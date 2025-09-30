Bacteria care a ucis copii la spitalul „Sf. Maria” din Iași a fost găsită și la spitalul județean din Târgu Mureș. Dar focarul de aici a fost stins. Lecții de la medicii mureșeni

Înainte de moartea a 7 copii, infectați cu bacteria Serratia Marcescens la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași, o situație similară a fost tratată diferit în iunie 2025, la Spitalul Județean de Urgență Târgu Mureș. Atunci, focarul de infecție s-a extins la 8 bebeluși, însă medicii au implementat măsuri stricte de la primul caz.

Incidentul de la Târgu Mureș a fost rezolvat fără decese, iar unul dintre factorii cheie a fost comunicarea rapidă cu echipele DSP, înainte de existența focarului, spune Dr. Mihai Negrea, medic specialist epidemiolog cu supraspecializare pe managementul infecțiilor asociate asistenței medicale.

Din păcate, în cazul celor 9 copii infectați cu bacteria la Iași, medicii nu au luat la timp măsurile necesare pentru a opri răspândirea bacteriei periculoase.

Medicul a explicat ce măsuri au fost luate pentru ca toți bebelușii infectați să primească tratamentul necesar fără a-i expune și pe ceilalți micuți din Spitalul Județean de Urgență Târgu Mureș.

„La începutul lunii iunie 2025 am avut 8 infecții în sânge, sepsis se numesc, cu Serratia Marcescens, în compartiment de terapie intensivă și prematuri, că la noi sunt într-un singur loc - două saloane de terapie intensivă și două de prematuri.

Ads

Primele recoltări se fac la momentul în care există o manifestare clinică și o suspiciune și o face medicul curant, care tratează pacientul. Noi facem screeninguri, avem pe spital procedură, că toți pacienții care sunt în terapie intensivă trebuie să fie screenați la 7 zile, că toți pacienții care vin din alte spitale sau centre de îngrijire trebuie să fie screenați la internare, se iau tampoane de pe piele, din gât, din nas. Patologic, ce înseamnă sânge, urină, aspirat traheal asta fac medicii curanți când suspectează o infecție la acel nivel.

Undeva între 1 și 2 iunie a fost. Primul rezultat l-am avut în data de 3 iunie, un singur caz și în momentul ăla la noi la spital procedura prevede că se iau măsuri de limitare a infecției asociate. La primul rezultat de laborator, nu știm în momentul ăla dacă e infecție, dacă e colonizare, dar noi dăm măsuri de limitare după primul rezultat de laborator, abia după aia discutăm cu medicii și stabilim dacă e infecție din spital, e infecție din altă parte, e colonizare, e contaminare, dar de la primul caz măsurile sunt stricte și atent monitorizate”, a explicat medicul.

Ads

8 infecții în doar 3 zile la Târgu Mureș

Opt cazuri de infecție cu Serratia Marcescens, diagnosticate în trei zile. A doua zi după identificarea primului caz, echipa SPIAAM (Serviciul de Prevenire a Infecțiilor Asociate Asistenței Medicale) a spitalului a anunțat DSP că există suspiciune de focar. Imediat s-a început o anchetă preliminară, s-au limitat internările în maternitate, dar și transferurile din alte centre. Apoi s-au luat măsuri de contact pe secția unde au apărut infecțiile.

„În zilele următoare au ieșit pozitive și alte cazuri, în total am ajuns la 8 în trei zile, pozitive cu sepsis. A doua zi după ce am avut primul caz, am anunțat DSP că avem o suspiciune de focar, un număr de cazuri, că începe o anchetă preliminară, că limităm internările și toate cazurile care vor să fie transferate la Târgu Mureș, pentru că există cereri uneori ca alți copii din alte centre să vină la Târgu Mureș, că vor fi redirecționate către alte centre de același nivel, că nu mai putem prelua, având o situație epidemiologică și până la limitarea ei se mențin măsurile, ca să putem gestiona cazurile.

Ads

Anunțăm DSP-ul, nu așteptăm să se facă focar, discutăm telefonic despre măsurile pe care am vrea să le implementăm, și începem să lucrăm cumva împreună. Mai important e după aia, ce facem pe secție.

Imediat ce se întâmplă o situație de genul ăsta, echipa de SPIAAM (Serviciu de Prevenire a Infecțiilor Asociate Asistenței Medicale), merge pe secție și implementează măsuri: în cazul ăsta fiind sepsis se fac măsuri de contact, asta înseamnă că toată lumea care intră în secție, intră la copii, trebuie să fie echipată cu echipament de unică folosință, mănuși, se verifică cum se spală pe mâini, să fie dezinfectant, materiale de unică folosință, să fie disponibile suficiente. Se monitorizează fizic, prin observare, adică stă cineva de la noi de la SPIAAM - suntem patru epidemiologi, trei infecționiști și doi igieniști - și îi urmărește cum lucrează, le atrage atenția, explică regulile, se reinstruiește tot personalul care lucrează în fiecare zi în ture, adică să fie acoperit tot personalul, se reinstruiește privind măsurile de limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale. Verificăm persoanele, unghiile, inelele, oricum facem asta și în afară, dar în focar se întâmplă asta mult mai intens, cu check-listuri.

