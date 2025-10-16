Ministrul Moșteanu o scoate la pensie pe șefa Spitalului Militar Central, care avea grad de general cu două stele chiar în ziua când este cercetată de DNA

Ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, a anunțat că a semnat documentele pentru trecerea în rezervă a generalului - maior Florentina Ioniță, aflată, încă, în funcția de manager al Spitalului Militar Central din București.

Ministrul face acest anunț printr-un mesaj postat pe Facebook, în ziua de 16 octombrie 2025. Cu câteva ore mai devreme, procurorii DNA efectuaseră mai multe percheziții la SMC și la domiciliul doctoriței Florentina Ioniță.

Moșteanu precizează că Florentina Ioniță îndeplinise încă din anul 2022 vârsta de pensionare, motiv pentru care, imediat ce a preluat funcția de ministru al Apărării, în luna iunie 2025, el a decis să nu-i mai prelungescă mandatul de manager al SMC.

"Am luat această decizie după ce am fost informat de Corpul de Control despre existența unor suspiciuni de corupție și dosare la DNA și Parchetul Militar", afirmă Moșteanu despre Ioniță.

Drept urmare, mandatul de manager la SMC al Florentinei Ioniță se va încheia la finalul lunii octombrie 2025.

"În perioada următoare, funcția de comandant va fi preluată temporar de un ofițer, locțiitor al comandantului, desemnat de Direcția Medicală. Ulterior, vom organiza concurs deschis pentru ocuparea funcției", precizează ministrul.

În dosarul deschis la DNA, Florentina Ioniță, în calitate de manager al SMC, este suspectată de abuz în serviciu, uzurpare de calități oficiale și complicitate la abuz în serviciu, prejudiciul estimat fiind de aproximativ 8,2 milioane de lei.

Florentina Ioniță se află la conducerea SMC de 11 ani.

