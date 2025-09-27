Reacția managerei Spitalului de Copii din Iași demisă de ministrul Sănătății după moartea a 6 copii

Sambata, 27 Septembrie 2025, ora 22:43
373 citiri
Ancheta DSP după ce mai mulți copii ar fi murit la ATI infectați de o bacterie FOTO Facebook /Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Sfanta Maria Iasi
Managerul spitalului de Copii ”Sfânta Maria” din Iaşi, medicul Cătălina Ionescu a declarat, referindu-se la cererea ministrului Sănătăţii, Alexandru Rogobete, de a-şi da demisia, că este alegerea lui şi că o respectă.
Medicul Cătălina Ionescu a declarat sâmbătă presei că va analiza dacă a greşit cu ceva. Ea a precizat că măsurile în spital au fost luate, dar ”poate” că acestea trebuiau notificate.
Întrebată dacă i se pare justă cererea ministrului Sănătăţii privind demisia sa din funcţia de manager, Cătălin Ionescu a răspuns: ”E alegerea lui şi eu o respect”. Cât priveşte posibilitatea creării unei breşe de igienă în spital, care ar fi dus la apariţia bacteriei Serratia Marcescens, medicul Cătălina Ionescu a explicat că această bacterie ”poţi să o găseşti în ventilaţie, în scurgeri, în apa potabilă, în soluţii sterile, în dezinfectanţi”.
Întrebată dacă îi pare rău de ceva anume, Cătălin Ionescu a răspuns: ”Îmi pare rău că acei copii au murit”.
Aflat sâmbătă la Iaşi, ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete a cerut demisia conducerii spitalului de Copii ”Sfânta Maria”, în condiţiile în care controalele au arătat că, timp de 10 zile, nu există documente care să arate cum anume au fost aplicate protocoalele pentru limitarea infecţiilor asociate actului medical.
Totodată, ministrul Sănătăţii a anunţat demiterea actualei conduceri a DSP Iaşi. Preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi, Costel Alexe, a declarat că situaţia conducerii spitalului de copii din Iaşi va fi analizată luni dimineaţă, el sugerând că va proceda la înlocuirea actualului manager al unităţii, medicul Cătălina Ionescu. Spitalul de copii din Iaşi se află în subordinea Consiliului Judeţean.
