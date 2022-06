Asistentă agresată de un pacient la Spitalul de Urgență Focșani. Fiica acestuia acuză că ”au dat cu picioarele în el și i-au pus cătușe”

Polițiștii din Vrancea au anunțat vineri, 10 iunie, că au deschis un dosar penal după ce o asistentă de la Spitalul de Urgență Focșani a fost agresată de un pacient internat. Fiica acestuia are însă altă versiune, lansând acuzații grave la adresa unității medicale.

Potrivit comunicatului Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Vrancea, asistenta medicală a fost agresată de un pacient care a vrut să se arunce pe geamul unităţii medicale.

”La data de 06 iunie, ora 18,44, Poliţia Municipiului Focşani a fost sesizată de către un cadru medical al unei secţii de la Spitalul Judeţean Vrancea cu privire la faptul că un pacient este agresiv. Poliţiştii ajunşi la faţa locului au identificat un bărbat de 65 de ani, care fusese imobilizat de către cadrele medicale, cu sprijinul a doi poliţişti aflaţi în apropierea secţiei, după ce ar fi devenit agresiv. În urma verificărilor efectuate, s-a stabilit faptul că, în jurul orei 18,30, pacientul a început să fie agitat, după care s-a ridicat din patul său şi a mers în alt salon, cu intenţia de a sări pe fereastra încăperii situată la etajul unu”, a precizat IPJ Vrancea.

Potrivit poliţiei, bărbatul a fost împiedicat să se arunce în gol de mai multe cadre medicale, dar una dintre asistente ar fi suferit excoriaţii la nivelul feţei şi gâtului, leziuni ce ar fi fost provocate de către pacientul care s-ar fi manifestat agresiv faţă de cei care au intervenit.

Poliţiştii continuă cercetările în cadrul unui dosar penal pentru lovire şi alte violenţe, după ce cadrul medical agresat a depus plângere.

Ads

Acuzațiile familiei pacientului

Fiica pacientului acuză, într-o postare pe Facebook, că tatăl său a fost agresat de cadrele medicale.

”Luni dimineață, tatăl meu a fost luat cu ambulanța și dus la urgență la Spitalul Județean Sf. Pantelimon Focșani cu probleme respiratorii și oxigen scăzut. De acolo a fost internat pe secția Pneumologie, unde i s-a luat telefonul, au vrut să îl lege de mâini și de picioare, la care el a reacționat zicând că vrea să sune poliția. Asistentele au chemat jandarmii, care l-au trântit la pământ, au dat cu picioarele în el și i-au pus cătușe. În tot acest timp, nu am fost contactați de nimeni. Noi am încercat să-l sunăm până a doua zi dimineață, fără niciun răspuns. Am fost nevoiți să sunăm la spital. De acolo ni s-a spus că nu mai este la Pneumologie, ci la terapie intensivă. Nici acolo nu am putut vorbi cu el, că era sedat și păzit ca la închisoare. Astăzi (09.06.2022), a fost externat cu aceeași problemă de oxigen scăzut și pe deasupra cu durere de șold (abia se ridică), cu durere la un braț și o frumusețe de vânătaie pe burtă. Așa sunt tratați oamenii în spitalele din România în anul 2022. Mai bine morì acasă de boala pe care o ai decât să te mai chinuie și alții mai rău ca pe animale. Rușine să le fie și Dumnezeu să-i ajute după inima pe care o au!”, a scris Adriana Borchină pe Facebook.

Ads

Reacția conducerii spitalului

În urma postării fiicei pacientului, Spitalul Județean de Urgenta Sf. Pantelimon Focșani a anunțat că va depune plângere penală împotriva pacientul agresiv.

”Urmare a postării din mediu on-line a dnei Adriana Borchină, în care ne sunt aduse acuze grave cu privire la îngrijirile acordate tatălui dumneaei in Secția Pneumologie, venim cu următoarele clarificări:

– pacientul a fost internat în secția Pneumologie, în data de 6.06.2022 prin UPU. La prezentarea în UPU, pacientul avea insuficiență respiratorie manifestă, era somnolent și coopera cu dificultate.

– în cursul serii, pacientul a devenit brusc agitat, necooperant, violent si a agresat asistenta de salon, căreia i-a cauzat leziuni traumatice în zona feței si a gâtului, iar apoi a încercat să se sinucidă, încercând să sară de la una dintre ferestrele secției.

Ads

– s-a sunat la 112 (apelul a rămas înregistrat) si in urma intervenției echipajului de politie, a medicului psihiatru de gardă si a personalului medical, care au încercat in repetate rânduri sa convingă pacientul sa nu plonjeze in gol, s-a reușit imobilizarea, contenționarea și sedarea acestuia;

– pentru a nu pune in pericol viața pacientului si a personalului medical, s-a decis mutarea acestuia cu un echipaj SMURD în secția ATI, pentru supraveghere si continuarea îngrijirilor medicale;

-după ameliorarea stării de sănătate a pacientului, acesta a fost externat in 09.06.2022 cu recomandare de oxigenoterapie la domiciliu si s-a oferit transport asistat prin serviciul județean de ambulanță, însă familia a insistat pentru transport prin mijloace proprii;

– asistenta medicală agresată a avut nevoie de îngrijiri medicale și se resimte psihic și fizic în traumei suferite. Serviciul de Medicina Legala Vrancea i-a eliberat certificat medico-legal”, au transmis reprezentanții spitalului, potrivit ziarelocale24.ro

Ads