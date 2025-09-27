Reacția managerei Spitalului de Copii din Iași demisă de ministrul Sănătății după moartea a 6 copii

Autor: Silvia Salcie
Sambata, 27 Septembrie 2025, ora 22:43
373 citiri
Reacția managerei Spitalului de Copii din Iași demisă de ministrul Sănătății după moartea a 6 copii
Ancheta DSP după ce mai mulți copii ar fi murit la ATI infectați de o bacterie FOTO Facebook /Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Sfanta Maria Iasi

Managerul spitalului de Copii ”Sfânta Maria” din Iaşi, medicul Cătălina Ionescu a declarat, referindu-se la cererea ministrului Sănătăţii, Alexandru Rogobete, de a-şi da demisia, că este alegerea lui şi că o respectă.

Medicul Cătălina Ionescu a declarat sâmbătă presei că va analiza dacă a greşit cu ceva. Ea a precizat că măsurile în spital au fost luate, dar ”poate” că acestea trebuiau notificate.

Întrebată dacă i se pare justă cererea ministrului Sănătăţii privind demisia sa din funcţia de manager, Cătălin Ionescu a răspuns: ”E alegerea lui şi eu o respect”. Cât priveşte posibilitatea creării unei breşe de igienă în spital, care ar fi dus la apariţia bacteriei Serratia Marcescens, medicul Cătălina Ionescu a explicat că această bacterie ”poţi să o găseşti în ventilaţie, în scurgeri, în apa potabilă, în soluţii sterile, în dezinfectanţi”.

Întrebată dacă îi pare rău de ceva anume, Cătălin Ionescu a răspuns: ”Îmi pare rău că acei copii au murit”.

Aflat sâmbătă la Iaşi, ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete a cerut demisia conducerii spitalului de Copii ”Sfânta Maria”, în condiţiile în care controalele au arătat că, timp de 10 zile, nu există documente care să arate cum anume au fost aplicate protocoalele pentru limitarea infecţiilor asociate actului medical.

Totodată, ministrul Sănătăţii a anunţat demiterea actualei conduceri a DSP Iaşi. Preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi, Costel Alexe, a declarat că situaţia conducerii spitalului de copii din Iaşi va fi analizată luni dimineaţă, el sugerând că va proceda la înlocuirea actualului manager al unităţii, medicul Cătălina Ionescu. Spitalul de copii din Iaşi se află în subordinea Consiliului Judeţean.

