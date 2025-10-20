Încă un spital străin se construiește în România. Un grup din Turcia va inaugura o unitate medicală cu 120 de paturi oferind toate specializările esențiale

Autor: Daniel Groza
Luni, 20 Octombrie 2025, ora 11:34
602 citiri
Încă un spital străin se construiește în România. Un grup din Turcia va inaugura o unitate medicală cu 120 de paturi oferind toate specializările esențiale
Pacienții din România vor beneficia de serviciile unui nou spital FOTO Pixabay

Grupul turc Medicana, lider în servicii medicale, își extinde prezența în România prin deschiderea unei reprezentanțe în București și planificarea unui spital modern de 120 de paturi, cu inaugurare preconizată pentru 2028. Cu peste 30 de ani de experiență și 18 spitale în Turcia, Medicana își propune să ofere suport pacienților români și să devină un jucător important pe piața locală de sănătate.

Cu Ana Herkmen la conducerea operațiunilor din România, Medicana își propune să își crească treptat prezența pe piață, arată profit.ro.

Grupul turc, printre primii fondatori de spitale private din Turcia, având astăzi 18 spitale și o medie anuală de 5 milioane de pacienți, a încheiat, prin Medicana Health Group, un acord pentru a dezvolta un spital în cadrul Nusco City, București.

Unitatea va avea o capacitate de aproximativ 120 de paturi și va funcționa ca spital general, oferind toate specializările medicale esențiale. Primul spital Medicana din România va fi construit pe un teren de 4.000 mp și va ocupa o suprafață desfășurată de aproximativ 22.000 mp, dintre care 16.000 mp supraterani și 6.000 mp subterani, destinați parcărilor și tuturor facilităților medicale specializate.

Când încep lucrările de construire

Lucrările la spitalului Medicana vor începe la finalul anului 2026, urmând ca unitatea medicală să își deschidă porțile în vara anului 2028. Investiția totală în proiect este de peste 46 milioane euro (fără TVA).

“România și Turcia au o relație îndelungată în privința turismului și chestiunilor medicale, acesta fiind unul dintre motivele pentru care ne dorim să fim prezenți aici. Totodată, România este o țară cu un ritm de dezvoltare susținut și un mare potențial pentru business în toate domeniile, nu doar în sănătate. Ne uităm la această piață de 10 ani”, spune, într-o discuție cu Profit.ro, Botagöz Berra Ağabey, director responsabil cu dezvoltarea internațională a grupului.

Ea precizează că nu este definit un termen pentru acest obiectiv, așa că intrarea în România poate avea loc în perioada apropiată sau chiar peste 5 ani.

“La acest moment vrem să facem Medicana un nume cât mai cunoscut în România. Toate opțiunile (achiziția sau construcția unui spital, n.r.) sunt deschise, dar am prefera să construim și să creăm mai multe locuri de muncă. (...) Am construit un spital în Bosnia, care urmează să fie deschis în curând. Poate următorul nostru proiect va fi în România, nu știm sigur”, a completat directorul Medicana. Grupul, printre primii fondatori de spitale private din Turcia, având astăzi 18 spitale și o medie anuală de 5 milioane de pacienți, își pregătește intrarea în România, lansându-și deja platforma de social media și în limba română, relevă datele analizate și prezentate anterior de Profit.ro. Pe piață din 1992, grupul are unități spitalicești în Istanbul, Ankara, Bursa, Izmir, Konya, Samsun și Sivas.

Medicul Flavia Groşan, în stare foarte gravă la spital. Ea a promovat mai multe tratamente controversate în timpul pandemiei
Medicul Flavia Groşan, în stare foarte gravă la spital. Ea a promovat mai multe tratamente controversate în timpul pandemiei
Medicul Flavia Groşan, care a promovat mai multe tratamente controversate în timpul pandemiei, este internată în stare foarte gravă, la Secţia de Terapie Intensivă a Spitalului Judeţean...
Un bărbat și-a dat foc pe stradă, în fața unui spital, după ce s-a certat cu soția. Anterior, cheltuise la jocuri de noroc banii împrumutați pentru tratamentul medical al femeii
Un bărbat și-a dat foc pe stradă, în fața unui spital, după ce s-a certat cu soția. Anterior, cheltuise la jocuri de noroc banii împrumutați pentru tratamentul medical al femeii
Un bărbat din Timişoara şi-a dat foc chiar în faţa Spitalului de Oncologie de pe strada Victor Babeş din Timişoara, după ce s-a certat cu soţia sa, internată în unitatea medicală....
#spital, #Turcia, #inaugurare, #unitate medicala, #medici , #spitale
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Un barbat si o femeie s-au asezat la masa de skandenberg si totul a fost filmat: "N-a avut nicio sansa!"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
A vrut sa fuga din Romania prin metoda "tubului de oxigen". Apoi, din sofer a ajuns milionar

LIVE ÎN 00:16:27

Business Focus,
Cu cât poate crește din nou TVA. Riscuri grave pentru economia României în 2026

În 16 de minute

Notifică-mă

Episoade anterioare

Vineri, 10 Octombrie 2025, ora 15:00

Business Focus,
Cârpelile din termoficarea centralizată: Ce orașe din țară și din afară dau clasă Capitalei

Joi, 11 Septembrie 2025, ora 14:00

Business Focus,
The Real Estate Event - The legacy edition

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Cum va fi consolidat blocul din Rahova afectat de explozie. Informații de ultimă oră de la primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu
  2. CTP ironizează bilanțul ”Făcătorului de Pace” Donald Trump: ”Își mai amintește cineva de țările pe care voia să le înșface? Peace of Shit”
  3. Anchetă a Parchetului European. Procurorii conduși de Kovesi caută pe fundul Mării Negre o fermă de midii finanțată din fonduri europene. Până acum au găsit doar nisip
  4. Soldații ruși au primit piei de ren ca să-i încălzească pe front. „Elemente vitale pentru camuflaj”
  5. Ucraina își întărește apărarea. Zelenski dezvăluie numărul de sisteme Patriot de care are nevoie pentru a opri atacurile rusești
  6. Kremlinul, nemulțumit că Moldova își fortifică armata
  7. Încă un spital străin se construiește în România. Un grup din Turcia va inaugura o unitate medicală cu 120 de paturi oferind toate specializările esențiale
  8. Tragedie la Lyon. Patru persoane au murit într-un incendiu devastator izbucnit într-un bloc de zece etaje
  9. Sfaturi pentru proprietarii de animale în caz de dezastru. Ce include kitul de urgență
  10. Nepoata fostului șef SRI, Ioana Timofte, a fost trimisă în judecată. E acuzată că a luat mită sejururi de lux mascate în cursuri de formare profesională