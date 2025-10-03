Imagini șocante din „Spitalul Groazei”, care încă funcționează. Godină: „La mine în magazie e mult mai OK” FOTO

Autor: Dan Stan
Vineri, 03 Octombrie 2025, ora 14:28
528 citiri
Imagini șocante din „Spitalul Groazei”, care încă funcționează. Godină: „La mine în magazie e mult mai OK” FOTO
Spitalul Groazei din Brașov / FOTO: Marian Godină, Facebook

Mizerie și paragină la Spitalul Județean din Brașov. Marian Godină a distribuit în social media imagini de la fața locului, în plin scandal privind decesele de la secția ATI a Spitalului din Iași.

„Pozele astea sunt făcute de mine, în urmă cu aproximativ o săptămână, la Spitalul Județean Brașov, secția Tractorul. Fără exagerare, la mine în magazie e un mediu mult mai OK”, a declarat polițistul de la Rutieră, pe pagina sa de Facebook.

Stadiul spitalelor regionale promise cetățenilor

De-a lungul timpului, politicienii s-au întrecut în promisiuni, cu privire la construirea spitalelor regionale. Unii au promis chiar opt astfel de spitale, la un moment dat. Argumentele oficialilor de la acea vreme erau valide: îmbunătățirea infrastructurii medicale și reducerea dependenței de spitalele din București, pentru cazurile complexe. Totuși, dacă tragem linie, prea puține dintre cele promise au fost și împlinite. Teoria a fost bună, dar punerea în practică a lipsit.

Ideea unor spitale regionale a fost lansată în perioada Guvernului Călin Popescu Tăriceanu (PNL-PD), în anul 2005. Aceasta a fost readusă la viață în 2012, în timpul Guvernului Ponta. PSD promitea în programul de guvernare opt spitale regionale, care urmau să fie construite la Iași, Cluj, Craiova, Timișoara, Târgu Mureș, Constanța, Brașov, Brăila/Galați.

După tragedia de la Colectiv, de la finalul lui 2015, ideea spitalelor regionale a fost impulsionată și mai mult de societate, iar politicienii au încercat să o folosească pe cât de mult posibil. Astfel, în 2016, iar a fost scos de la „sertar”, acest subiect. Liviu Dragnea susținea că această ambiție, de construire a opt spitale regionale, va fi împlinită până în anul 2020. Însă, până la finalul acelui an, nu au fost gata nici măcar studiile de fezabilitate.

Odată cu trecerea timpului, planurile și declarațiile guvernanților s-au schimbat. Astfel, de la opt spitale regionale - la nivelul discursului public, s-a ajuns la modul concret, ca pe masa executivului, să mai existe doar trei proiecte: Iași, Cluj și Craiova. Celelalte cinci spitale regionale au rămas mai degrabă la stadiul de promisiuni - VEZI AICI.

Bacteria care a ucis copii la spitalul „Sf. Maria” din Iași a fost găsită și la spitalul județean din Târgu Mureș. Cum au reușit medicii mureșeni să stingă focarul
Bacteria care a ucis copii la spitalul „Sf. Maria” din Iași a fost găsită și la spitalul județean din Târgu Mureș. Cum au reușit medicii mureșeni să stingă focarul
Înainte de moartea a 7 copii, infectați cu bacteria Serratia Marcescens la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași, o situație similară a fost tratată diferit în iunie 2025, la Spitalul...
Cum procedează medicii din Franța în cazul infecțiilor nosocomiale din spitale: ”Nimeni nu se așteaptă de la tine să știi totul”
Cum procedează medicii din Franța în cazul infecțiilor nosocomiale din spitale: ”Nimeni nu se așteaptă de la tine să știi totul”
Alma Stancu, medic oncolog la Institut du Cancer Sainte-Catherine Avignon, Provence, unul dintre cele mai mari centre oncologice din Franţa, care primeşte anual mai mult de 2500 de pacienţi...
#spitale, #marian godina , #stiri sociale
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
"Asta s-a intamplat in ultimii doi ani!" Americanii au reactionat, dupa ce au aparut pozele cu Sabalenka si Djokovic
Digi24.ro
Explozibili ascunsi in conserve de porumb: Rusia pregatea atacuri in trei tari din Europa. Planul dejucat de Polonia
DigiSport.ro
Intrebat despre Denis Alibec, Gigi Becali a raspuns sec, in PATRU cuvinte
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Informații șocante după atacul din Manchester: Două dintre victime ar fi fost împușcate de poliție. „O consecință tragică și neprevăzută a acțiunii urgente”
  2. Un bărbat din Bistrița-Năsăud a făcut dispozitive explozive acasă și pregătea un atentat terorist
  3. Imagini incredibile cu un bariton care cântă în timp ce este operat pe creier. „Foarte mulți n-ar rezista psihic la o astfel de intervenție” VIDEO
  4. Un bărbat a devenit viral după ce a intrat la facultate la 60 de ani. „Singurul student care nu are nevoie ca părinții să-i plătească taxele”
  5. Momentul în care un copac se prăbușește pe o mașină aflată în deplasare, în București VIDEO
  6. Cu ce se ocupă Trump în timp ce angajații Guvernului american riscă să nu fie plătiți. Clipurile bizare postate la miezul nopții de președintele SUA VIDEO
  7. Președintele CJ Iași îl contrazice pe ministrul Sănătății: La ATI în spitalul Sfânta Maria ”sunt grupuri sanitare, evident, cu chiuvetă” / ”Acolo se salvează vieți” VIDEO
  8. Imagini șocante din „Spitalul Groazei”, care încă funcționează. Godină: „La mine în magazie e mult mai OK” FOTO
  9. Momentul în care un copac se prăbușește pe o mașină aflată în deplasare, în București VIDEO
  10. Româncă arestată pe un aeroport din Italia pentru trafic de droguri. Unde ascunsese femeia sute de capsule cu stupefiante

Ultimele emisiuni

Acum 1 ora

Update Politic,
Planul Anei Ciceală pentru București: Protecția spațiilor verzi, transport public mai atractiv și strategia de combatere a consumului de droguri în școli