCG ca diagnostic etiopatogenic, nefiind menţionată încadrarea ca IAAM a diagnosticului. În urma celor constatate s-au dispus măsuri şi termene de remediere iar după finalizarea termenelor echipa de control s-a deplasat la unitatea sanitară pentru a verifica îndeplinirea acestora. S-a constatat că, exceptând o măsură, toate celelalte măsuri dispuse nu au fost îndeplinite, motiv pentru care a fost aplicată sancţionarea unităţii sanitare cu amendă contravenţională, conform dispoziţiilor HG nr.857/2011, art.4, lit.b. şi dispunerea îndeplinirii acestora”, au explicat pentru news.ro reprezentanţii DSP Iaşi.

Alte trei cazuri de infecţie cu klebsiella, identificate la Spitalul Sfânta Maria din Iaşi, în luna iulie. Un băieţel de doi ani a murit.

“În luna iulie 2025, au fost raportate trei cazuri de IAAM cu Klebsiella pneumoniae, din care un pacient, în vârstă de 2 ani a decedat.

La data apariţiei focarului, DSP Iaşi a formulat atât serviciului SPIAAM cât şi asistentei şefe ATI să monitorizeze activ efectuarea curăţeniei la nivelul secţiei ATI şi reinstruirea personalului sanitar şi auxiliar, iar spitalul a efectuat dezinfecţia terminală în toate spaţiile din cadrul secţiei ATI conform informării pe care a efectuat-o către DSP în data de 24.07.2025”.

Ministrul Sănătăţii anunţa în data de 2 octombrie, în ziua publicării Raportului de Control al Ministerului Sănătăţii şi al Inspecţiei Sanitare de Stat legat de deficienţele de la Spitalul Sfânta Maria în contextul morţii celor 7 bebeluşi infectaţi cu bacteria serratia marcescens, că a cerut Inspecţiei Sanitare de Stat să continue verificările la unitatea sanitară şi să solicite documente şi cu privire la infectarea mai multor bebeluşi, în luna iunie, cu bacteria klebsiella. Cel mai probabil vor fi verificări şi în ceea ce priveşte apariţia celor trei cazuri de klebsiella în luna iulie a acestui an. Alexandru Rogobete spunea pe 2 octombrie că nu ar fi existat acolo un focar în acea perioadă pentru că intervalul de timp la care au apărut infecţiile în cazul a trei bebeluşi ar fi fost distanţat în timp. Un raport în acest sens nu a fost publicat încă de autorităţi.

