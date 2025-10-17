Dosarul de corupție de la Spitalul Militar. Lista oficială a infracțiunilor pentru care sunt urmăriți generalul Florentina Ioniță și încă 18 militari

Directorul general al Spitalului Militar Central din Bucureşti, general maior Florentina Ioniţă, şi alte 18 persoane, majoritatea medici în cadrul unităţii sanitare, sunt cercetaţi de DNA de ilegalităţi în legătură cu un proiect finanţat din fonduri europene. Prejudiciul este evaluat la 8,3 milioane de lei.

Florentina Ioniţă este urmărită penal şi plasată sub control judiciar pe o cauţiune în valoare de un milion de lei, pentru uzurparea funcţiei şi abuz în serviciu cu consecinţe deosebit de grave. Ea a angajat ca experţi în cadrul proiectului 18 cadre militare active cu funcţia de bază în cadrul Spitalului Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila”, cu toate că aceştia aveau interdicţia legală de a ocupa prin cumul de funcţii posturile vacante de experţi, ea însăşi fiind beneficiară de plăţi în cadrul acestui proiect, ca director ştiinţific. În plus, a semnat documente în locul ministrului Apărării şi al şefului Statului Major al Apărării.

„Procurorii militari din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Serviciul pentru efectuarea urmăririi penale în cauze privind infracţiuni de corupţie săvârşite de militari au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi luarea măsurii controlului judiciar pe cauţiune, începând cu data de 16 octombrie 2025, faţă de inculpata general maior IONIŢĂ-RADU FLORENTINA, în calitate de cadru militar activ, având funcţia de comandant/manager al Spitalului Universitar de Urgenţă Militar Central ”Dr. Carol Davila” - U.M. 02482 Bucureşti şi ordonator terţiar de credite din cadrul M.Ap.N., pentru săvârşirea infracţiunilor de:

- uzurparea funcţiei dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit în formă continuată (6 acte materiale),

- abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată (108 acte materiale)

- complicitate la abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată (108 acte materiale).

De asemenea, inculpata Ioniţă-Radu Florentina va depune în termen de 7 zile o cauţiune în valoare de 1.000.000 de lei, care va fi consemnată pe numele acesteia, la dispoziţia Direcţiei Naţionale Anticorupţie”, a anunţat vineri, 17 octombrie, DNA.

Totodată, procurorii militari au dispus efectuarea în continuare a acţiunii penale faţă de suspecţii:

- 1. colonel ŞTEFANI CONSTANTIN, la data faptelor şef Ambulatoriu Clinic Integrat din cadrul Spitalului Universitar de Urgenţă Militar „Dr. Carol Davila”, pentru săvârşirea infracţiunilor de abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată (108 acte materiale) şi complicitate la abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată (108 acte materiale);

- 2. general de brigadă (colonel la data comiterii faptei) JINGA MARIANA, locţiitor al comandantului (director general adjunct) Spitalului Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila”;

- 3. colonel GLĂVAN DRAGOŞ-CONSTANTIN, care, din anul 2019 exercită funcţia de şef al Agenţiei Telemedicină, iar, din februarie 2025, exercită prin împuternicire funcţia de locţiitor al comandantului pentru probleme de stat major, în cadrul Spitalului Universitar de Urgenţă Militar „Dr. Carol Davila”;

- 4. colonel COSTACHE DANIEL-OCTAVIAN, în calitate de medic primar la Structura de cercetare-dezvoltare din cadrul Spitalului Universitar de Urgenţă Militar „Dr. Carol Davila”;

- 5. colonel COSTACHE RALUCA-SIMONA, în calitate de şef Laborator Endoscopie din cadrul Spitalului Universitar de Urgenţă Militar „Dr. Carol Davila”;

- 6. căpitan GAVRILĂ ANDREI-IONUŢ, în calitate de medic primar la Cabinet Gastroenterologie / Ambulatoriu Clinic Integrat din cadrul Spitalului Universitar de Urgenţă Militar „Dr. Carol Davila”;

- 7. maior DUMITRU ANDRADA-LOREDANA, în calitate de medic primar la Secţia Gastroenterologie din cadrul Spitalului Universitar de Urgenţă Militar „Dr. Carol Davila”;

- 8. căpitan CHIRVASE MARIA-MIRELA, în calitate de medic primar la Secţia Gastroenterologie din cadrul Spitalului Universitar de Urgenţă Militar „Dr. Carol Davila”;

