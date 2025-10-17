19 suspecți în dosarul de corupție de la Spitalul Militar. Prejudiciu de milioane de lei adus bugetului UE, al statului și al unității sanitare

Comandantul Spitalului Militar Central din București, generalul-maior Florentina Ioniță-Radu, și alți 18 militari sunt urmăriți penal de procurorii anticorupție într-un dosar legat de nereguli la plata drepturilor salariale către mai mulți angajați ai unității medicale implicați într-un proiect finanțat din fonduri europene nerambursabile.

Într-un comunicat oficial, Direcția Națională Anticorupție (DNA) a anunțat inițierea acțiunii penale împotriva general maior Florentina Ioniță – Radu (foto) și plasarea acesteia sub control judiciar pe cauțiune.

Decizia vine după descoperirea unor posibile activități ilegale comise în funcția sa de comandant al Spitalului Universitar de Urgență Militar Central „Dr. Carol Davila”.

Între capetele de acuzare, se numără uzurparea funcției și abuzul în serviciu, fapte considerate a avea consecințe deosebit de grave.

Pe lângă general maior Ioniță-Radu, alte 18 persoane, inclusiv oficiali de rang înalt și cadre medicale din același spital, sunt cercetate pentru complicitate la abuz în serviciu.

Printre aceștia se numără colonelul Constantin Ștefani și generalul de brigadă Mariana Jinga.

Toți sunt suspecți în implicarea într-un sistem de angajări nelegale și avize financiare care ar fi cauzat un prejudiciu uriaș asupra bugetelor implicate, inclusiv cel al Uniunii Europene.

Anchetatorii suspectează că, sub masca unui proiect european de sănătate finanțat nerambursabil, cadrele militare și medicale implicate ar fi aprobat angajări și plăți nelegale, beneficiind astfel de venituri ilicite. De asemenea, au instituit măsuri asiguratorii pentru recuperarea daunelor, incluzând sechestru pe bunurile inculpaților.

Generalul maior Ioniță-Radu trebuie să depună o cauțiune de 1.000.000 de lei și să respecte măsurile preventive impuse de DNA, sub amenințarea unor sancțiuni mai severe, precum arestul la domiciliu.

Comunicatul DNA:

În continuarea comunicatului nr. 706/VIII/3 din 16 octombrie 2025, vă aducem la cunoștință faptul că procurorii militari din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul pentru efectuarea urmăririi penale în cauze privind infracțiuni de corupție săvârșite de militari au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și luarea măsurii controlului judiciar pe cauțiune, începând cu data de 16 octombrie 2025, față de inculpata general maior IONIȚĂ-RADU FLORENTINA, în calitate de cadru militar activ, având funcția de comandant/manager al Spitalului Universitar de Urgență Militar Central ”Dr. Carol Davila” – U.M. 02482 București și ordonator terțiar de credite din cadrul M.Ap.N., pentru săvârșirea infracțiunilor de:

– uzurparea funcției dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit în formă continuată (6 acte materiale),

– abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată (108 acte materiale) și

– complicitate la abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată (108 acte materiale).

De asemenea, inculpata Ioniță-Radu Florentina va depune în termen de 7 zile o cauțiune în valoare de 1.000.000 de lei, care va fi consemnată pe numele acesteia, la dispoziția Direcției Naționale Anticorupție.

Totodată, procurorii militari au dispus efectuarea în continuare a acțiunii penale față de suspecții:

colonel ȘTEFANI CONSTANTIN, la data faptelor șef Ambulatoriu Clinic Integrat din cadrul Spitalului Universitar de Urgență Militar,, Dr. Carol Davila”, pentru săvârșirea infracțiunilor de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată (108 acte materiale) și complicitate la abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată (108 acte materiale);

și

general de brigadă (colonel la data comiterii faptei) JINGA MARIANA, locțiitor al comandantului (director general adjunct) Spitalului Universitar de Urgență Militar Central ”Dr. Carol Davila”,

colonel GLĂVAN DRAGOȘ-CONSTANTIN, care, din anul 2019 exercită funcția de șef al Agenției Telemedicină, iar, din februarie 2025, exercită prin împuternicire funcția de locțiitor al comandantului pentru probleme de stat major, în cadrul Spitalului Universitar de Urgență Militar,, Dr. Carol Davila”;

colonel COSTACHE DANIEL-OCTAVIAN, în calitate de medic primar la Structura de cercetare-dezvoltare din cadrul Spitalului Universitar de Urgență Militar,, Dr. Carol Davila”;

