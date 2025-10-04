Continuă contrele între ministrul Sănătății și președintele CJ Iași: „Inconștiență. Am fost acolo personal - în saloanele ATI de la Iași NU există nicio chiuvetă!”

Șapte copii au murit după internarea la ATI a spitalului din Iași FOTO Facebook /Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Sfanta Maria Iasi

Ministrul PSD al Sănătății, Alexandru Rogobete, îl contrazice pe șeful PNL al Consiliului Județean Iași, Costel Alexe, în cazul tragediei de la Spitalul de Copii. Acesta a declarat că a văzut personal problemele de pe secția de ATI și spune că, în cazul recepției unor lucrări diferite față de ceea ce este în realitate, problema devine mult mai gravă.

Ministrul susține că declarațiile făcute la Consiliul Județean Iași sunt o „dovadă de inconștiență și lipsă totală de responsabilitate!”.

”Am fost acolo personal și am văzut: în saloanele ATI de la Iași NU există nicio chiuvetă! Poate există în planuri și în facturi, dar în realitate nu sunt acolo. Întrebarea este simplă și gravă: s-a semnat recepția unor lucrări diferite față de ce există în realitate? Dacă da, vorbim despre o situație extrem de gravă, care nu mai ține doar de administrație defectuoasă, ci de punerea în pericol a vieții pacienților”, spune Rogobete într-o postare publicată pe Facebook.

Ce susține șeful PNL Iași

Ministrul îi răspunde astfel lui Costel Alexe, care l-a contrazis referitor la condițiile necorespunzătoare din secția ATI de la Spitalul ”Sfânta Maria”, unde săptămâna trecută au murit 7 copii din cauza infecțiilor nosocomiale.

Alexe, care are în subordine spitalul, declară că în toate saloanele sunt grupuri sanitare cu chiuvetă.

„În spațiul public s-a rostogolit informația că în secția ATI sau că în Spitalul „Sfânta Maria” nu ar fi grupuri sanitare sau nu ar fi chiuvete. Acesta este planul etajului 3, unde practic funcționează secția ATI. În toate saloanele sunt grupuri sanitare, evident, cu chiuvetă. La fel, sunt cabinete medicale care, de asemenea, au chiuvetă prevăzută. (...) Se vede foarte clar că acolo sunt grupuri sanitare cu chiuvetă, evident, avizate de DSP, și la faza DALI, și ulterior, la faza de autorizație de funcționare”, a declarat, într-o conferință de presă, președintele CJ Iași.

Totodată, Alexe a reamintit că Spitalul pentru copii este cea mai mare unitate de profil din Moldova, unde, anual, aproximativ 100.000 de copii cu vârste de până la 18 ani sunt internați sau beneficiază de servicii medicale, 40.000 dintre ei trecând prin UPU.

„Asta înseamnă că acolo se salvează vieți. Practic, vin copiii bolnavi și pleacă acasă sănătoși. E regretabil că am pierdut viețile unor copii care, dacă aveau o șansă, mai mare sau mai mică, aveau o șansă la viață. În mod normal trebuiau să iasă cât de cât posibil sănătoși de acolo. Vreau să spun cât se poate de răspicat că Consiliul Județean Iași nu tolerează nerespectarea procedurilor medicale, nu tolerează sub nicio formă principiul 'lasă că merge și așa'. Dacă e mai multă rigoare, vom angaja oameni ca aceste protocoale să fie respectate. Dacă avem nevoie de oameni responsabili, fie vom angaja, fie vom transfera de la alte spitale, doar să nu mai punem în pericol nicio secundă viața copiilor comunității noastre”, a mai spus Costel Alexe.

Solicitări de demisie

Șeful PSD Iași, deputatul Bogdan Cojocaru, a cerut în repetate rânduri demisia lui Costel Alexe, motivând că poartă responsabilitatea directă pentru funcționarea unităților medicale din subordine.

Totodată, șeful CJ Iași a anunțat, luni, demiterea managerului Cătălina Ionescu de la Spitalul de Copii ”Sfânta Maria” din Iași, dar nu a comentat pe loc situația din spital, așteptând rezultatul corpului de control al Ministerului Sănătății.

În luna septembrie, 7 copii cu afecțiuni grave internați la secția ATI a spitalului Sf. Maria din Iași au murit după ce s-au infectat cu bacteria Serratia marcescens.