6 copii au murit la Iași
Reacția managerei Spitalului de Copii din Iași demisă de ministrul Sănătății după moartea a 6 copii
22:43 - Reacția managerei Spitalului de Copii din Iași demisă de ministrul Sănătății după moartea a 6 copii
Managerul spitalului de Copii ”Sfânta Maria” din Iaşi, medicul Cătălina Ionescu a declarat, referindu-se la cererea ministrului Sănătăţii, Alexandru Rogobete, de a-şi da demisia, că...
Președintele Colegiului Medicilor, despre cazul copiilor decedați la Iași: „Sancțiunile nu rezolvă, de fapt, problema de fond”
20:03 - Președintele Colegiului Medicilor, despre cazul copiilor decedați la Iași: „Sancțiunile nu rezolvă, de fapt, problema de fond”
Președintele Colegiului Medicilor din România, Cătălina Poiană, spune că sancțiunile aplicate de DSP după ce șase copii internați la Spitalul 'Sf. Maria' din Iași au murit din cauza...
Ministrul Sănătății, mulțumit de cum „arată” spitalul de copii din Iași. „Nu sunt puse în valoare, iar pacienții nu beneficiază de ele”
19:40 - Ministrul Sănătății, mulțumit de cum „arată” spitalul de copii din Iași. „Nu sunt puse în valoare, iar pacienții nu beneficiază de ele”
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat că apreciază investiţia făcută la spitalul de copii ”Sfânta Maria” şi că este una dintre unităţile de pediatrie din ţară care...
Nu există spital în lume fără infecții nosocomiale, susține medicul Adrian Marinescu. ”Ce e important este să pot să previn”
18:36 - Nu există spital în lume fără infecții nosocomiale, susține medicul Adrian Marinescu. ”Ce e important este să pot să previn”
Medicul Adrian Marinescu a declarat, sâmbătă, 27 septembrie, după tragedia de la Spitalul de Copii din Iaşi, unde 6 bebeluşi au murit la Terapie Intensivă, că aceste infecţii nosocomiale...
Schimbări după tragedia de la spitalul de copii din Iași. Asistentele și infirmierele vor urma cursuri pentru procedurile de prevenire a răspândirii infecțiilor
17:31 - Schimbări după tragedia de la spitalul de copii din Iași. Asistentele și infirmierele vor urma cursuri pentru procedurile de prevenire a răspândirii infecțiilor
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, anunță sâmbătă, 27 septembrie, că a discutat cu oficialii Colegiului Medicilor și Societății de ATI, iar până la finalul acestui an va fi pus...
Primele demiteri, „fără explicații și discuții”, după vizita ministrului Sănătății la spitalul din Iași, unde au murit 6 copii din cauza bacteriilor
16:37 - Primele demiteri, „fără explicații și discuții”, după vizita ministrului Sănătății la spitalul din Iași, unde au murit 6 copii din cauza bacteriilor
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat sâmbătă, 27 septembrie, după ce a vizitat Spitalul de Copii ”Sfânta Maria”, că discutăm de o lipsă de aplicare a protocoalelor,...
Emanuel Ungureanu acuză spitalul din Iași unde au murit 6 copii: ”Nu există nicio posibilitate să determinăm, cu mijloace obiective de monitorizare, cine a greșit”
16:02 - Emanuel Ungureanu acuză spitalul din Iași unde au murit 6 copii: ”Nu există nicio posibilitate să determinăm, cu mijloace obiective de monitorizare, cine a greșit”
Deputatul Emanuel Ungureanu, membru al Comisiei de sănătate din Camera Deputaților, a atras atenția sâmbătă, 27 septembrie, asupra proastei gestionări a focarului de infecții nosocomiale...
Noi dezvăluiri cumplite după moartea celor 6 copii la spitalul din Iași: Un bebeluș a murit în iunie după ce a contactat o altă bacterie
13:37 - Noi dezvăluiri cumplite după moartea celor 6 copii la spitalul din Iași: Un bebeluș a murit în iunie după ce a contactat o altă bacterie
Un nou-născut a murit în luna iunie la Spitalul „Sf. Maria” din Iași, după ce s-a infectat cu o bacterie diferită, iar familia copilului aduce acuzații grave unității medicale....
Ministrul Sănătății merge la Spital de Urgență ”Sf Maria” din Iași unde au murit 6 copii din cauza unei infecții nosocomiale
11:07 - Ministrul Sănătății merge la Spital de Urgență ”Sf Maria” din Iași unde au murit 6 copii din cauza unei infecții nosocomiale
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, merge sâmbătă, 27 septembrie, la Iași, la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii 'Sf. Maria'. Potrivit Ministerului Sănătății, în jurul...
Ministrul Sănătății, de urgență la Iași, la spitalul în care 6 copii au fost uciși de o bacterie. "Există indicii că protocoalele sanitare nu au fost respectate"
Ieri, 21:41 - Ministrul Sănătății, de urgență la Iași, la spitalul în care 6 copii au fost uciși de o bacterie. "Există indicii că protocoalele sanitare nu au fost respectate"
Alexandru Rogobete, ministrul Sănătăţii, a anunţat vineri seară, 26 septembrie, că se îndreaptă spre Iaşi, acolo unde şase copii au murit după ce s-au infectat cu o bacterie. Ministrul...
"Acolo practic se murea". Mărturia dureroasă a unei mame care și-a internat fetița la Spitalul "Sfânta Maria" din Iași pentru că era deshidratată și a luat-o moartă
Ieri, 21:29 - "Acolo practic se murea". Mărturia dureroasă a unei mame care și-a internat fetița la Spitalul "Sfânta Maria" din Iași pentru că era deshidratată și a luat-o moartă
Este anchetă epidemiologică la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iași după ce 6 copii ar fi murit în ultimele zile în secția de Terapie Intensivă (ATI) în urma unei infecții cu o...
Sursa focarului de infecție cu bacteria care ar fi ucis 6 copii la Iași nu a fost identificată încă. Anunțul șefei Spitalului "Sf. Maria"
Ieri, 17:49 - Sursa focarului de infecție cu bacteria care ar fi ucis 6 copii la Iași nu a fost identificată încă. Anunțul șefei Spitalului "Sf. Maria"
Managerul interimar al Spitalului Clinic de Urgență pentru copii 'Sf. Maria' Iași, dr. Cătălina Ionescu, a declarat vineri, 26 septembrie, presei, că până acum nu a fost identificată sursa...
Preşedintele Nicuşor Dan cere de urgenţă o anchetă la Spitalul din Iași unde au murit 6 copii. "Toleranţă zero faţă de erori care ucid copiii"
Ieri, 17:38 - Preşedintele Nicuşor Dan cere de urgenţă o anchetă la Spitalul din Iași unde au murit 6 copii. "Toleranţă zero faţă de erori care ucid copiii"
Preşedintele României Nicuşor Dan a transmis vineri, 26 septembrie, că este profund îndurerat de tragedia care a avut loc la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iaşi, unde şase copii...
Ce este Serratia marcescens, bacteria care ar fi ucis 6 copii la spitalul Sf. Maria din Iaşi. De unde vine pericolul
Ieri, 16:19 - Ce este Serratia marcescens, bacteria care ar fi ucis 6 copii la spitalul Sf. Maria din Iaşi. De unde vine pericolul
Este anchetă epidemiologică la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iași după ce 6 copii ar fi murit în ultimele zile în secția de Terapie Intensivă (ATI) în urma unei infecții cu o...
Ministrul Sănătății, despre focarul de la Spitalul de Copii din Iași: „Inacceptabil ca aceste situații să nu fie raportate și să nu fie luate măsuri”
Ieri, 14:53 - Ministrul Sănătății, despre focarul de la Spitalul de Copii din Iași: „Inacceptabil ca aceste situații să nu fie raportate și să nu fie luate măsuri”
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a reacționat ferm la cazul focarului de infecție şi al deceselor de la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iaşi. El a declarat vineri, 26...
UPDATE 6 copii au murit în doar câteva zile după internarea într-un spital din Iași: Secția ATI închisă / Amenzi date de DSP / Ministrul trimite Corpul de Control / Celulă de criză
Ieri, 13:56 - UPDATE 6 copii au murit în doar câteva zile după internarea într-un spital din Iași: Secția ATI închisă / Amenzi date de DSP / Ministrul trimite Corpul de Control / Celulă de criză
Direcţia de Sănătate Publică Iaşi a demarat vineri, 26 septembrie, anchetă epidemiologică la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din municipiu. Anunțul vine după ce o publicaţie...
#spital, #Iasi, #copii morti spital bacterie , #spital
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Camerele n-au ratat nimic! Ce a facut Florentino Perez, imediat dupa Atletico - Real Madrid 5-2
ObservatorNews.ro
Fenomen misterios in Timis. Pamantul fumega fara foc: "Respiratia e usturatoare"
DigiSport.ro
Meciul sezonului in Europa? La pauza era 5-0, iar apoi a urmat ceva greu de explicat