- 9. colonel (r.) BERBEC PETRE-SORIN, la data faptei cadru militar activ la Spitalul Universitar de Urgenţă Militar „Dr. Carol Davila”, iar ulterior personal civil contractual (medic) în cadrul aceluiaşi spital;

- 10. colonel (r.) CIOBANU OANA-MAGDALENA, la data faptei şef Birou Relaţii Publice din cadrul Spitalului Universitar de Urgenţă Militar „Dr. Carol Davila”;

- 11. colonel NUŢĂ IONEL-PETRUŢ, în calitate de şef Secţie Gastroenterologie din cadrul Spitalului Universitar de Urgenţă Militar „Dr. Carol Davila”;

- 12. locotenent-colonel EFTIMIE LUCIAN-GEORGE, în calitate de şef Serviciu Anatomie Patologică din cadrul Spitalului Universitar de Urgenţă Militar „Dr. Carol Davila”;

- 13. colonel (r.) BAZGA IONUŢ, la data faptei locţiitor al comandantului pentru probleme de stat major, în cadrul Spitalului Universitar de Urgenţă Militar „Dr. Carol Davila”;

- 14. colonel DUMITRESCU GHEORGHE, în calitate de Director Financiar-Contabil din cadrul Spitalului Universitar de Urgenţă Militar „Dr. Carol Davila”;

- 15. colonel VASILE LAVINIA-DIANA, în calitate de militar activ MApN şi, din anul 2017, angajată a Spitalului Universitar de Urgenţă Militar „Dr. Carol Davila”, ocupând din luna septembrie 2024 funcţia de şef Oficiu Resurse Umane;

- 16. colonel GEORGESCU GEORGE, la data faptelor şef Birou Juridic din cadrul Spitalului Universitar de Urgenţă Militar „Dr. Carol Davila” şi care, ulterior, începând cu data de 01.10.2022, a fost numit în funcţia de şef Oficiu Direcţia Generală Juridică;

- 17. căpitan ÎMPĂRATU ANCA-ANDREEA, în calitate de militar activ la structura de achiziţii din cadrul Spitalului Universitar de Urgenţă Militar „Dr. Carol Davila”;

- 18. colonel BACIOI FLORIN-GABRIEL, în calitate de şef Secţie Farmaceutică din cadrul Spitalului Universitar de Urgenţă Militar „Dr. Carol Davila”,

fiecare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată.

Conform, anchetatorilor, în data de 21.07.2020, Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila”, în calitate de lider, a semnat cu Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene - Organismul Intermediar Regional Regiunea Bucureşti-Ilfov contractul de finanţare privind proiectul finanţat din fonduri europene nerambursabile ”Furnizarea serviciilor de sănătate din programele de prevenţie, depistare precoce, diagnostic şi tratament precoce al leziunilor precanceroase colorectale - ROCCAS II Bucureşti-llfov”, ce urma a fi implementat în perioada 22.07.2020 - 31.12.2023.

În cadrul procedurii de selecţie organizate în cadrul proiectului finanţat din fonduri externe nerambursabile, Ioniţă-Radu Florentina ar fi dispus angajarea nelegală de experţi pe diferite funcţii aferente proiectului, în afara organigramei unităţii medicale.

”Prin aceste demersuri, inculpata Ioniţă-Radu Florentina, ar fi cauzat un prejudiciu total în dauna bugetului Uniunii Europene, a bugetului de stat şi a bugetului unităţii medicale militare de 8.290.401 lei.

Printre experţii recrutaţi pe bază de concurs au făcut parte şi 18 cadre militare active cu funcţia de bază în cadrul Spitalului Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila”, cu toate că aceştia aveau interdicţia legală de a ocupa prin cumul de funcţii posturile vacante de experţi„, precizează DNA.

Pentru a crea o aparenţă de legalitate şi pentru a evita în mod formal conflictul de interese, în legătură cu selecţia inculpatei Ioniţă-Radu Florentina, aceasta l-ar fi delegat pe suspectul Ştefani Constantin ca, în calitate de angajator, să încheie contractul individual de muncă cu timp parţial pentru funcţia de director ştiinţific, deţinută de inculpată în cadrul proiectului european respectiv, arată DNA.

În perioada octombrie 2020 – noiembrie 2022, Ioniţă-Radu Florentina în calitate de cadru militar activ cu gradul de general maior, ocupând funcţia de comandant/manager al Spitalului Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila” şi ordonator terţiar de credite din cadrul M.Ap.N., ar fi aprobat în mod nelegal o Procedură operaţională, în locul ordonatorului principal de credite, ministrul Apărării Naţionale, respectiv ar fi emis şi ar fi semnat în afara cadrului legal mai multe decizii în locul şefului Statului Major al Apărării, privind aprobarea statului de funcţii în afara organigramei, toate acestea reprezentând acte care nu intrau în atribuţiile sale de serviciu.

