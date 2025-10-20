Încă un spital străin se construiește în România. Un grup din Turcia va inaugura o unitate medicală cu 120 de paturi oferind toate specializările esențiale

Grupul turc Medicana, lider în servicii medicale, își extinde prezența în România prin deschiderea unei reprezentanțe în București și planificarea unui spital modern de 120 de paturi, cu inaugurare preconizată pentru 2028. Cu peste 30 de ani de experiență și 18 spitale în Turcia, Medicana își propune să ofere suport pacienților români și să devină un jucător important pe piața locală de sănătate.

Cu Ana Herkmen la conducerea operațiunilor din România, Medicana își propune să își crească treptat prezența pe piață, arată profit.ro.

Grupul turc, printre primii fondatori de spitale private din Turcia, având astăzi 18 spitale și o medie anuală de 5 milioane de pacienți, a încheiat, prin Medicana Health Group, un acord pentru a dezvolta un spital în cadrul Nusco City, București.

Unitatea va avea o capacitate de aproximativ 120 de paturi și va funcționa ca spital general, oferind toate specializările medicale esențiale. Primul spital Medicana din România va fi construit pe un teren de 4.000 mp și va ocupa o suprafață desfășurată de aproximativ 22.000 mp, dintre care 16.000 mp supraterani și 6.000 mp subterani, destinați parcărilor și tuturor facilităților medicale specializate.

Când încep lucrările de construire

Lucrările la spitalului Medicana vor începe la finalul anului 2026, urmând ca unitatea medicală să își deschidă porțile în vara anului 2028. Investiția totală în proiect este de peste 46 milioane euro (fără TVA).

“România și Turcia au o relație îndelungată în privința turismului și chestiunilor medicale, acesta fiind unul dintre motivele pentru care ne dorim să fim prezenți aici. Totodată, România este o țară cu un ritm de dezvoltare susținut și un mare potențial pentru business în toate domeniile, nu doar în sănătate. Ne uităm la această piață de 10 ani”, spune, într-o discuție cu Profit.ro, Botagöz Berra Ağabey, director responsabil cu dezvoltarea internațională a grupului.

Ea precizează că nu este definit un termen pentru acest obiectiv, așa că intrarea în România poate avea loc în perioada apropiată sau chiar peste 5 ani.

"La acest moment vrem să facem Medicana un nume cât mai cunoscut în România. Toate opțiunile (achiziția sau construcția unui spital, n.r.) sunt deschise, dar am prefera să construim și să creăm mai multe locuri de muncă. (...) Am construit un spital în Bosnia, care urmează să fie deschis în curând. Poate următorul nostru proiect va fi în România, nu știm sigur", a completat directorul Medicana. Pe piață din 1992, grupul are unități spitalicești în Istanbul, Ankara, Bursa, Izmir, Konya, Samsun și Sivas.

