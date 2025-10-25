Radu Gănescu despre realitățile sistemului de sănătate din România: ”Nu lipsesc legile, ci aplicarea lor” / ”Nu există controlul calității actului medical”

Cazurile în care pacienții rămân ore întregi fără supraveghere medicală oferă, potrivit lui Radu Gănescu, președintele Coaliției Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice din România (COPAC), „o imagine de nedorit a sistemului de sănătate”. Într-un interviu pentru Adevărul, el subliniază că tragediile din spitale nu mai pot fi explicate doar prin lipsa fondurilor sau a politicilor, ci mai degrabă prin atitudinea celor care activează direct în sistem.

„Când vorbim de sistemul de sănătate, vorbim de politici, instituții, spitale, manageri, doctori, asistente, de tot ce înseamnă sistem. Dar în cazuri ca acesta, sunt oamenii de la fața locului care fac ca un sistem să fie nefuncțional”, afirmă Gănescu. Momentul în care „un pacient este uitat într-o secție și șapte, opt ore nu se uită nimeni la el” ține de responsabilitatea personalului, nu de deciziile Casei Naționale, ale Ministerului Sănătății sau ale autorităților locale. „Faptul că sunt lipsiți de orice răspundere și că pur și simplu nu vor să-și facă activitatea ne arată oglinda nedorită a sistemului”, adaugă acesta.

El atrage atenția că, în spitale, „nu există nicio penalitate”. Chiar și când apar greșeli grave, „salariul merge înainte și lucrurile dispar, apar în altă parte sau în alt spital”. Lipsa unor sancțiuni reale perpetuează comportamentele neprofesioniste, iar pacientul rămâne singurul care plătește.

În opinia sa, mecanismele de control existente nu sunt eficiente. Casa Națională de Asigurări decontează servicii medicale, dar nu verifică dacă acestea sunt realizate efectiv.

„Nu avem resurse umane și nu există controlul calității actului medical. Vedem că spitalele descentralizate, aflate în subordinea autorităților locale, rămân adesea doar pe hârtie. (...) De multe ori autoritățile locale vor să aibă spitale, dar în același timp nu se ocupă să aibă și calitatea îngrijirilor sau să ofere servicii acele spitale, doar să fie deschise. De ce? Pentru că foarte simplu, vin niște bani și niște oameni sunt plătiți chiar dacă oferă sau nu oferă servicii medicale, ca și exemplu din cazul respectiv.”

Direcțiile de Sănătate Publică, de asemenea, sunt depășite: „Un lucru foarte, foarte important: singura instituție de reacție de sănătate publică care oferă autorizațiile, care ar trebui să controleze, are capacitățile limitate în fiecare județ. Sunt puțini oameni pentru ce ar trebui să existe și mai există și relațiile de prietenie dintre medici, dintre asistente, dintre cei care lucrează într-un anumit mediu. Și astfel de lucruri în general se ascund, nu apar public. Iar cele care apar public, vedem cu toții că sunt mai mult sau mai puțin rezolvate. Poate dacă ajunge Ministrul Sănătății, vedem că în ultimii 10 ani, perspectiva e următoarea: Se întâmplă ceva, merge Ministrul, se iau măsuri. Nu merge Ministrul, nu se iau măsuri. Cam ăsta e nivelul nostru de control”, explică el.

Cazul Beiuș

Discuția a venit în urma tragediei de la Spitalul Municipal din Beiuș, unde o femeie de 79 de ani a fost lăsată fără supraveghere medicală ore întregi, până a intrat în comă și a decedat a doua zi la Oradea. Niciun cadru medical nu a intervenit, iar singura persoană care a alertat autoritățile a fost o infirmieră din interiorul spitalului. Ancheta internă a condus la o singură sancțiune – reducerea salariului unui medic cu 25% pe șase luni – în timp ce familia victimei a depus plângere penală pentru ucidere din culpă și acțiune civilă pentru malpraxis. Parchetul Beiuș investighează acum cele opt ore în care pacienta a fost ignorată complet.

Regulamentele medicale interzic abandonarea pacienților în secții, indiferent de gravitate. „Este regula numărul unu”, explică Gănescu. „Faptul că se întâmplă așa ceva arată o deficiență gravă de management. Dacă nu poți asigura ture și servicii permanente, trebuie să te reorganizezi. Ministerul Sănătății a spus de ani de zile că, dacă nu există capacitate pentru spitalizare, acele unități pot deveni ambulatorii. Acolo pacienții pot fi tratați și monitorizați în siguranță.”

