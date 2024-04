Managerul care anunță "falimentul" spitalului pe care îl conduce. Cheltuielile de personal, mult mai mari decât în alte centre

Managerul Spitalului Orăşenesc Târgu Cărbuneşti, Sorin Mehedinţu, a afirmat că unitatea medicală pe care o conduce este aproape de a intra în incapacitate de plată. Medicul a declarat că ”99% din bugetul spitalului intră în salarizare”. Calculele Ziare.com pe baza bugetului spitalului din 2024 arată că cheltuielile cu personalul reprezintă 84% din buget.

Pentru anul în curs, totalul veniturilor spitalului este de 83 milioane de lei, iar cheltuielile cu personalul ating aproape 70 milioane de lei, arată bugetul. Din acest total, aproximativ 60% reprezintă salariile de bază, circa 22% din cheltuieli sunt pentru sporuri pentru condiții de muncă, iar aproape 12% reprezintă indemnizații de hrană.

“Suntem într-o situaţie financiară foarte delicată, am folosit un termen nepotrivit, ”faliment”, pentru că totuşi suntem un spital, dar suntem într-o situaţie foarte, foarte delicată din punct de vedere financiar. 99% din bugetul spitalului intră în salarizare, în condiţiile în care nouă ne mai lipsesc patru miliarde pentru furnizori lună de lună. Asta înseamnă că dăm salariile, ne mai rămân cam 400 de milioane aşa, Mai achităm luna următoare iar şi ne adâncim din ce în ce mai mult”, a declarat jurnaliştilor Sorin Mehedinţu.

El a adăugat că, atunci când a preluat conducerea spitalului, în urmă cu un an şi jumătate, datoriile erau de 2 milioane de lei. Datoriile curente ar atinge 5,9 milioane de lei (1,2 milioane de euro), conform HotNews.

O analiză făcută de HotNews pe bugetele raportate de alte două spitale din țară arată că acestea cheltuiesc 70% din buget pe personal. În ultimii ani, spitalul a primit 56 milioane de lei din fonduri europene, prin trei proiecte, scrie sursa citată.

Medicii care au vorbit cu jurnaliștii sub anonimat au declarat că pacienții nu au de suferit, lucru susținut inclusiv de Mehedințu, scie publicația citată anterior. Managerul unităţii medicale susține că angajaţii rămaşi din perioada pandemiei prejudiciază bugetul şi că nu a făcut o reorganizare a spitalului, conform News.ro.

“E mult spus reorganizare. Nu sunt eu genul să fac reorganizare. (…) Încă nu am tăiat din sporuri. Luna asta încercăm să vedem ce putem face, tot am mai dus-o. Sunt 573 de angajaţi, care au scăzut de la 588 de când am preluat eu mandatul. Am ajuns la 573 şi tot nu facem faţă”, a explicat managerul spitalului din Târgu Cărbuneşti.

Întrebat dacă intenţionează să declare falimentul spitalului, Sorin Mehedinţu a răspuns: “Încă nu, v-am zis, e un termen prea dur”.

El se gândeşte să demisioneze din funcţie.

“Probabil îmi voi da demisia. Nu pot să mai manageriez acest spital, nu că am folosit termenul nepotrivit. Suntem depăşiţi ca şi cheltuieli”, a mai declarat managerul spitalului. În anul 2022, Mehedințu, care a fost și consilier local în anii precedenți, a câștigat, în medie, peste 18.000 lei pe lună de la spital, conform ultimei declarații de avere.