Fără Filtru Ep. 136 - Soția lui Kirk interzisă în România!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Santorini s-a ridicat cu câțiva centimetri. Ce ar putea ridica o întreagă insulă
  2. Reacția managerei Spitalului de Copii din Iași demisă de ministrul Sănătății după moartea a 6 copii
  3. Între calcul economic și afinități politice. Cum încearcă SUA să-l sprijine financiar de președintele Argentinei
  4. Avertismentul lui Volodimir Zelenski: Putin se pregătește să atace o altă țară europeană. „Nu va aștepta să-şi termine războiul în Ucraina, va deschide o altă direcție”
  5. Cât de pregătită este NATO pentru o posibilă retragere a forțelor militare ale SUA din Europa. „Orice amenințare va primi un răspuns ferm”
  6. China are mai mulți roboți industriali decât restul lumii la un loc
  7. Congresmanul american Michael Turner spune că incursiunile dronelor în spațiul aerian al României reprezintă „o amenințare clară la adresa NATO și a stabilității regiunii”
  8. Victimizarea Rusiei la Adunarea Generală a ONU. „Orice agresiune va primi un răspuns ferm”
  9. Săptămâna de lucru de 4 zile e încă un vis frumos în România. „Probabil în acel moment se va întâmpla natural”
  10. Donald Trump a ordonat desfășurarea armatei într-un oraș american „devastat de război”. „Antifa și alți teroriști interni”