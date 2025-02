Primarul din Adjud îi acuză pe comisarii ANPC care au vrut să controleze spitalul municipal: "Nu au avut documentele"

Primarul municipiului Adjud, George Nica, a afirmat, luni, că reprezentanții Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor (CJPC) Vrancea nu au putut prezenta documente care să clarifice actul de control la Spitalul Municipal, motiv pentru care li s-a solicitat să părăsească unitatea medicală.

'Sunt permanent în contact cu conducerea Spitalului Adjud, care infirmă în totalitate aspectele prezentate în presă. Înțeleg că doi inspectori de la Protecția Consumatorului s-au prezentat azi la Spitalul Municipal Adjud pentru efectuarea unui act de control la blocul alimentar. Managerul spitalului a solicitat documente care să clarifice actul de control, iar cei de la Protecția Consumatorului nu au avut documentele, în sensul că actele de control pe această cazuistică trebuie făcute de Protecția Consumatorilor împreună cu cei de la Direcția de Sănătate Publică, așa cum precizează și Ministerul Sănătății. Nu a primit aceste clarificări și a solicitat celor care participau la această acțiune să părăsească spitalul, în condițiile în care nu erau îndeplinite condițiile legale de a se efectua un control la spital', a declarat George Nica.

Despre faptul că s-ar fi găsit acolo alimente expirate sau depozitate în condiții necorespunzătoare, primarul susține că aceste lucruri nu pot fi probate în lipsa unui act de control finalizat.

'Legat de acest aspect am cerut relații conducerii spitalului, iar din informațiile pe care le dețin în acest moment, actul de control nu a fost finalizat. Nu se pot pune concluzii legate de un act control nefinalizat și nu am informații că ar fi fost găsite produse neconforme. Neexistând un act de control finalizat, din punctul meu de vedere ar fi exagerat să opinăm în necunoștință de cauză. (...) Nu cunosc, n-am văzut fotografiile, am întrebat conducerea spitalului, mi-au confirmat că nu sunt produse alterate, nu sunt produse expirate. Toate elementele legate de sănătatea publică sunt respectate', a spus primarul.

Ads

Managerul spitalului de la Adjud se află la conducerea instituției pentru o perioadă de șase luni, mandatul său urmând să expire la finele lunii martie.

'Managerul are un mandat de șase luni, până la finele lunii martie. Vom analiza mandatul de șase luni al domnului manager la momentul oportun și, în funcție de activitatea pe care o vom evalua, vom lua o decizie în interesul pacienților din municipiu', a subliniat Nica.

Luni, o echipă a CJPC Vrancea a mers în control la spitalul Adjud, unde ar fi fost sechestrată de către managerul unității. Polițiștii, care au fost sesizați prin 112 de către un reprezentant al Protecției Consumatorului despre acest incident, au deschis un dosar penal pentru lipsire de libertate în mod ilegal în acest caz.

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a transmis un comunicat prin care susține că reprezentanții CJPC Vrancea au fost împiedicați să finalizeze verificările în blocul alimentar al Spitalului Municipal Adjud, iar unul dintre membrii echipei de control s-a simțit rău după ce ușile unității medicale ar fi fost blocate. De asemenea, instituția susține că în blocul alimentar, comisarii CJPC Vrancea ar fi găsit produse din carne de pasăre cu termen de valabilitate expirat, carne de porc neetichetată, probe alimentare neetichetate sau alimente depozitate în condiții necorespunzătoare.

La rândul său, Ministerul Sănătății a dat publicității un comunicat de presă prin care a atras atenția că acțiunile de control nu se pot desfășura în afara cadrului legal.

Ads