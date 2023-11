Spitalul oncologic pentru copii construit de ONG-ul "Dăruiește Viața" a aprins luminile pentru prima dată, în mod simbolic. ”Am terminat prima clădire”

Luminile primului spital construit din donații s-au aprins simbolic vineri seară. Pe clădirea de 9 etaje au fost proiectate și numele celor care au donat bani. Pentru prima dată în România, un ONG construiește un spital de la zero, exclusiv din donații și sponsorizări.

De la "facem un spital", la "am făcut un spital" n-a fost deloc un drum ușor, susțin inițiatorii proiectului. A fost numit "Dăruiește Viața" și în curând vor fi tratați acolo şi primii pacienți.

”Noi facem un spital a devenit Noi Am Făcut Un Spital. Am terminat prima clădire. În această seară, am aprins luminile din spital pentru prima dată în mod simbolic.

Dar nu ne oprim aici. Continuăm cu a doua clădire, acolo unde am aprins reflectoarele, pentru a construi un adevărat campus medical în România.

Mulțumim, Carmen Uscatu și Oana Gheorghiu, pentru curajul incredibil, perseverență și puterea de a ne aduce împreună. 350.000 de donatori și 8.000 de companii.

Mulțumim, Raluca Soaita, arhitecta proiectului, și echipei care a lucrat la un Spital de Copii, gândit și construit pentru nevoile lor.

Mulțumim tuturor donatorilor și sponsorilor care au avut încredere în #Noi și ne-au susținut. Am promis și ne-am ținut de cuvânt. Continuăm împreună.

Mulțumim, Paula Herlo, Alex Dima și Tudor Chirilă. Mulțumim, PRO TV. Mulțumim, Perjovschi Dan. Mulțumim domnului Daniel Buzatu, managerul Spitalului Marie Curie. Mulțumim tuturor celor care ne-au fost alături fizic și în transmisiunea live. Mulțumim voluntarilor care ne ajută chiar în acest moment.

Lista este mult mai lungă. Promitem că revenim zilele următoare. Să ne bucurăm de această reușită extraordinară a noastră, comunitatea Dăruitorilor”, este mesajul postat pe pagina oficială de Facebook a ONG-ului Dăruiește Viața., care a construit spitalul.