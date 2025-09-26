Ministrul Sănătății, despre focarul de la Spitalul de Copii din Iași: „Inacceptabil ca aceste situații să nu fie raportate și să nu fie luate măsuri”

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a reacționat ferm la cazul focarului de infecție şi al deceselor de la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iaşi. El a declarat vineri, 26 septembrie, că este „inacceptabil ca aceste situații să nu fie raportate şi să nu fie luate măsurile specifice”.

„Din datele medicale existente, la momentul de faţă, puse la dispoziţia Ministerului Sănătăţii, nu putem realiza o legătură directă din punct de vedere medical, între infecțiile asociate şi celelalte patologii sau comorbidități ale pacienților. Legătura directă de cauzalitate va fi stabilită de experții în medicină legală şi nu vreau eu să speculez sau să mă antepronunț. Însă, în zona administrativă, din datele pe care le am, prima infecție a apărut în 13 septembrie, dar aceasta a fost raportată către Direcția de Sănătate Publică Iaşi cu întârziere de către unitatea sanitară, abia în 19 septembrie, când la nivelul spitalului erau deja patru pacienți infectați”, a declarat, vineri, la Digi24, ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete.

Ministrul a precizat că datele preliminare pe care le are arată că spitalul nu a luat la timp măsurile necesare de izolare, la nivelul Secției de Terapie Intensivă, şi nu a transmis informările şi raportările în timp util către DSP, conform legislației în vigoare.

„Am dispus acum de urgență un control comun, la care vor participa șeful Corpului de Control al Ministerului Sănătății şi șeful Inspecției Sanitare de Stat din Ministerul Sănătății, care se vor deplasa de urgență la Iaşi, împreună cu echipele tehnice ale Ministerului Sănătății, pentru evaluarea situației”, a afirmat Rogobete.

Focarul de infecție trebuia declarat după 3 cazuri

Ministrul a explicat că, potrivit normelor în vigoare, după apariția a trei cazuri se declară focar şi se instituie măsuri epidemiologice speciale, dar conducerea spitalului trebuia „să raporteze şi să monitorizeze” de la apariția primului caz.

„Faptul că au ajuns la șase zile distanță să raporteze şi iată că Ministerul Sănătății află de această situație astăzi, în 26 septembrie, deci practic la 13 zile distanță, mi se pare o lipsă de profesionalism care sigur că va fi investigată”, a afirmat Rogobete.

Potrivit ministrului, până acum, inspectorii sanitari din cadrul DSP Iaşi au aplicat deja o serie de măsuri, între care o amendă contravențională de 10.000 de lei epidemiologului spitalului, pentru nerespectarea prevederilor legale în controlul infecțiilor nosocomiale şi sancționarea cu 10.000 de lei a mediului ATI, pentru nerespectarea protocoalelor. De asemenea, unitatea sanitară a fost amendată cu 50.000 de lei, pentru nerespectarea protocoalelor, a mai informat Alexandru Rogobete.

„Alte măsuri dispuse sunt închiderea temporară a corpului A din secția ATI până la rezolvarea actualului context epidemiologic, modificarea programului de vizită pentru toată secția ATI, atât din corpul A, cât şi din corpul B, și celelalte măsuri epidemiologice, clasice, specifice pentru asemenea situații. Am dispus corpului de control la Ministerului Sănătății şi Inspecției Sanitare de Stat ca până săptămâna viitoare, miercuri cel târziu, să avem un raport de control final şi, dacă este necesar, cu siguranță, voi demite atât directorul Direcției de Sănătate Publică, cât şi directorul unității sanitare din Iaşi şi toate persoanele implicate vor fi sancționate corespunzător”, a mai spus Rogobete.

„Asta în anul 2025, când discutăm despre măsuri care să limiteze infecțiile”

Ministrul Sănătății consideră „inacceptabil” ca într-un spital de pediatrie, într-o secție de ATI de neonatologie, aceste situații să nu fie raportate şi să nu fie luate măsurile specifice”. „Asta în anul 2025, în contextul în care, de câteva luni, discutăm periodic despre noi protocoale şi despre noi măsuri pentru limitarea infecțiilor asociate activității medicale”, a punctat Rogobete.

Ministrul Sănătății a promis că, după ce va primi raportul corpului de control, va face publice, „ca de fiecare dată”, măsurile pe care le va lua în urma constatărilor inspectorilor trimiși, vineri, la Iaşi.

„Dar vă spun sigur că cei care nu şi-au făcut treaba vor pleca acasă fără nicio discuție”, a avertizat ministrul.

Întrebat ce informații are despre cei trei copii care, deși sunt infectați cu bacteria Serratia Marcescens, sunt în viață şi primesc îngrijiri medicale, Rogobete a răspuns „Informațiile pe care le am la acest moment, dar am cerut un raport medical extins, arată că sunt într-o stare bună, sunt la ATI, dar sunt stabili din punct de vedere hemodinamic. Nu am informații suplimentare în acest moment”.

Ministrul a informat că unul dintre copii a fost transferat la Spitalul „Marie Curie”, din Capitală, iar ceilalți doi au rămas la Iaşi, unul fiind izolat în Secția ATI a spitalului.

Direcția de Sănătate Publică Iaşi a început o anchetă epidemiologică la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” în legătură cu un posibil focar de infecții cu o bacterie, după ce șase copii ar fi murit în ultimele zile în secția de Terapie Intensivă. Directorul Spitalului de Copii „Sfânta Maria” din Iași, Cătălina Ionescu, a declarat că germenele identificat este unul sensibil la antibiotice, ea precizând că s-a decis limitarea internărilor la ATI încă din 16 septembrie.

