O mamă și fiică, traumatizate după o internare la Spitalul Județean din Cluj. De la geamurile salonului au văzut zilnic autopsii și examinări de cadavre: ”E un film horor”

O mamă și fiica ei au ieșit traumatizate psihic din Spitalul județean din Cluj. De la fereastra salonului priveau zilnic cum se făceau autopsii pe cadavre, cu toate ororile de rigoare, prin ferestrele neacoperite de la Anatomie Patologică.

Recent, Ana Moldovan s-a internat la secția de Dermatologie de la Spitalul Județean împreună cu fiica ei (14 ani), și au avut de îndurat lucruri greu de imaginat în spital.

Pacientele au fost repartizate în saloane alăturate, 5 și 4. Sunt rezerve de câte două locuri. În fiecare zi, de la geamurile salonului, orice pacient care e internat acolo, la dermatologie, poate vedea cum se fac autopsii și se examinează cadavre. Serviciul de Anatomie Patologică e vis-a-vis, iar geamurile de mari dimensiuni sunt neacoperite, transmite publicația Actual de Cluj.

„E un film horror și vă spun, am ieșit traumatizate din spital. Cum e posibil așa ceva? Sunt geamuri imense, nu sunt acoperite. Și să vrei sa nu vezi, tot vezi, că nu ai încotro. Păi e posibil ca pacienții să vadă morții cum sunt întorși, cărați, cum se eviscerează, cum scot plămânii din ei, cum dau cu dușul pe ei? Am spus prima dată acest lucru asistentelor și au zis că nu au ce să facă. Dar e inuman. Cu mine în salon a stat o doamnă cu infecții la picioare. Vă spun, toată ziua cobora din salon și stătea afară să nu mai vadă ce se întâmplă. Era frig, nu era, ea era acolo. Fiica mea are coșmaruri. Păi cum, domnilor, la vârsta asta să te expună la așa ceva?”, a declarat pacienta.

„Vin zilnic mașini cu girofarul pornit, vin mașini mortuare, scot morții, îi vezi cum îi cară, apoi vezi camera aceea și ce fac acolo. Nici o jaluzea, nimic. Cum se poate așa ceva? Câteva ore în fiecare zi. De dimineață, de la prânz, ore în șir. Vă spun, noi nu am mai dormit de când ne-am externat, din 3 noiembrie”, a adăugat femeia.

