Imagini șocante din „Spitalul Groazei”, care încă funcționează. Godină: „La mine în magazie e mult mai OK” FOTO

Mizerie și paragină la Spitalul Județean din Brașov. Marian Godină a distribuit în social media imagini de la fața locului, în plin scandal privind decesele de la secția ATI a Spitalului din Iași.

„Pozele astea sunt făcute de mine, în urmă cu aproximativ o săptămână, la Spitalul Județean Brașov, secția Tractorul. Fără exagerare, la mine în magazie e un mediu mult mai OK”, a declarat polițistul de la Rutieră, pe pagina sa de Facebook.

Stadiul spitalelor regionale promise cetățenilor

De-a lungul timpului, politicienii s-au întrecut în promisiuni, cu privire la construirea spitalelor regionale. Unii au promis chiar opt astfel de spitale, la un moment dat. Argumentele oficialilor de la acea vreme erau valide: îmbunătățirea infrastructurii medicale și reducerea dependenței de spitalele din București, pentru cazurile complexe. Totuși, dacă tragem linie, prea puține dintre cele promise au fost și împlinite. Teoria a fost bună, dar punerea în practică a lipsit.

Ideea unor spitale regionale a fost lansată în perioada Guvernului Călin Popescu Tăriceanu (PNL-PD), în anul 2005. Aceasta a fost readusă la viață în 2012, în timpul Guvernului Ponta. PSD promitea în programul de guvernare opt spitale regionale, care urmau să fie construite la Iași, Cluj, Craiova, Timișoara, Târgu Mureș, Constanța, Brașov, Brăila/Galați.

După tragedia de la Colectiv, de la finalul lui 2015, ideea spitalelor regionale a fost impulsionată și mai mult de societate, iar politicienii au încercat să o folosească pe cât de mult posibil. Astfel, în 2016, iar a fost scos de la „sertar”, acest subiect. Liviu Dragnea susținea că această ambiție, de construire a opt spitale regionale, va fi împlinită până în anul 2020. Însă, până la finalul acelui an, nu au fost gata nici măcar studiile de fezabilitate.

Odată cu trecerea timpului, planurile și declarațiile guvernanților s-au schimbat. Astfel, de la opt spitale regionale - la nivelul discursului public, s-a ajuns la modul concret, ca pe masa executivului, să mai existe doar trei proiecte: Iași, Cluj și Craiova. Celelalte cinci spitale regionale au rămas mai degrabă la stadiul de promisiuni - VEZI AICI.

