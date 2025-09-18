Guvernul a tăiat finanțarea din PNRR pentru mai multe spitale care urmau să fie construite în țară. Care sunt proiectele care pierd banii

Autor: Daniel Groza
Joi, 18 Septembrie 2025, ora 14:28
Guvernul a tăiat finanțarea din PNRR pentru mai multe spitale care urmau să fie construite în țară. Care sunt proiectele care pierd banii
Mai multe spitale pierd finantarea PNRR

Ministerul Sănătății a renunțat la finanțarea prin PNRR a unor proiecte spitalicești majore din București, Brașov, Constanța, Arad și Neamț, în valoare totală de peste 4 miliarde de lei, după ce Guvernul a decis că investițiile aflate în stadiu incipient nu mai pot fi continuate.

Digi 24.ro anunță că, potrivit memorandumului adoptat de Guvern, proiectele care pierd finanțarea prin PNRR sunt:

- Construcția de secții de obstetrică și ginecologie, neonatologie, chirurgie pediatrică și pediatrie, Arad – unități noi” conform #377, beneficiar Județul Arad;

- Realizare pavilion nou medicină operațională-politraumă D=P=4E, drum acces și rețele în cazarma 646 Brașov, beneficiar Ministerul Apărării Naționale;

- Construire centru de psihiatrie pediatrică în incinta Spitalului Clinic de Psihiatrie Prof. Dr. Alexandru Obregia, beneficiar Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București;

- Extinderea aripilor A1, A4 A Spitalului Universitar de Urgență București cu regim de înălțime Sth+P+3e/ Sth+P+6e, amenajări parcări exterioare, beneficiar Spitalul Universitar de Urgență București;

- Policlinica municipală, specializarea cardiologie și oncologie, Constanța - spital nou, beneficiar Primăria Municipiului Constanța;

- Construirea unui sediu nou pentru Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț, județul Neamț, cu funcțiuni și tehnologii inovative pentru protejarea climei și digitalizare, beneficiar Județul Neamț.

În total, Ministerul Sănătății a renunțat la 142 de contracte de finanțare cu beneficiari care nu au inițiat proceduri de atribuire a contractelor de achiziții, în valoare totală de 4.1 miliarde de lei.

Până săptămâna viitoare, toate ministerele care gestionează fonduri din PNRR vor avea gata lista finală a proiectelor care nu sunt gata până în vara anului 2026 și care vor rămâne fără finanțare, a anunțat purtătoarea de cuvânt a Executivului, Ioana Dogioiu.

#spitale pnrr, #finantare, #ministerul sanatatii, #proiecte , #PNRR
