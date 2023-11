Cel mai mare spital din Gaza a încetat să funcţioneze ca spital, iar numărul deceselor în rândul pacienţilor este în creştere, a declarat duminică şeful Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), în contextul în care ofensiva crâncenă a Israelului continuă în fâşia controlată de Hamas, relatează Reuters.

Spitalele din nordul enclavei palestiniene, inclusiv complexul al-Shifa, sunt blocate de forţele israeliene şi abia reuşesc să îi îngrijească pe cei aflaţi înăuntru, trei nou-născuţi murind la Shifa şi mai mulţi fiind în pericol din cauza întreruperilor de energie electrică pe fondul luptelor intense din apropiere, potrivit personalului medical.

Israelul afirmă că îi are în vizor pe militanţii palestinieni ai Hamas care au lansat atacuri sângeroase în sudul Israelului la 7 octombrie şi spune că gruparea are centre de comandă sub şi în apropierea spitalelor.

OMS a reuşit să vorbească cu profesioniştii din domeniul sănătăţii de la Shifa, care au descris o situaţie "cumplită şi periculoasă", cu focuri de armă şi bombardamente constante care exacerbează circumstanţele deja critice, a declarat directorul general Tedros Adhanom Ghebreyesus.

"În mod tragic, numărul deceselor pacienţilor a crescut semnificativ", a precizat el într-o postare pe X, cunoscut anterior sub numele de Twitter, adăugând că Shifa "nu mai funcţionează ca un spital".

Tedros s-a alăturat altor oficiali de rang înalt ai Naţiunilor Unite care au cerut o încetare imediată a focului.

"Lumea nu poate rămâne tăcută în timp ce spitalele, care ar trebui să fie refugii sigure, sunt transformate în scene de moarte, devastare şi disperare", a spus el.

Israelul afirmă că încearcă să îi elibereze pe cei peste 200 de ostatici luaţi de militanţii Hamas la 7 octombrie şi spune că spitalele ar trebui să fie evacuate.

Uniunea Europeană a condamnat Hamas pentru folosirea "spitalelor şi a civililor ca scuturi umane" în Gaza, îndemnând totodată Israelul să dea dovadă de "reţinere maximă" pentru a proteja civilii.

"Aceste ostilităţi afectează grav spitalele şi au un impact îngrozitor asupra civililor şi personalului medical", a declarat duminică şeful politicii externe a Uniunii Europene, Josep Borrell, într-o declaraţie emisă în numele blocului celor 27 de naţiuni.

Consilierul pentru securitate naţională al Casei Albe, Jake Sullivan, a declarat că Hamas foloseşte spitale şi alte facilităţi civile pentru a adăposti luptători şi arme, ceea ce, potrivit acestuia, reprezintă o încălcare a legilor războiului.

"Statele Unite nu doresc să vadă schimburi de focuri în spitale în care oameni nevinovaţi, pacienţi care primesc îngrijiri medicale, sunt prinşi între două focuri de armă şi am avut consultări active cu Forţele de Apărare israeliene pe această temă", a declarat Sullivan pentru CBS News.

BEBELUŞI ÎN PERICOL

Armata israeliană a declarat că s-a oferit să evacueze nou-născuţii şi a plasat 300 de litri de combustibil la intrarea în Shifa sâmbătă seara, dar că ambele gesturi au fost blocate de Hamas.

Hamas a negat că ar fi refuzat combustibilul şi a declarat că spitalul se află sub autoritatea Ministerului Sănătăţii din Gaza, adăugând că acea cantitate de combustibil pe care Israelul a declarat că a oferit-o nu a fost "suficientă pentru a face să funcţioneze generatoarele (spitalului) pentru mai mult de o jumătate de oră".

Ashraf Al-Qidra, purtător de cuvânt al Ministerului Sănătăţii, a declarat că din cei 45 de bebeluşi aflaţi în incubatoare la Shifa, trei au murit deja.

Un chirurg plastician de la Shifa a declarat că bombardarea clădirii care adăposteşte incubatoarele i-a obligat să alinieze bebeluşii prematuri pe paturi obişnuite, folosind puţina energie disponibilă pentru a porni aerul condiţionat pentru încălzire.

"Ne aşteptăm să pierdem tot mai mulţi dintre ei pe zi ce trece", a declarat doctorul Ahmed El Mokhallalati.

Semiluna Roşie palestiniană a declarat că al doilea spital ca mărime din fâşie, Al-Quds, a devenit, de asemenea, nefuncţional, iar personalul se străduieşte să îi îngrijească pe cei care se află deja acolo cu puţine medicamente, alimente şi apă.

"Spitalul Al Quds a fost izolat de lume în ultimele şase-şapte zile. Nici o cale de intrare, nici o cale de ieşire", a declarat Tommaso Della Longa, purtător de cuvânt al Federaţiei Internaţionale a Societăţilor de Cruce Roşie şi Semilună Roşie.