Ads

Primul pas când ai situații de genul ăsta este să limitezi, deja ai trecut pasul de prevenție, dacă mergea prevenția bine, nu se întâmpla”, a subliniat dr. Negrea.

Ce s-a întâmplat după identificarea primului caz

După identificarea primei infecții, în ziua următoare au mai apărut încă patru cazuri, apoi în ziua următoare încă trei. Cazurile cu același tip de infecție au fost mutate imediat în același salon și îngrijite numai cu personal dedicat, iar cei neinfectați au fost mutați separat.

„Avem relație cu laboratorul, toate probele pozitive sunt anunțate într-un soft comun, între noi, SPIAAM și laborator și practic verificăm și noi tot ce iese înainte să fie anunțați medicii curanți, de multe ori noi anunțăm pe medicii curanți, vedeți că este o infecție sau o posibilă infecție.

În ziua următoare, după primul caz, au mai apărut încă patru cazuri confirmate și în ziua următoare, încă trei. Noi aveam deja toate măsurile implementate, bineînțeles când am avut mai multe cazuri am început să colportăm, așa se numește, am început să punem toate cazurile care sunt cu același tip de infecție, în același tip de îngrijire, adică prematuri, pe terapie intensivă astfel încât să controlăm, toți pacienții neinfectați separat de cei infectați.

Ads

Îngrijirea se face cu personal dedicat, adică personalul nu trece dintr-un salon în altul, cu echipament de protecție full, cu monitorizare zilnică și de câteva ori pe zi, plus teste, sunt teste rapide ca să vedem încărcătura microbiană și începem să căutăm care ar putea să fie sursa, să vedem de unde provine bacteria, cum ajunge în sânge.”

Sursa infecției cu Serratia Marcescens

Medicii de la spitalul din Târgu Mureș au căutat apoi sursa bacteriei. A urmat un nou set de probe prelevate și a fost analizată modalitatea în care bebelușii prematuri sau cu diferite probleme grave de sănătate primeau mâncarea și medicamentele. Echipa din spital a realizat că manevra de dezinfectare a cateterelor nu era făcută cum trebuie și au remediat imediat procedura.

„Am luat probe de suprafețe, de chiuvetă, de mâini ale personalului, din dezinfectant, suspectam că poate fi orice.

Am realizat cam cum s-a transmis, sursa primordială nu am identificat-o, de unde a venit bacteria, dar cum s-a transmis – ce aveau în comun toți copiii care s-au infectat, aveau catetere ombilicale, la copiii mici nu poți să pui branulă cum pui pe venă la adulți, la prematuri și la copiii foarte mici se pun în buric, practic pe acolo unde a fost cordonul ombilical se pune un cateter pe care se administrează și mâncare, și medicamente, niște catetere care trebuie îngrijite foarte atent, pentru că ele pot fi prin sursă deschisă, sursă de infecție. Ce am observat noi, asta trebuie să înțeleagă toată lumea, când se întâmplă o situație de genul ăsta în general nu e o problemă că cineva personal greșește, ori e o procedură care nu e făcută bine, ori ceva sistemic, o regulă care e prost implementată.

Ads

Noi ce ne-am dat seama este că dezinfecția pe acele catetere se făcea cu o singură ștergere cu dezinfectant de nivel înalt, am observat că este nevoie de trei ștergeri ca să se ajungă la un nivel de încărcătură microbiană acceptabilă, aproape de 0.

Am remediat manevra, automat nu a mai apărut niciun caz, am mers cu monitorizările, orice copil care dădea semn că ar putea să aibă o infecție se recolta probă, să nu vă imaginați că am luat numai de la cei 8, am luat de la toți, în momentul ăla am avut 19 copii în secțiunea de prematuri, terapie intensivă.

Sunt cu malformații cardiace, prematuri, greutate mică la naștere, displazie de vase mari, copii foarte vulnerabili, de fapt bacteria asta se prinde în general de organismul imunocompromis, noi tot timpul întrăm în contact cu ea dar nu ne infectăm”, a relatat medicul epidemiolog.

Cum au supraviețuit toți bebelușii infectați în iunie

„Nu s-a pierdut timp deloc. În momentul în care am observat pattern-ul și am văzut că la primul copil a fost cu sepsis și a răspuns bine la tratament, la toți ceilalți copii nu s-a așteptat antibiograma la final, toți ceilalți copii care aveau simptome de infecție au primit tratament de la medicii curanți pe bacteria respectivă.

Ads

Inevitabil, din când în când vor apărea infecții și focare. Dacă în spital descoperim o situație, nu o sancționăm, dacă descoperim în spital o problemă trebuie raportată, nu sancționată, noi vrem să încurajăm raportarea, nu sancționăm personalul că greșește sau că se întâmplă lucruri, dar în momentul în care hotărâm că mergem și acționăm într-un anumit fel, toată lumea trebuie să fie pe aceeași pagină, toată lumea trebuie să respecte. Avem și norocul unui spital cu o foarte bună colaborare între departamente”, a declarat pentru News.ro Dr. Mihai Negrea, medic epidemiolog.

Ads