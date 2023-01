Încă un caz revoltător la „Spitalul morții”! Mărturia unei femei: „Mergi pe picioarele tale și e posibil să te ia familia de la morgă ”

„Spitalul morții”, așa cum este denumit Spitalul Județean din Ploiești, a revenit din nou în atenție cu un caz revoltător.

O femeie de 65 de ani susține că s-a lovit de refuzul unui medic, care n-a vrut să o consulte. „La ora 01.20 am ajuns În urgență la Spitalul Județean Ploiești cu durere de cap și amețeală puternică. Mi s-a făcut un CT la cap pe la ora 02.30, iar citirea lui a venit la 07.15 dimineața. Am așteptat până la ora 13.10 pentru a mă consulta medicul neurolog .După insistentele medicului de serviciu a venit în urgență doamna doctor neurolog Bianca Martinaș. Când m-a văzut a spus „pe tine nu vreau să te văd, mi s-a terminat programul”. Răspunsul acestui medic este menționat și pe fisa primită. Domnul doctor Andrei Bozgan, care era de serviciu, a pus diagnosticul de sindrom vertiginos cu indicația de a merge la un consult neurologic urgent .Am plecat acasă la ora 13.40, după 12 ore de stat în urgență și fără un diagnostic complet. La Spitalul Județean, care are și numele de „Spitalul morții”, mergi pe picioarele tale și este posibil să te ia familia de la morgă, cu medici ca doamna doctor neurolog Martinaș”, a povestit ploieșteanca în vârstă de 65 de ani, pentru observatorulph.ro

Femeia spune că nu va face nicio reclamație la Colegiul Medicilor, întrucât „se acoperă între ei. Niciodată o reclamație făcută aici nu s-a soluționat favorabil pacientului. Mi-aș pierde timpul și sănătatea. Însă vreau să se știe ce comportament inuman au cei de la SJU, mulți dintre ei. Este strigător al cer”

Ea a vrut totuși să tragă un semnal de alarmă, iar conducerea unității pretinde că a demarat o anchetă internă.

