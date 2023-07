Spitalul de Boli Infecțioase Timișoara va cumpăra un aparat de peste 12 milioane de lei, unic în Vestul țării

Spitalul de Boli Infecţioase ”Victor Babeş” din Timişoara va beneficia de cea mai modernă şi performantă tehnică de imagistică prin rezonanţă magnetică. Aparatul IRM 3 Tesla va fi unicul de acest fel dintr-o unitate sanitară publică din vestul României. Aparatul este achiziţionat de Ministerul Sănătăţii şi costă peste 12 milioane de lei.

Potrivit unui comunicat de presă, de marţi, al Spitalului de Boli Infecţioase ”Victor Babeş” din Timişoara, Investigaţia prin Rezonanţă Magnetică (IRM) 3 Tesla oferă cea mai nouă şi cea mai performantă analiză imagistică a corpului uman. Acest aparat RMN utilizează un câmp magnetic dublu prin comparaţie cu dispozitivul aflat acum în dotarea unităţii sanitare, care are 1,5 Tesla. Astfel, are loc o scanare ce oferă imagini de mare precizie a organelor investigate. Dispozitivul poate fi utilizat ca tehnică de diagnosticare pentru toate patologiile ce necesită imagistică, întrucât are numeroase avantaje faţă de un aparat clasic. Examenul imagistic foloseşte un câmp magnetic şi unde radio, reuşind astfel să realizeze imagini foarte clare ale organelor şi structurilor corpului uman.

„Este „următorul nivel” în imagistica medicală. Iar avantajele sunt numeroase, de la timp mult mai redus de investigare, comparativ cu RMN-ul clasic, imagini la rezoluţii ridicate, capacitatea identificării unor leziuni de mici dimensiuni, ceea ce face cu putinţa depistarea unor cancere în stadii incipiente, implicit posibilitatea începerii tratamentului mult mai rapid şi creşterea semnificativă a şanselor de vindecare. Totodată, oferă posibilitatea diferenţierii unei tumori maligne de una benignă, datorită imaginilor de mare acurateţe şi, nu în ultimul rând, datorită tunelului cu deschidere foarte mare, pot fi investigaţi şi pacienţii obezi”, a precizat prof. dr. Cristian Oancea, managerul Spitalul de Boli Infecţioase Timişoara.

IRM 3 Tesla este folosit în investigaţiile imagistice ale sânului şi prostatei, în afecţiunile la nivel cranio-cerebral, musculo-scheletal şi pelvisului. De asemenea, se poate utiliza pentru scanare whole body, a întregului corp, oferind informaţii esenţiale în cazul afecţiunilor oncologice cu metastaze.

„Ceea ce ne dorim, însă, este folosirea aparatului pentru evaluarea imagistică IRM la nivel cardiac. Pentru aceasta sunt necesare soft-uri dedicate, dar rezultatul este unul extraordinar. Practic, vorbim de o analiză completă şi complexă a inimii. Se pot verifica modul de funcţionare a inimii, tipul de afecţiuni cardiace sau disfuncţionalităţile la nivelul vaselor de sânge”, a adpugat Cristian Oancea.

Achiziţia aparatului se realizează prin alocare bugetară de la Ministerul Sănătăţii, 90 la sută, şi o cotă de finanţare locală, de 10 la sută, de la Primăria Timişoara.

Valoarea finanţării acordate de Ministerul Sănătăţii se ridică la 12.465.000 lei.