colonel COSTACHE RALUCA-SIMONA, în calitate de șef Laborator Endoscopie din cadrul Spitalului Universitar de Urgență Militar,, Dr. Carol Davila”;

căpitan GAVRILĂ ANDREI-IONUȚ, în calitate de medic primar la Cabinet Gastroenterologie / Ambulatoriu Clinic Integrat din cadrul Spitalului Universitar de Urgență Militar,, Dr. Carol Davila”;

maior DUMITRU ANDRADA-LOREDANA, în calitate de medic primar la Secția Gastroenterologie din cadrul Spitalului Universitar de Urgență Militar,, Dr. Carol Davila”;

căpitan CHIRVASE MARIA-MIRELA, în calitate de medic primar la Secția Gastroenterologie din cadrul Spitalului Universitar de Urgență Militar,, Dr. Carol Davila”;

colonel (r.) BERBEC PETRE-SORIN, la data faptei cadru militar activ la Spitalul Universitar de Urgență Militar,, Dr. Carol Davila”, iar ulterior personal civil contractual (medic) în cadrul aceluiași spital;

colonel (r.) CIOBANU OANA-MAGDALENA, la data faptei șef Birou Relații Publice din cadrul Spitalului Universitar de Urgență Militar,, Dr. Carol Davila”;

colonel NUȚĂ IONEL-PETRUȚ, în calitate de șef Secție Gastroenterologie din cadrul Spitalului Universitar de Urgență Militar,, Dr. Carol Davila”;

locotenent-colonel EFTIMIE LUCIAN-GEORGE, în calitate de șef Serviciu Anatomie Patologică din cadrul Spitalului Universitar de Urgență Militar,, Dr. Carol Davila”;

colonel (r.) BAZGA IONUȚ, la data faptei locțiitor al comandantului pentru probleme de stat major, în cadrul Spitalului Universitar de Urgență Militar,, Dr. Carol Davila”;

colonel DUMITRESCU GHEORGHE, în calitate de Director Financiar-Contabil din cadrul Spitalului Universitar de Urgență Militar,, Dr. Carol Davila”;

colonel VASILE LAVINIA-DIANA, în calitate de militar activ MApN și, din anul 2017, angajată a Spitalului Universitar de Urgență Militar,, Dr. Carol Davila”, ocupând din luna septembrie 2024 funcția de șef Oficiu Resurse Umane;

colonel GEORGESCU GEORGE, la data faptelor șef Birou Juridic din cadrul Spitalului Universitar de Urgență Militar,, Dr. Carol Davila” și care, ulterior, începând cu data de 01.10.2022, a fost numit în funcția de șef Oficiu Direcția Generală Juridică;

căpitan ÎMPĂRATU ANCA-ANDREEA, în calitate de militar activ la structura de achiziții din cadrul Spitalului Universitar de Urgență Militar,, Dr. Carol Davila”;

colonel BACIOI FLORIN-GABRIEL, în calitate de șef Secție Farmaceutică din cadrul Spitalului Universitar de Urgență Militar,, Dr. Carol Davila”,

fiecare pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată.

În ordonanțele procurorilor militari se arată că, în cauză, există date și probe care conturează următoarea stare de fapt:

În data de 21.07.2020, Spitalul Universitar de Urgență Militar Central „Dr. Carol Davila”, în calitate de lider, a semnat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene – Organismul Intermediar Regional Regiunea București-Ilfov contractul de finanțare privind proiectul finanțat din fonduri europene nerambursabile ”Furnizarea serviciilor de sănătate din programele de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al leziunilor precanceroase colorectale – ROCCAS II București-llfov”, ce urma a fi implementat în perioada 22.07.2020 – 31.12.2023.

În cadrul procedurii de selecție organizate în cadrul proiectului finanțat din fonduri externe nerambursabile, inculpata Ioniță-Radu Florentina, în calitatea menționată anterior, ar fi dispus angajarea nelegală de experți pe diferite funcții aferente proiectului, în afara organigramei unității medicale.

Prin aceste demersuri, inculpata Ioniță-Radu Florentina, ar fi cauzat un prejudiciu total în dauna bugetului Uniunii Europene, a bugetului de stat și a bugetului unității medicale militare de 8.290.401 lei.

Printre experții recrutați pe bază de concurs au făcut parte și 18 cadre militare active cu funcția de bază în cadrul Spitalului Universitar de Urgență Militar Central „Dr. Carol Davila”, cu toate că aceștia aveau interdicția legală de a ocupa prin cumul de funcții posturile vacante de experți.

