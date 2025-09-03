Teroare într-un spital din România. Acuzațiile grave ale unui fost pacient: „Auschwitz. Lovituri, izbiri de pereți, alinieri ca la armată, injurii și amenințări”

Acuzații grave venite din partea unui fost pacient, cu privire la activitatea unui spital din România: românul a ținut să împărtășească experiența traumatizantă pentru presa locală.

Plângerea cetățeanului vizează personalul de la Spitalul Județean de Urgență Bacău, secția de psihiatrie. Pacienții sunt bruscați și jigniți, susține cititorul Ziarului de Bacău.

„(...) atitudinea angajaților de acolo aduce cu cele din personajele ce făceau de pază la Auschwitz. Din prima clipă te simți ca într-un orfelinat din anii comuniști. Cum am ajuns la concluzia asta? De când am fost primit, am fost bruscat, izbit și aruncat de colo-colo, lucru pe care angajații îl fac cu prisosință în special cu cei mai în vârstă. Am văzut că, în doar câteva minute, un bătrân a fost pus să-și dea pantalonii jos, să fie spălat în modul cel mai barbar posibil (adresându-i-se în același timp tot felul de injurii și invective) și îmbrăcat la loc. Personalul urlă și înjură încontinuu pacienții, fără vreo diferență (posibil este o tactică germană).

Dacă încerci să vorbești civilizat cu cei din personal (în cazul meu, doream acces la telefon, având de transmis câteva documente urgent), am fost catalogat ca recalcitrant și întâmpinat cu invective. Insistând pe această temă, respectiv acces la ochelarii mei, încă de a doua zi mi-au zis că regulamentul nu permite (sic). Erau cel puțin două persoane pacienți ce purtau ochelari și nimeni nu a avut probleme cu asta”, a povestit fostul pacient.

„Lovit, trântit și amenințat”

Cetățeanul revoltat susține că a primit amenințări din partea personalului medical.

„În ziua de 27/08/2025, când am cerut acces la telefon sau, în caz contrar, să fiu externat, dacă nu mi se oferă acest drept, am fost ambuscat în salon de doi bărbați din personal, dar și doi pacienți (lucru bizar), lovit, trântit și amenințat, chiar și de o asistentă, alt lucru bizar. Am fost legat de pat ca ultimul nebun și mi s-a promis că nu o să mai ies viu de acolo. Menționez că nu am amenințat pe nimeni în niciun fel, singura mea stare era de agitație, fiindcă nimeni nu mă asculta. Norocul meu a fost o domniță asistentă care m-a ajutat să mă calmez (vă dați seama că devenisem foarte speriat de promisiunile celor de acolo), făcându-mi o injecție, eu promițând că nu mai fac nimic ce ar deranja din nou conducerea.

Pe toată durata șederii mele în stabilimentul spitalului, nu am văzut decât alinieri ca la armată, lovituri, izbiri de pereți, inclusiv la vizita medicală, unde cei din conducere nu păreau să le pese prea mult”, a declarat fostul pacient.

În plus:

„Bătrânii erau zguduiți, zgâlțâiți ca niște mici copaci și li se aduceau injurii de genul: 'Piz*a mă-*ii de moșneag bătrân! Dumnezeul mă-*ii de bețiv!'

Cei tineri erau loviți după ceafă și de multe ori se adaugă și un picior în c*r spunându-se 'Intrați în saloane, tu-vă Dumnezeu vostru de bețivi!'”, a mai transmis sursa citată.”

