Ministrul Sănătății are vești bune pentru români. "Am găsit soluţii pentru continuarea tuturor proiectelor aprobate în PNRR"

Autor: Adrian Zia
Joi, 07 August 2025, ora 22:53
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete FOTO Facebook/Alexandru Rogobete

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, a explicat joi, 7 august, că sunt 15 spitale noi sau clădiri de spitale aflate în construcție, dintre care 12 se află în termenul din PNRR. Totuși, în urma unei discuții cu ministrul Fondurilor Europene, au fost găsite resurse de finanțare pentru continuarea tuturor proiectelor aprobate în PNRR.

Alexandru Rogobete a subliniat, joi seară, la B1 TV, că este pentru prima dată, în ultimii 35 de ani, când se construiesc spitale noi în România.

”Vă rog, nu uitați că este pentru prima dată în ultimele 3 decenii când în România se construiesc spitale noi. Este o realitate, nu este teza mea. Pentru prima dată în ultimii 35 de ani, în România se construiesc spitale noi. Da, normal, ne lăudăm cu asta pentru că este o mare realizare (...) Le veți vedea. De exemplu, anul acesta veți vedea Cluj, Bistrița, Centrul de Arși de la Timișoara, primele spitale noi construite în ultimii 35 de ani”, a declarat Alexandru Rogobete.

Ministrul Sănătății a explicat că inițial în PNRR erau cuprinse 24 de noi spitale sau construcții.

”În Planul Național de Redresare și Reziliență, indicatorul Comisiei Europene era de a construi minim 19 unități sanitare sau corpuri noi de clădiri în cadrul spitalelor existente. Noi am aprobat spre finanțare 24 de astfel de obiective, pentru că ne-am așteptat la acea perioadă ca o parte din ele să se blocheze din N motive. Am pus mai multe, ținând cont de legislația achizițiilor publice, ținând cont de blocajele birocratice, de cele mai multe ori, ținând cont de faptul că responsabil pentru construcția acestor spitale nu este Ministerul Sănătății, este autoritatea locală care a semnat contractul de finanțare”, a mai spus Rogobete.

În prezent sunt 15 șantiere în lucru, dintre care 12 sunt în termenul din PNRR.

”În momentul de față sunt 15 șantiere, nu 12. N-am spus 12 niciodată. Sunt 15 șantiere aflate în construcție, din care 12 se află în termenul din PNRR, adică au contractul de execuție semnat până în iulie 2026. Celelalte 3 au termenul de execuție depășit de termenul din PNRR”, a precizat ministrul Sănătății.

Alexandru Rogobete a dezvăluit că au fost găsite surse de finanțare pentru toate proiectele aprobate în PNRR.

”Ieri am avut o întâlnire bună, foarte constructivă, spun eu, cu ministrul Fondurilor Europene, căruia îi mulțumesc pentru colaborarea excelentă pe care o avem în ultima perioadă, de când am preluat portofoliile, și am găsit soluții pentru continuarea tuturor proiectelor aprobate în PNRR. Este o informație extraordinar de importantă, pentru că, până la urmă, sigur, este important să discutăm și tehnic, și să evaluăm progresul PNRR, dar eu cred că pentru oameni și pentru pacienți, și pentru întreg sistemul, mai important decât orice este faptul că am găsit resurse financiare pentru continuarea tuturor proiectelor aprobate inițial în PNRR”, a mai transmis ministrul Sănătății.

Potrivit acestuia, parte din proiecte vor fi finanțate 100% prin PNRR, altele cu bani din Programul Operațional Sănătate.

”Nu discutăm despre niciun împrumut suplimentar, urmând ca diferența de la 19 până la 24 să fie finanțate din Programul Național pentru Investiții în Infrastructura de Sănătate (...) Dar, una peste alta, discutăm despre continuarea unor proiecte. Mă bucur că am reușit să găsim soluții pentru acoperirea acestor costuri și continuăm, până la urmă, proiectele care vor aduce pentru prima dată în ultimii 35 de ani pentru construcția de spitale noi”, a adăugat Alexandru Rogobete.

