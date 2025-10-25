”Renunţaţi la verighetă sau plecaţi din ATI! Pentru că acea verighetă poate omorî un om”, le transmite ministrul Sănătății angajaților de la Urgențe

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete - FOTO Facebook Alexandru Rogobete

Ministrul Sănătăţii Alexandru Rogobete le-a cerut angajaţilor din secţiile de Anestezie şi Terapie Intensivă (ATI) să renunţe la bijuterii, verighete şi unghii false. Personalul ATI s-a opus şi a demarat o companie intitulată: ”Nu renunţăm la verighetă”.

Ministrul Sănătăţii a replicat: ”Ba renunţaţi la verighetă sau plecaţi din ATI! Pentru că acea verighetă poate omorî un om”. Alexandru Rogobete le-a cerut medicilor să raporteze infecţiile nosocomiale din spitale şi să ia măsuri urgente. ”Ce înseamnă măsuri? Înseamnă că ai izolat pacientul. Înseamnă că ai blocat internarea. Nu mai internezi pacienţi noi”, a spus Rogobete, care a adăugat că Germania raportează de două ori mai multe infecţii nosocomiale decât România.

”Vedeţi cum e cu infecţiile acestea nosocomiale…20 de ani s-a tot discutat despre ele. Toată lumea constată: avem infecţii nosocomiale, nu le raportăm, sau nu le raportăm suficient, sau le ascundem. Eu cred că a sosit momentul să acţionăm proactiv pentru a le controla şi pentru a le limita. De ce spun asta? Niciunde în lumea asta nu există spitale unde există activitate chirurgicală - ATI, bloc operator - unde să nu existe infecţii asociate activităţii medicale. Niciunde pe glob. Important este să le monitorizăm. Important este să le detectăm în timp util. Şi aici s-au făcut investiţii masive în 119 spitale din România cu bani din PNRR, unde au fost dezvoltate şi extinse laboratoarele de microbiologie tocmai pentru a putea detecta în timp util germenul patogen. Problema la noi este alta. Problema este că nu se respectă protocoalele. Nu se respectă protocoalele care există. Sigur, ele trebuie îmbunătăţite”, a spus Alexandru Rogobete, la Prima TV.

Ministrul Sănătăţii le-a cerut din nou angajaţilor din secţiile ATI să nu mai poarte bijuterii, verighete sau unghii false pentru a nu transmite bacterii pacienţilor.

”Vă dau un exemplu banal şi o să fac şi paranteză semi-amuzantă. Nu e chiar amuzantă, dar e în acea direcţie. Unghiile false şi bijuteriile în ATI. Conform legislaţiei actuale din România, personalul ATI nu are voie să poarte bijuterii, verighete sau unghii false. Am spus asta public. Sigur că au început tot felul de controale. A început şi o grupare interesantă în zona de social media, care este evident împotriva mea şi care se numeşte ”Nu renunţăm la verighetă”. Eu spun ferm: ”Ba renunţaţi la verighetă sau plecaţi din ATI!”. Pentru că acea verighetă poate omorî un om, pentru că e sursă de depozitare şi de transmitere”, a spus Rogobete.

Ministrul Sănătăţii le-a cerut medicilor să raporteze infecţiile nosocomiale şi să ia măsuri urgente în secţiile respective.

”În Germania se raportează de două ori mai multe infecţii nosocomiale ca în România. Nu înseamnă că în România nu există, sau că noi suntem mai buni. Înseamnă că nu le raportăm. Îi încurajez pe toţi (medicii - n.r.) şi o spun şi acum. Raportaţi infecţiile nosocomiale. Atunci când apare o infecţie într-o unitate de terapie intensivă, raportaţi-o şi luaţi măsuri! Ce înseamnă măsuri? Înseamnă că ai izolat pacientul. Înseamnă că ai blocat internarea. Nu mai internezi pacienţi noi. Înseamnă că respecţi un proces de dezinfecţie, dacă doriţi, mai accelerat, mai puternic”, a conchis Rogobete.