Pentru a crea o aparență de legalitate și pentru a evita în mod formal conflictul de interese, în legătură cu selecția inculpatei Ioniță-Radu Florentina, aceasta l-ar fi delegat pe suspectul Ștefani Constantin ca, în calitate de angajator, să încheie contractul individual de muncă cu timp parțial pentru funcția de director științific, deținută de inculpată în cadrul proiectului european respectiv.

În concret, în perioada octombrie 2020 – noiembrie 2022, inculpata Ioniță-Radu Florentina în calitate de cadru militar activ cu gradul de general maior, ocupând funcția de comandant/manager al Spitalului Universitar de Urgență Militar Central „Dr. Carol Davila” și ordonator terțiar de credite din cadrul M.Ap.N., ar fi aprobat în mod nelegal o Procedură operațională, în locul ordonatorului principal de credite, ministrul Apărării Naționale, respectiv ar fi emis și ar fi semnat în afara cadrului legal mai multe decizii în locul șefului Statului Major al Apărării, privind aprobarea statului de funcții în afara organigramei, toate acestea reprezentând acte care nu intrau în atribuțiile sale de serviciu.

În această modalitate, inculpata Ioniță-Radu Florentina ar fi cauzat o vătămare a intereselor legitime ale Ministerului Apărării Naționale, și, corelativ, un folos nepatrimonial necuvenit pentru sine și pentru ceilalți experți angajați în cadrul proiectului menționat anterior, prin transmiterea acestora către Organismul Intermediar Regional (O.I.R.) Regiunea București – Ilfov, în vederea declanșării procedurii de recrutate și selecție prin concurs, pentru ocuparea posturilor în afara organigramei unității medicale militare, încălcând astfel dispozițiile legale incidente în cauză.

În perioada februarie 2021 – decembrie 2023, inculpata Ioniță-Radu Florentina, în calitatea menționată anterior, având drept premise aprobarea nelegală a Procedurii operaționale și a deciziilor menționate anterior, ar fi dispus ordonanțările la plată pentru drepturile salariale din perioada noiembrie 2020 – decembrie 2023, aferente funcțiilor deținute ca experți în cadrul proiectului european.

Tot în aceeași modalitate și în aceeași perioadă, suspectul Ștefani Constantin, fiind desemnat de către inculpata Ioniță-Radu Florentina, ar fi dispus ordonanțările la plată pentru drepturile salariale plătite acesteia în cadrul proiectului european respectiv.

În realizarea acestor demersuri infracționale, inculpata Ioniță-Radu Florentina ar fi beneficiat și de ajutorul celorlalți 18 suspecți menționați la începutul comunicatului, care ar fi întocmit și semnat fișele individuale de pontaj, acestea fiind ulterior folosite în vederea ordonanțării la plată a drepturilor salariale aferente funcțiilor deținute în cadrul proiectului.

În cauză, procurorii militari au instituit măsura asiguratorie a sechestrului cu privire la toate bunurile mobile și imobile ce aparțin inculpatei precum și celor 18 suspecți, pentru a garanta recuperarea prejudiciului creat în dauna statului.

Pe timpul cât se află sub control judiciar, inculpata Ioniță-Radu Florentina trebuie să respecte o serie de obligații între care: să se prezinte ori de câte ori este chemată la organul de urmărire penală, să nu părăsească teritoriul României fără acordul procurorilor militari D.N.A., să nu comunice direct sau indirect, pe nicio cale, cu persoanele menționate în ordonanța de dispunere a controlului judiciar și să nu desfășoare activitatea în exercitarea căreia a săvârșit faptele, respectiv comandant/manager în cadrul Spitalului Universitar de Urgență Militar Central,, Dr. Carol Davila” București.

Inculpatei Ioniță-Radu Florentina i s-a atras atenția ca, în caz de încălcare cu rea-credință a obligațiilor care îi revin, măsura controlului judiciar se poate înlocui cu măsura arestului la domiciliu sau măsura arestării preventive.

Inculpatei Ioniță-Radu Florentina, respectiv celor 18 suspecți, li s-au adus la cunoștință calitățile procesuale și acuzațiile penale, în conformitate cu prevederile art. 307 și 309 Cod de procedură penală.

Facem precizarea că efectuarea în continuare a urmăririi penale, respectiv punerea în mișcare a acțiunii penale sunt etape ale procesului penal reglementate de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, în nici o situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

Menționăm că prezentul comunicat a fost întocmit în conformitate cu art. 28 alin. 4 din Ghidul de bune practici privind relația sistemului judiciar cu mass media, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 197/2019.

