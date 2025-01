Acuzații grave la adresa Spitalului Județean Tulcea. Femeie cu AVC găsită de familie cu răni oribile pe spate. "Ne-au dat-o ca să moară acasă"

Tinca Covalencu, o femeie în vârstă de 89 de ani, a suferit un accident vascular cerebral înainte de sărbători și a fost internată de urgență la Spitalul Județean Tulcea. După 18 zile în unitatea medicală, bătrâna, care este imobilizată la pat și nu poate comunica, prezenta escare adânci pe spate și pe fese. Familia a descoperit aceste răni acasă, după ce medicii au decis să o externeze, afirmând că „nu mai au ce să-i facă”.

„Vreau să nu mai treacă nimeni prin așa ceva. Poate ne vine și nouă rândul și nu aș vrea să fim tratați la fel”, a declarat, pentru hotnews.ro, Florin Candiu, ginerele femeii.

În ajunul sărbătorilor, pe 21 decembrie, doamna Tinca a suferit un accident vascular cerebral. Conform ginerele ei, până în acel moment, femeia avea o viață normală pentru vârsta sa înaintată: se hrănea, mergea singură la baie și se uita la televizor.

„După ce a făcut AVC-ul, efectiv a paralizat: nu a mai vorbit deloc, iar toată partea stângă nu mai poate s-o miște. În schimb, aude ce se vorbește lângă ea”, a spus bărbatul.

Imediat după ce a făcut AVC, tulceanul, împreună cu soția, a chemat salvarea, care a dus-o pe soacra sa la Spitalul Județean din Tulcea, unde avea să stea internată 18 zile la secția de Neurologie.

„Mergeam zilnic la ea s-o vedem, iar asistentele ne-au spus să-i ducem pamperși și șervețele umede cu care s-o curețe. De fiecare dată când ajungeam acolo, asistentele veneau lângă noi, vorbeam și ne spuneau că i-au dat mâncare, că au schimbat-o și așa mai departe. Și noi aduceam în continuare, în fiecare zi, scutece și șervețele umede. Soția a dus, preventiv, și o cremă specială, Sudocrem”, a declarat Florin Candiu.

După cele 18 zile de internare, medicul care a avut-o în îngrijire pe bătrână le-a spus că nu mai are ce să-i facă și ar fi bine s-o ia acasă.

Pe fișa de ieșire din spital, consultată de HotNews, scrie însă că „nu s-a eliberat recomandare pentru îngrijiri medicale la domiciliu / paliative la domiciliu deoarece nu a fost necesar”.

„Practic ne-a dat-o ca să moară acasă”, a spus cu tristețe Florin.

Acasă, însă, Florin și soția sa au avut parte de o surpriză groaznică.

„Când am intrat în apartament, mirosea atât de urât încât a trebuit să deschidem geamurile. După ce am urcat-o în pat, soția a vrut s-o schimbe și a descoperit că avea un pampers uscat pus peste unul ud și vechi. Deci ei nu o schimbaseră, doar au pus pe deasupra un scutec curat”.

Mai mult, când au dezbrăcat-o, cei doi au observat că femeia avea pe fese escare în putrefacție, adânci de câțiva centimetri.

„Când am văzut găurile în carne vie, m-am gândit că, probabil, viermii mai lipseau. Vă dați seama prin ce dureri a trecut, pentru că ea nu poate să vorbească, să se plângă. Cred că își dorește moartea”, a mai spus ginerele bătrânei.

Când i-au reproșat doctoriței care a avut-o în îngrijire pe bătrână, și i-au arătat și fotografii cu rănile acesteia, cadrul medical ar fi rămas „șocată de imagini, dar nu a zis nimic”, povestește Valentina, fiica femeii.

Contactat de HotNews, purtătorul de cuvânt al spitalului a afirmat că „familia ar fi trebuit să facă o sesizare scrisă, nu să vorbească cu presa”. În răspunsul său la întrebarea reporterului referitoare la starea în care a fost găsită femeia, el a menționat că „probabil că a făcut escare datorită afecțiunii dânsei”.

Managerul spitalului tulcean, Ion Tudor Năstăsescu, a cerut reporterului HotNews să scrie pe adresa de mail a unității medicale și să trimită și pozele acolo pentru că deja „a vorbit la spital și se va ocupa cineva”.

Între timp, un reprezentant al spitalului a comunicat că se va face o anchetă și se vor trimite rezultatele acesteia după finalizare.