”În această modalitate, inculpata Ioniţă-Radu Florentina ar fi cauzat o vătămare a intereselor legitime ale Ministerului Apărării Naţionale, şi, corelativ, un folos nepatrimonial necuvenit pentru sine şi pentru ceilalţi experţi angajaţi în cadrul proiectului menţionat anterior, prin transmiterea acestora către Organismul Intermediar Regional (O.I.R.) Regiunea Bucureşti – Ilfov, în vederea declanşării procedurii de recrutate şi selecţie prin concurs, pentru ocuparea posturilor în afara organigramei unităţii medicale militare, încălcând astfel dispoziţiile legale incidente în cauză.

În perioada februarie 2021 – decembrie 2023, inculpata Ioniţă-Radu Florentina, în calitatea menţionată anterior, având drept premise aprobarea nelegală a Procedurii operaţionale şi a deciziilor menţionate anterior, ar fi dispus ordonanţările la plată pentru drepturile salariale din perioada noiembrie 2020 - decembrie 2023, aferente funcţiilor deţinute ca experţi în cadrul proiectului european”, conform DNA.

Tot în aceeaşi modalitate şi în aceeaşi perioadă, suspectul Ştefani Constantin, fiind desemnat de către Ioniţă-Radu Florentina, ar fi dispus ordonanţările la plată pentru drepturile salariale plătite acesteia în cadrul proiectului european respectiv.

”În realizarea acestor demersuri infracţionale, inculpata Ioniţă-Radu Florentina ar fi beneficiat şi de ajutorul celorlalţi 18 suspecţi menţionaţi la începutul comunicatului, care ar fi întocmit şi semnat fişele individuale de pontaj, acestea fiind ulterior folosite în vederea ordonanţării la plată a drepturilor salariale aferente funcţiilor deţinute în cadrul proiectului, indică DNA.

În cauză, procurorii militari au instituit măsura asiguratorie a sechestrului cu privire la toate bunurile mobile şi imobile ce aparţin inculpatei precum şi celor 18 suspecţi, pentru a garanta recuperarea prejudiciului creat în dauna statului.

Pe timpul cât se află sub control judiciar, Ioniţă-Radu Florentina trebuie să respecte o serie de obligaţii între care: să se prezinte ori de câte ori este chemată la organul de urmărire penală, să nu părăsească teritoriul României fără acordul procurorilor militari D.N.A., să nu comunice direct sau indirect, pe nicio cale, cu persoanele menţionate în ordonanţa de dispunere a controlului judiciar şi să nu desfăşoare activitatea în exercitarea căreia a săvârşit faptele, respectiv comandant/manager în cadrul Spitalului Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila” Bucureşti.

Inculpatei Ioniţă-Radu Florentina i s-a atras atenţia ca, în caz de încălcare cu rea-credinţă a obligaţiilor care îi revin, măsura controlului judiciar se poate înlocui cu măsura arestului la domiciliu sau măsura arestării preventive.

Inculpatei Ioniţă-Radu Florentina, respectiv celor 18 suspecţi, li s-au adus la cunoştinţă calităţile procesuale şi acuzaţiile penale, în conformitate cu prevederile art. 307 şi 309 Cod de procedură penală.

Joi au fost făcute percheziţii domiciliare în 19 locaţii situate pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţului Ilfov, dintre care una la Spitalul Militar Central, restul reprezentând domiciliile suspecţilor, inclusiv la locuinţa Florentinei Ioniţă.

Florentina Ioniţă este medic primar medicină internă, medic primar gastroenterologie, doctor în ştiinţe medicale.

Ea este la conducerea Spitalului Militar Central din Capitală de peste 11 ani, respectiv din ianuarie 2014.

Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a transmis joi, despre ancheta DNA de la Spitalul Militar, că în iunie, a decis să nu mai prelungească mandatul managerului Florentina Ioniţă de la Spitalul Militar Central, după ce a fost informat de Corpul de Control despre existenţa unor suspiciuni de corupţie şi dosare la DNA şi Parchetul Militar.

Ministrul a mai afirmat că aceasta a mai beneficiat deja de trei prelungiri, până la numirea sa ca ministru, deşi a ajuns din 2022 la vârsta de pensionare, astfel că a semnat şi înaintat şi documentele pentru trecerea sa în rezervă.