El subliniază că multe tragedii apar din refuzul administrațiilor locale de a recunoaște limitele lor: „Dacă nu ai personal, aparatură și resurse, nu poți pretinde că funcționezi ca spital. Ține de managementul local și de ce vrea fiecare comunitate să ofere. Dar dacă nu poți, mai bine oprești activitatea de spitalizare decât să pui vieți în pericol.”

Anchete fără efect și legislație ineficientă

Radu Gănescu atrage atenția că majoritatea anchetelor interne sunt simbolice.

„Marea majoritate dintre ele se termină cu penalități de 10% din salariu. Nu are nicio valoare, atât timp cât pierzi viața unui om.” România are o lege a malpraxisului, dar aceasta este ineficientă. „Medicul plătește asigurare, însă pacientul sau familia lui nu sunt despăgubiți. În ultimii ani, doar un singur caz a fost câștigat. Lipsa unei legislații aplicabile face imposibilă tragerea la răspundere.”

Cazurile de malpraxis sunt frecvente, dar mulți pacienți nu știu cum să le definească juridic sau cum să acționeze.

„Un pacient care nu este tratat sau nu este văzut de medic, de asistent sau de oricine este deja un caz de malpraxis, mai ales dacă duce la deces”, spune el. Lipsa de informare și educație medicală face ca oamenii să accepte pasiv situațiile nedorite, iar legislația ambiguă descurajează orice acțiune.

„Presa joacă și ea un rol important, pentru că de multe ori abia după ce un caz devine public autoritățile reacționează”, completează Gănescu. Lipsa comunicării între medici, pacienți și familii și absența farmacistului clinician în spitalele românești contribuie la riscuri și erori.

„De obicei, la noi nu se vorbește cu familia. Ce să vorbesc eu cu familia? Că n-am timp să vorbesc, că eu sunt medic, eu le știu pe toate. Asta se întâmpla până în ’89. Din păcate a mai rămas, să spunem așa, metehna asta a sistemului paternalist. Noi știm tot, noi tratăm, voi nu știți nimic. Nu mai e așa. Acum dialogul între pacient și medic este un parteneriat. Pentru că trebuie să aibă foarte multe informații, mai ales la ce medicină se face acum, terapie țintită, ca să mă trateze într-un mod corect. Lucrurile astea trebuie să se întâmple.”

Gănescu compară România cu alte state europene: „Noi avem 15-16 milioane de locuitori și 700 de spitale. Polonia are 38 de milioane și 900 de spitale. În Europa, peste 80% din tratamente se fac în ambulatoriu, la medicul de familie sau la domiciliu. La noi totul se face în spital. Rezultatul e previzibil: spitale aglomerate, costuri mari și eficiență scăzută. Sunt spitale unde nu merge caloriferul, unde nu există anestezist sau e în concediu și te reprogramează peste o lună. Noi am învățat că totul se întâmplă în spitale, dar nu așa e medicina. Spitalele ar trebui să trateze cazurile grave, care chiar au nevoie de intervenții chirurgicale și echipe multidisciplinare. Restul ar trebui rezolvat în ambulatorii sau în medicina primară”, mai spune el.

Soluții pentru un sistem funcțional

Potrivit lui Gănescu, o rezolvare ar fi crearea unor rețele medicale regionale: „Când un pacient face infarct, ambulanța ar trebui să știe exact unde îl duce. Nu să piardă timp între spitale care nu au cardiologi sau echipamente. Fiecare unitate ar trebui să aibă un rol clar în circuit.”

El susține că sistemul privat ar trebui să vină într-o completare a celui privat, nu să reprezinte doar o opțiune mai bună pentru cei care își permit serviciile.

„Asigurarea trebuie să urmeze pacientul. Dacă sunt asigurat, ar trebui să pot merge și la privat fără să plătesc din buzunar. Sistemul privat ar trebui să intervină acolo unde publicul nu funcționează. Cine vrea condiții mai bune, plătește suplimentar. Dar accesul de bază trebuie garantat tuturor.”

Schimbarea mentalității este însă cea mai dificilă. În final, Gănescu subliniază că există și exemple pozitive „Avem o legislație uriașă, suprareglementată. Nu lipsesc legile, ci aplicarea lor. Mulți medici foarte buni pleacă nu pentru bani, ci pentru că vor să facă medicină adevărată, cu echipe și cercetare. Cei care rămân trebuie susținuți să facă meserie, nu să lupte cu birocrația și lipsa de echipamente. Am văzut spitale care se învârt după soare, cum se spune, cu echipe implicate și condiții foarte bune. Dar ele sunt excepții. Ar trebui să devină regulă. Când oamenii vor merge acolo unde există calitate, iar celelalte spitale nu vor mai avea pacienți, sistemul se va echilibra singur.”

