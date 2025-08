Sora Laviniei, atac la adresa medicilor de la Floreasca: Am făcut-o pentru a rămâne bogată! Ce spune femeia despre starea surorii sale

Sora Laviniei, pacienta cu arsuri grave transferată în Belgia, susține că, deși personalul de la Spitalul Floreasca din Capitală știa de infecția periculoasă contractată de femeie, nu a anunțat familia și nu a scris diagnosticul corect în foaia de externare. Acum, Lavinia este în comă indusă și are risc de a dezvolta șoc septic, iar șansele sale depind de un medicament nou care costă 2.000 de euro pe zi.

”Lavinia este într-o “ușoară comă indusă”. Nu știu cum se traduce asta exact, dar știu că este o decizie luată de medici pentru a o ajuta să nu simtă durerile îngrozitoare pe care ar trebui să le trăiască dacă ar scoate-o din starea asta. În urmă cu fix 60 de zile întrebam spitalul din România despre posibilitatea transferării ei către un centru de arși din Europa. Mi s-a spus că nu se poate, că se află într-un centru de arși dotat la cel mai ridicat nivel. Că AVEM DE TOATE! O vorbă pe care o mai auzisem la știri, dar de care nu m-am îndoit când mi-a fost spusă de medici. Mi s-a spus că doar o minune o poate ajuta pe Lavinia și că echipa medicală face tot ce este posibil din punct de vedere științific. Am crezut! Am avut nevoie să îi cred! Am continuat să îi cred chiar și când vedeam că nimănui nu îi păsa de siguranța ei și nu o protejam, în niciun fel, de riscul infecțiilor și al bacteriilor”, sa scris Alina Alexandru într-o postare pe Facebook.

Aceasta a adăugat că acum, la peste 60 de zile de la incidentul în urma căruia sora sa a suferit arsuri grave, Lavinia este în pericol de a intra în șoc septic.

„Se luptă cu o bacterie multirezistentă, Pseudomonas aeruginosa. Pentru a-i da o șansă să reușească să câștige lupta cu această bacterie, medicii din Belgia vor încerca un antibiotic relativ nou, pe care îl aduc din Franța și care costă 2.000 euro/zi. Minimum 5 zile trebuie să îi fie administrat, dar se recomandă cura de 7-10 zile. Mai mult, a trebuit să ajungem în Belgia ca să aflăm că Lavinia a fost infestată cu o ciupercă “ucigătoare”, extrem de periculoasă, clasificată de către Centrele de Control și Prevenire a Bolilor ca fiind o amenințare publică urgentă. O ciupercă care are o mortalitate de 30%-70%!!! O ciupercă despre care nu ni s-a vorbit în România, care NU a fost notată în biletul de externare al Laviniei, deși spitalul știa despre existența ei. Candida auris”, mai spune aceasta.

Alina Alexandru spune că, acum, familia încearcă să înțeleagă de ce medicii au ales să ascundă infecția contractată de sora sa.

”Azi, la fix 2 luni de la momentul accidentului, Lavinia este tot fără piele pe ea, plină de mizerii, infecții și bacterii, dar încă luptă pentru viața ei.

Azi încă ne chinuim să înțelegem cum vom reuși să acoperim costurile necesare recuperării ei și de ce viața ei nu este importantă pentru sistemul medical din România. Ne întrebăm de ce spitalul Floreasca a ales să ascundă prezența acestei bacterii. De ce pe biletul ei de externare nu este referită această ciupercă dacă știau de existența ei? Primea Lavinia tratament pentru combaterea acestei ciuperci”, scrie sora Laviniei.

Aceasta le răspunde celor care au declarat că demersurile făcute de ea sunt pentru a „se îmbogăți”.

”O parte a personalului medical al spitalului Floreasca, asistenți și infirmiere, au declarat, în spațiul public, că am făcut toate demersurile anterioare pentru “a mă îmbogăți”.

Deși nu le-am răspuns până azi, doresc să îi corectez și vreau să explic:

AM FĂCUT-O PENTRU A RĂMÂNE BOGATĂ! Bogăția deja o am, dar pentru a o păstra intactă, era necesar să plătesc o sumă de bani imensă, din păcate. Le doresc lor toată bogăția din lume în bani, dar să îmi păstrez eu bogăția pentru care m-am luptat și încă lupt să mi-o păstrez”, încheie sora Laviniei.

Personalul medical știa de infecție

Alina, care avea arsuri pe 70% din suprafața corpului, a fost internată timp de 53 de zile la Spitalul Floreasca, iar la insistența familiei a fost transferată, pe 23 iulie, în Belgia.

Femeia era infectată și cu Candida auris, o ciupercă foarte periculoasă, pe lângă infecția cu bacteria piocianic. Medicii de la Grand Hôpital de Charleroi, unde pacienta a fost transferată, au descoperit acest lucru.

Șocant este faptul că medicii din România știau de această ciupercă încă din 17 iulie 2025, așa cum reiese din analizele efectuate de Centrul de Arși de la Floreasca. Acestea nu au fost transmise colegilor din Belgia și nici familia pacientei nu a fost informată.

Rudele au primit două buletine de analize din 11 și 14 iulie 2025, care arătau că pacienta era infectată cu piocianic, o bacterie care infectează sângele și se extinde în corp, mai ales după intervenții chirurgicale.

Ministrul cere demisia

„Șeful Centrului de Arși Grav de la Spitalul Floreasca dă dovadă de iresponsabilitate crasă și nepăsare. Aroganța și indolența sunt incompatibile cu demnitatea profesională, indiferent de titlul universitar!”, a transmis vineri seară Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, într-un mesaj postat pe Facebook în care i-a cerut acestuia demisia.

Acesta, spune ministrul, se află încă în concediu, pe care și l-a prelungit chiar: „Fără nici o declarație sau poziție publică (sau privată), fără explicații, fără empatie, nu numai față de pacienți ci inclusiv față de întreaga echipă medicală. Nu mai este loc de sugestii sau de politețuri din partea mea: cer public și imperativ demisia imediată a acestui șef de secție! Nu mai are ce căuta în fruntea unei structuri medicale atât de sensibile!”

