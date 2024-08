Cum au ajuns marile spitale din București să fie „încolțite” de DNA. „Să furi din banii bolnavilor e crimă curată”

Direcția Națională Anticorupție (DNA) a deschis mai multe dosare care vizează fapte de corupție, comise de cei care lucrează în marile spitale din București. Chiar fosta șefă a Administrației Spitalelor (ASSMB), Gabriela Oana Sivache, se află, în prezent, sub control judiciar, fiind suspectată de procurorii anticorupție că a primit 40.000 de lei de la Bogdan Furtună pentru a-l numi în funcția de manager interimar al spitalului „Colțea”.

Anchetatorii urmăresc și alte fapte care ar fi diminuat bugetul pentru tratarea pacienților. Spre exemplu, se verifică legalitatea unor licitații de la spitalele "Sfântul Luca", "Colțea", "Theodor Burghele" și "Obregia”.

Procurorii au indicii cu privire la mita provenind din implementarea unui sistem informatic pentru unitățile medicale enumerate mai sus. Unul dintre denunțătorii DNA este Cristian Plută, fostul director adjunct al ASSMB, el însuși condamnat după ce a luat mită pentru a-l numi pe George Mirel Cristescu în funcția de manager la Spitalul „Colentina”. Dosarul care îi vizează pe Oana Sivache și Bogdan Furtună este în curs de urmărire penală. Anchetatorii au transmis, la solicitarea Ziare.com, că în cazul celor doi inculpați s-a cerut prelungirea controlului judiciar.

Bugetul pentru sănătate, mereu insuficient. Bolnavii, afectați de faptele de corupție

În timp ce bugetul alocat spitalelor este afectat din cauza licitațiilor pentru bunuri și servicii supraevaluate, asociațiile care promovează drepturile bolnavilor au sute de procese deschise pentru decontarea unor tratamente pe care statul „nu are bani” să le asigure pacienților. Spre exemplu, Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer (FBAC) a reușit să demonstreze în instanță, în cazul a 500 de pacienți că statul este obligat să plătească tratamente inovatoare pentru afecțiunile grave. Mai mult decât atât, corupția din sistemul medical îngreunează lupta cu boala, fiind „crimă curată”, preciza președintele FBAC, Cezar Irimia, recent, într-o intervenție pentru Ziare.com.

„Am avut persoane cu melanoame maligne pentru care speranța de viață era de maximum un an. În urma câștigării procesului și administrarea tratamentului salvator, acele persoane sunt în viață. Ministerul Sănătății ne-a acuzat atunci că suntem manipulați de industria pharma, dar noi am reprezentat exclusiv interesele pacienților noștri. Am inițiat astfel de procese pe toate patologiile de boli cronice, cu peste 500 de pacienți implicați. Rata de câștig a fost de 95%”. Să furi din bani pacienților e crimă curată, bolnavii de cancer sunt mereu o urgență, ei se luptă mai mult cu sistemul decât cu boala”, menționează sursa citată.

„Fețele corupției” din sistemul medical. „Se întâmplă des ca pacienții să-și cumpere medicamentele pe care ar trebui să le primească gratuit”

De-a lungul timpului, judecătorii au condamnat medici care au luat șpagă inclusiv de la pacienții de cancer, așa cum este și cazul cunoscutului chirurg oncolog, Octavian Mazilu, prins în flagrant când le cerea bolnavilor mită chiar și 200 de lei, pentru acte medicale care ar fi trebuit să fie gratuite.

Într-un raport privind formele de corupție din sistemul medical, organizația „Transparency International România” descrie ce se întâmplă în țara noastră.

„Personalul medical pretinde plăţi neoficiale pentru a acorda pacienților îngrijirile la care aceştia au dreptul. Se întâmplă des ca pacienţii să-şi cumpere singuri medicamentele pe care ar trebui să le primească în mod gratuit. Există şi situaţii în care unele companii care furnizează medicamente câştigă în mod fraudulos – prin mită şi trafic de influenţă – contracte cu spitalele şi furnizează medicamente contrafăcute şi echipamente medicale de calitate inferioară, practică ce pune în pericol viețile pacienţilor”, se arată în documentul amintit mai sus.

