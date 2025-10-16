Ministrul Moșteanu o scoate la pensie pe șefa Spitalului Militar Central, care avea grad de general cu două stele chiar în ziua când este cercetată de DNA

Autor: Mihai Diac
Joi, 16 Octombrie 2025, ora 17:53
212 citiri
Ministrul Moșteanu o scoate la pensie pe șefa Spitalului Militar Central, care avea grad de general cu două stele chiar în ziua când este cercetată de DNA
Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării Naționale - FOTO Facebook/Ionuț Moșteanu

Ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, a anunțat că a semnat documentele pentru trecerea în rezervă a generalului - maior Florentina Ioniță, aflată, încă, în funcția de manager al Spitalului Militar Central din București.

Ministrul face acest anunț printr-un mesaj postat pe Facebook, în ziua de 16 octombrie 2025. Cu câteva ore mai devreme, procurorii DNA efectuaseră mai multe percheziții la SMC și la domiciliul doctoriței Florentina Ioniță.

Moșteanu precizează că Florentina Ioniță îndeplinise încă din anul 2022 vârsta de pensionare, motiv pentru care, imediat ce a preluat funcția de ministru al Apărării, în luna iunie 2025, el a decis să nu-i mai prelungescă mandatul de manager al SMC.

"Am luat această decizie după ce am fost informat de Corpul de Control despre existența unor suspiciuni de corupție și dosare la DNA și Parchetul Militar", afirmă Moșteanu despre Ioniță.

Drept urmare, mandatul de manager la SMC al Florentinei Ioniță se va încheia la finalul lunii octombrie 2025.

"În perioada următoare, funcția de comandant va fi preluată temporar de un ofițer, locțiitor al comandantului, desemnat de Direcția Medicală. Ulterior, vom organiza concurs deschis pentru ocuparea funcției", precizează ministrul.

În dosarul deschis la DNA, Florentina Ioniță, în calitate de manager al SMC, este suspectată de abuz în serviciu, uzurpare de calități oficiale și complicitate la abuz în serviciu, prejudiciul estimat fiind de aproximativ 8,2 milioane de lei.

Florentina Ioniță se află la conducerea SMC de 11 ani.

Legislația României permite să doborâm orice dronă neautorizată, afirmă Ionuț Moșteanu. "Rusia nu o să atace un stat NATO"
Legislația României permite să doborâm orice dronă neautorizată, afirmă Ionuț Moșteanu. "Rusia nu o să atace un stat NATO"
Ministrul Apărării Naționale, Ionuţ Moşteanu, a declarat, miercuri, 15 octombrie, că România are în momentul actual una dintre cele mai avansate legislaţii din UE în domeniul...
Delegație UE la București pentru a discuta despre cum România poate susține apărarea europeană în estul continentului
Delegație UE la București pentru a discuta despre cum România poate susține apărarea europeană în estul continentului
O delegație a Comisiei Europene sosește la București pentru a discuta cu oficialii români despre implicarea industriei naționale în programele comune de apărare ale UE. O delegație din...
#spitalul militar central, #Florentina Ionita Radu avansata general, #Spital Militar Central, #MApN, #generali, #Ionut Mosteanu, #DNA, #parchetul militar , #mapn
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Rasturnare de situatie: acuzat de viol in casa lui Michael Schumacher! Cine e, de fapt, suspectul si decizia instantei
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
A divortat dupa 12 ani de "cea mai frumoasa femeie din lume" si n-a stat pe ganduri: "Traiesc aici"

Ep. 143 - Avertisment de la Poliția Română

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Ministrul Moșteanu o scoate la pensie pe șefa Spitalului Militar Central, care avea grad de general cu două stele chiar în ziua când este cercetată de DNA
  2. Trump intenționează să înființeze un „fond al victoriei” pentru Ucraina cu bani chinezești
  3. Contre dure în războiul serviciilor secrete. FSB acuză MI6 de planificarea unor acte teroriste şi de sabotaj ale Kievului în Rusia
  4. Florești și alte comune românești ar putea deveni municipii. Mai multe orașe riscă să își piardă statutul din cauza depopulării
  5. Kremlinul, reacţie dură după "remarcile insultătoare" ale șefului NATO, care a spus că marinarii ruşi nici nu pot coborî ancora. "Nu știe nimic despre ei"
  6. Migranți din Irak, Iran și Siria, capturați de Poliție la Calafat. Unde se ascundeau cetățenii care visau să ajungă ilegal în Vest VIDEO
  7. Legea care a pus pe jar avocații din România a ajuns pe masa președintelui Dan. Semnal de alarmă: „Slăbește dreptul la apărare!”
  8. Jurnalistul Adelin Petrișor, mobilizat de MApN cu muzică pentru "roacheri" bătrâni. "Ca să-mi închidă gura"
  9. Giuseppe Marsocci va prelua frâiele imperiului lui Giorgio Armani după moartea fondatorului
  10. Noi contre în coaliție după ce purtătoarea de cuvânt a guvernului a anunțat posibila înghețare a salariului minim: ”Cei care spun că nu crește pot pleca acasă”