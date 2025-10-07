Rafila, despre cazul copiilor decedați la spitalul Sf. Maria din Iași: „Unii dintre aparținători sunt colonizați cu bacterii multirezistente”

Fostul ministru al Sănătății Alexandru Rafila a afirmat, în legătură cu tragedia de la Spitalul de Copii ”Sf. Maria” din Iași, că, dacă ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a fost în secția de ATI a unității medicale și nu a văzut chiuveta înseamnă că aceasta nu este acolo, ”că nu se produc niște lucruri paranormale să dispară chiuveta din salon”.

El a menționat că și rudele pacienților, când merg în spital, trebuie să poarte un echipament adecvat.

”Aparținătorii trebuie să aibă un echipament de protecție, trebuie să aibă botoși, că unii vin direct de pe stradă. Ei sunt bine intenționați, își iubesc rudele, dar iubirea asta trebuie să aibă grijă că uneori este cauzatoare de boală. Unii dintre aparținători sunt colonizați cu bacterii multirezistente. De asta trebuie să aibă o mască, e bine să folosească mănuși. Nu sunt lucruri anormale, sunt lucruri care se fac peste tot și atunci limităm, mai ales la pacienții gravi, infecțiile invazive. Și am făcut lucrul ăsta”, a susținut fostul ministru al Sănătății.

Rafila consideră tardivă reacția spitalului, întrebând de ce nu au reacționat reprezentanții unității sanitare atunci când au avut primul sau al doilea caz.

”Știți care este cea mai comună sursă de transmitere a bacteriilor într-un spital, mai ales bacterii multirezistente? Mâinile. Atunci sigur că și la Iași a venit discuția și am văzut discuții în contradictoriu între domnul ministru și domnul președinte de la Consiliul Județean Iași. Dacă domnul ministru a fost în salon la ATI și nu a văzut chiuveta înseamnă că nu e acolo, că nu se produc niște lucruri paranormale să dispară chiuveta din salon. Totdeauna la ATI, când îngrijești un pacient, trebuie să te speli pe mâini în două momente: înainte să-l examinezi și după ce îl examinezi. Ca să nu duci bacteriile de la un pacient la alt pacient. Dar lucrul ăsta nu e doar pentru medic. E și pentru infirmieră, e și pentru asistenta medicală, pentru toată lumea”, a declarat Alexandru Rafila, luni seară, la Medika TV.

Ads

El a explicat ce schimbare a făcut pentru a fi raportate cât mai multe infecții nosocomiale.

”Noi, ca să încurajăm raportarea la spitalele care țin de Ministerul Sănătății, am făcut un ordin de ministru în urmă cu trei ani, în care am pus un procent minim pentru care managerul nu este depunctat. Adică el trebuie să raporteze cel puțin 3% infecții nosocomiale ca să primească punctajul maxim. Înainte era invers. Cu cât raporta mai mult, cu atât era depunctat mai tare. Și atunci am schimbat legislația. Dar spitalele nu sunt doar la Ministerul Sănătății. Din acele 370 de spitale, circa 60 sunt la Ministerul Sănătății, 310 sunt la autoritățile locale. Evaluarea anuală a managerilor se face de fiecare ordonator. În cazul nostru Ministerul Sănătății, dar și autoritățile locale, sunt consilii județene, primării. Și ei trebuie să introducă aceste elemente în evaluarea managerilor”, a afirmat Rafila.

Ads

El a adăugat că nu înțelege reacția tardivă a spitalului.

”Eu am avut o declarație publică la scurt timp după ce a apărut acel episod la Iași, se prăpădiseră șase copii și mi s-a părut foarte tardivă reacția spitalului. Au spus: dom’le, n-am avut focar. Focar înseamnă minim trei. Te oprește cineva să reacționezi când ai primul caz, al doilea caz? Trebuia să aștepți să se facă trei?”, a subliniat fostul ministru al Sănătății.

El a explicat și cum se face raportarea acestor infecții.

”Ei nu raportează spre DSP, ei le raportează în sistem automat în baza de date la Institutul Național de Sănătate Publică. De fiecare dată când apare o infecție, iar DSP-ul este sesizat că ceva nu e în regulă atunci când apar trei cazuri, care înseamnă un focar, dar asta nu înseamnă că nu poate managerul, șeful de secție, orice medic de acolo să pună mâna pe telefon și să spună: dom’le, am o infecție cu Serratia, că despre Serratia era vorba, la un pacient care este copil, are și alte afecțiuni, viața lui e în pericol. Nu puteți să veniți să vedem ce să facem să nu se transmită infecția asta? Adică eu nu trebuie să aștept să am trei cazuri sau șase cazuri. S-a așteptat”, a afirmat Rafila.

Ads

El a susținut că DSP nu poate aviza o secție de Terapie intensivă dacă nu sunt chiuvete.

”Spitalul de la Iași era un spital renovat. Nu știu ce s-a întâmplat acolo, văd dezbaterile astea în spațiul public, dar am văzut clar că în momentul în care domnul ministru a fost acolo, eu am fost să văd spitalul ăsta când era șantier, nu era funcțional, era în amenajare. Și am văzut că zice: domnule, ce e greu să pui 12 chiuvete. Bun, nu e greu, dar de ce nu sunt? Că nu cred că a venit cineva să demonteze chiuvetele care fuseseră puse. Înseamnă că n-au fost puse. DSP-ul nu poate să avizeze o secție de Terapie intensivă dacă apare o astfel de problemă”, a mai declarat Alexandru Rafila.

El a adăugat că se încearcă să se rezolve cu Parchetul lucruri care trebuie rezolvate medical.

”Atunci când pleci la drum cu proiectul, el trebuie să primească un aviz de principiu și de la Direcția de Sănătate Publică. El să fie respectat când e gata. Noi încercăm să rezolvăm cu Parchetul lucruri pe care trebuie să le rezolvăm noi, profesional. Pentru că Parchetul poate să sancționeze, poate să dea un exemplu. Dar lumea uită. Și atunci singura soluție este să se implice cine? Administrația de care depinde spitalul, managerul spitalului, șefii de secție, corpul medical și colegiile profesionale, Colegiul Medicilor și Ordinul Asistenților Medicali”, a afirmat Alexandru Rafila.

Ads