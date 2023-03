Datele medicale ale pacienților decedați nu mai sunt confidențiale. Legea care permite rudelor să fie informate

O nouă lege, care a intrat în vigoare începând cu 2 martie 2023, va permite rudelor decedatului să aibă acces la documentele medicale, considerate până acum date confidențiale.

Persoanele care pot cere actele trebuie să fie rude, concubinii sau partenerii de viață nefiind incluși în rândul celor care pot afla detaliile despre starea de sănătate a decedatului.

Pe data de 2 martie 2023 a intrat în vigoare OUG nr. 6/2023 care modifică legislația drepturilor pacientului. De acum, informații confidențiale privind pacientul decedat pot fi furnizate, la cerere, următoarelor persoane, în ordine: a) soțului supraviețuitor; b) descendenților; c) ascendenților/tutorilor; d) rudelor în line colaterală până la al patrulea grad inclusiv.

Până acum, informațiile privind starea pacientului, rezultatele investigațiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale erau declarate confidențiale chiar și după decesul acestuia.

Ele puteau fi furnizate numai persoanei indicate în mod expres de pacient. Dar sunt situații când din cauza stării grave, nu poate fi obținut acest consimțământ de la pacient. Ca urmare, până acum soțul sau rudele nu aveau dreptul de a solicita aceste date unității sanitare. Noua lege prevede că pentru pacientul decedat informațiile pot fi furnizate celor patru categorii de persoane.

Rămân fără acoperire legală două situații: (1) când pacientul a decedat, nu are urmași de sânge, dar are un partener domestic (concubin), acesta nu are acces la datele medicale; (2) când pacientul este în stare gravă și nu poate desemna persoana care să primească informațiile medicale despre el, nimeni din familie nu le poate obține, potrivit vedemjust.ro.

